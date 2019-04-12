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Disney'in çektiği Aslan Kral filminin resmi fragmanı yayınlandı

Ülkemizde 1995 yılında vizyona giren Aslan Kral çizgi filminin, canlı aksiyon versiyonunun ilk resmi fragmanı yayınlandı. İşte 19 Temmuz 2019'da vizyona girecek filmin nefes kesen sahneleri.
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Sinema ve Dizi
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Disney, klasik çizgi filmlerinin bazılarını canlı aksiyon filmlerine dönüştürmeye devam ediyor. Ülkemizde 1995 yılında vizyona giren ve büyük küçük tüm sinemaseverlerin büyük ilgisini toplayan Aslan Kral (The Lion King) şimdi de canlı aksiyon versiyonu ile karşımıza çıkmaya hazırlanıyor.

Ünlü isimler seslendirdi

Disney tarafından çekilen filmin ülkemizde 19 Temmuz 2019 tarihinde vizyona gireceği açıklanmıştı. Aslan Kral'ın canlı aksiyon versiyonu, çizgi film versiyonunu büyük ölçüde takip ediyor gibi görünüyor. Bu yüzden eğer orijinal filme zaten aşina iseniz, bu sizin için çok da yeni olmayacak. Temelde aynı hikaye ancak canlı aksiyon filminin, oyuncu kadrosuyla genel olarak daha "cesur" olduğu söyleniyor.

Film Jon Favreau tarafından yönetildi ve oldukça etkileyici ve yıldızlarla dolu bir oyuncu kadrosu var. Aslan Kral filminde Simba'yı Donald Glover, Nala'yı Beyonce, Pumbaa'yı Seth Rogen, Timon'u Billy Eichner, Scar'ı Chiwetel Ejiofor, Zazu'yu John Oliver ve Mufasa karakterini ise James Earl Jones seslendiriyor. Filmin nasıl olduğunu merak ediyorsanız yukarıdaki resmi fragmanı izlemeniz, merakınızı az da olsa giderecektir.

https://www.youtube.com/watch?v=7TavVZMewpY Yorum Yaz
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Mert GFL 1 ay en beğenilen
Güzel hikaye ya... çekin... animasyonunu çekin... çizgi filmini çekin... 3D çekin... yeni teknik geliştirin tekrar tekrar sakın vazgeçmeyin çekin aq...
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Glorfindel1907 1 ay
Güzel film olacak gibi ama ileride yine çekerler bıkmadan, Bu arada müzik çok güzel olmuş.
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artenis 1 ay
Renderlar muhteşem.
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Gye_Baek 1 ay
Çok erken oldu sanki birkaç gün daha bekleseydiniz.
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chantypes30 1 ay
desene mufasa tekrar ölecek bir babanın ölmesi yürek dayanmaz
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Mert GFL 1 ay en beğenilen
Güzel hikaye ya... çekin... animasyonunu çekin... çizgi filmini çekin... 3D çekin... yeni teknik geliştirin tekrar tekrar sakın vazgeçmeyin çekin aq...
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Tugrul_512bit 1 ay
Ormanın kralı gorildir, şakşakçısı da orangutandır

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