Samsung Galaxy S7, yakında Android Pie güncellemesi alabilir

Hiç kuşku yok ki Samsung Galaxy S7 modeli, piyasaya sürüldüğü ilk günden sonraki üç yılda da dünyanın en popüler akıllı telefonlarından biri. Samsung, teknik olarak bu cihaz için büyük Android güncellemelerini desteklemeyi bırakmış olsa da, ortaya çıkan bazı bilgiler cihazın yakında Android Pie güncellemesi alacağı yönünde.

Henüz resmi bir açıklama yok

XDA Developers portalında yayınlanan bilgilere göre, Samsung, yakında Galaxy S7 modeline Android Pie ve OneUI arayüzünü getirmeyi planlıyor. Zira, WIFI Alliance web sitesinde SM-G930F model numaralı Galaxy S7 için Android 9.0 işletim sisteminin onaylandığını gösteren bir bilgi mevcut.

Bu güncellemenin gelip gelmeyeceği ile ilgili henüz resmi bir bilgi yok ve cihazın Edge modelinde ise aynı durum geçerli değil. Ancak önümüzdeki günlerde Galaxy S7 kullanıcılarının Android Pie ve OneUI arayüzüne kavuşması ihtimalinin mevcut olduğunu söyleyebiliriz.