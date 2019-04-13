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Samsung Galaxy S7, yakında Android Pie güncellemesi alabilir

Güney Koreli teknoloji devi Samsung'un üç yıl önce piyasaya sürdüğü Galaxy S7 modelini kullanıyorsanız size müjdemiz var. Cihazınız yakın bir tarihte Android Pie güncellemesi alabilir.
1 ay
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Cep Telefonları
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Hiç kuşku yok ki Samsung Galaxy S7 modeli, piyasaya sürüldüğü ilk günden sonraki üç yılda da dünyanın en popüler akıllı telefonlarından biri. Samsung, teknik olarak bu cihaz için büyük Android güncellemelerini desteklemeyi bırakmış olsa da, ortaya çıkan bazı bilgiler cihazın yakında Android Pie güncellemesi alacağı yönünde.

Henüz resmi bir açıklama yok

XDA Developers portalında yayınlanan bilgilere göre, Samsung, yakında Galaxy S7 modeline Android Pie ve OneUI arayüzünü getirmeyi planlıyor. Zira, WIFI Alliance web sitesinde SM-G930F model numaralı Galaxy S7 için Android 9.0 işletim sisteminin onaylandığını gösteren bir bilgi mevcut.
Bu güncellemenin gelip gelmeyeceği ile ilgili henüz resmi bir bilgi yok ve cihazın Edge modelinde ise aynı durum geçerli değil. Ancak önümüzdeki günlerde Galaxy S7 kullanıcılarının Android Pie ve OneUI arayüzüne kavuşması ihtimalinin mevcut olduğunu söyleyebiliriz.

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TearsForFears 1 ay en beğenilen
Verirse helal olsun deriz ben 3 büyük güncelleme veren görmedim. Fakat bunu devam ettirmesi önemli. Orta segment dahil 300-400 euro üzerindeki tüm cihazlara o kadar para veriliyor 3 yıl güncelleme almalı.
Verirse helal olsun deriz ben 3 büyük güncelleme veren görmedim. Fakat bunu devam ettirmesi önemli. Orta segment dahil 300-400 euro üzerindeki tüm cihazlara o ...
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Mr. Jingles 1 ay
Esasında cihaza göre destek verilmeli. Giriş seviyesine 1, orta seviyeye 2, üst seviyeye 3 yıl güncelleme verilmeli.
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bayraak 1 ay
akıllı telefon tarihinin en fiyat/performans ürünü olmuş olur
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astegon 1 ay
Vermesinler ya. İstemiyorum. OneUI yeterli olacak.
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Erreguay 1 ay
Haberde alabilir ve resmi açıklama yok ibareleri varsa eğer;
Kesinlikle vermezler.
Tecrübe ile sabit.
Eski galaxy nexus şu anda 4 senelik note 4 kullanıcısı.
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Jeopol 1 ay
Verirlerse Google'ı geçmiş olurlar. Nexus 6p bile pie almadı.
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DH Misafiri 1 ay
Giriş seviyesine min 2 yıl, Orta Seviyeye Min 3 Yıl, Üst seviyeye Sınırsız Güncelleme olmalı !
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intel7mix 1 ay DH Misafiri
Üst seviye sınırsız güncelleme desteği mi ?
Apple bile 5 yıl anca veriyor...
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kenya64 1 ay
Eğer gerçekleşirse Samsung için puan olur, :) Biz de mutlu oluruz tabi.
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sis651 1 ay
Samsung, Galaxy S8 için güncelleme verdi de ne oldu? 4 GB RAM yetersiz gelmeye başladı resmen telefona. Arkaplanda kalan uygulamalar daha sık kapanmaya başladı. Hani hafif kullanan iyi olur ama tüm özellikleri ile yoğun kullanım yapan RAM kaynaklı program kapanması, tarayıcıda yandaki sekmelerin kapanması gibi sıkıntılar yaşayabilir.
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astegon 1 ay sis651
İlginç bir durum olmuş.
Pie ile RAM optimizasyonunu bozmuş olamaz Google.
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Murat Burç 1 ay
Kesinlikle verilmeli. Android dünyasında domino taşı etkisi oluşturur. Zaten mate 9 aldı. OnePlus 3 ve 3t alacak. 3 ve 3t 6.0.1 ile çıkmasına rağmen alacak.
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astegon 1 ay
S7'lerde ağır çekim özelliği stock cam uygulamasında var. Çok da eğlenceli bir özellik.
Ben verilmesi taraftarı değilim. Verilmesin bence. OneUI ve belki bir iki güncelleştirme yeterli.
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Red_devil33 1 ay
Verse çok iyi olur yok demem
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olağan_şüpheli 1 ay
ilk ve tek androidim s7. Telefon alırsam muhtemelen s10e alırım. Samsung baya sevdirdi bana kendini.Hele bu güncellemeyi verirse gözümde değeri bir kat daha artar.
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