Disney'in çektiği Aslan Kral filminin resmi fragmanı yayınlandı

Teknoloji Editörü
Disney, klasik çizgi filmlerinin bazılarını canlı aksiyon filmlerine dönüştürmeye devam ediyor. Ülkemizde 1995 yılında vizyona giren ve büyük küçük tüm sinemaseverlerin büyük ilgisini toplayan Aslan Kral (The Lion King) şimdi de canlı aksiyon versiyonu ile karşımıza çıkmaya hazırlanıyor.
Ünlü isimler seslendirdiDisney tarafından çekilen filmin ülkemizde 19 Temmuz 2019 tarihinde vizyona gireceği açıklanmıştı. Aslan Kral'ın canlı aksiyon versiyonu, çizgi film versiyonunu büyük ölçüde takip ediyor gibi görünüyor. Bu yüzden eğer orijinal filme zaten aşina iseniz, bu sizin için çok da yeni olmayacak. Temelde aynı hikaye ancak canlı aksiyon filminin, oyuncu kadrosuyla genel olarak daha "cesur" olduğu söyleniyor.
Film Jon Favreau tarafından yönetildi ve oldukça etkileyici ve yıldızlarla dolu bir oyuncu kadrosu var. Aslan Kral filminde Simba'yı Donald Glover, Nala'yı Beyonce, Pumbaa'yı Seth Rogen, Timon'u Billy Eichner, Scar'ı Chiwetel Ejiofor, Zazu'yu John Oliver ve Mufasa karakterini ise James Earl Jones seslendiriyor. Filmin nasıl olduğunu merak ediyorsanız yukarıdaki resmi fragmanı izlemeniz, merakınızı az da olsa giderecektir.
https://www.youtube.com/watch?v=7TavVZMewpY Yorum Yaz Paylaş Tweetle