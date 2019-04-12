Disney'in çektiği Aslan Kral filminin resmi fragmanı yayınlandı

Disney, klasik çizgi filmlerinin bazılarını canlı aksiyon filmlerine dönüştürmeye devam ediyor. Ülkemizde 1995 yılında vizyona giren ve büyük küçük tüm sinemaseverlerin büyük ilgisini toplayan Aslan Kral (The Lion King) şimdi de canlı aksiyon versiyonu ile karşımıza çıkmaya hazırlanıyor.

Ünlü isimler seslendirdi

https://www.youtube.com/watch?v=7TavVZMewpY

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Disney tarafından çekilen filmin ülkemizdetarihinde vizyona gireceği açıklanmıştı.'ın canlı aksiyon versiyonu, çizgi film versiyonunu büyük ölçüde takip ediyor gibi görünüyor. Bu yüzden eğerzaten aşina iseniz, bu sizin için çok da yeni olmayacak. Temeldeancak canlı aksiyon filminin, oyuncu kadrosuyla genel olarak daha "" olduğu söyleniyor.Filmtarafından yönetildi ve oldukça etkileyici vebir oyuncu kadrosu var.filminde Simba'yı, Nala'yı, Pumbaa'yı, Timon'u, Scar'ı, Zazu'yuve Mufasa karakterini iseseslendiriyor. Filmin nasıl olduğunu merak ediyorsanız yukarıdakiizlemeniz, merakınızı az da olsa giderecektir.