Samsung Galaxy S7 yine iki farklı ekran boyutuyla gelebilir

Bu yıla Galaxy S6 ve Galaxy S6 Edge şeklinde iki amiral gemi modeli ile başlayan Samsung, Galaxy S6 Edge Plus ile birlikte seriyi iki farklı boyuta taşımıştı. Gelecek yıl için de benzer bir strateji sözkonusu.





Gelen bilgilere göre Galaxy S7 serisinde iki farklı ekran boyutu yer alacak: 5.2 inç ve 5.8 inç. Yılın başlarında tanıtılacak Galaxy S7 ve Galaxy S7 Edge modellerinin 5.2 inç olması bekleniyor. Daha sonra piyasaya çıkacak Galaxy S7 Edge Plus modelinin ise 5.8 inç olacağı ifade ediliyor.





Samsung 5.2 inçlik modellerinde 2K ekran çözünürlüğünü koruyacakken, 5.8 inçlik modelinde ise 4K çözünürlüğe geçiş yapacak. Yani serinin premium telefonu Galaxy S7 Edge Plus olacak. Sony'nin XPeria Z5 Premium ile yakaladığı olumlu hava gelecek yıl için Samsung'u da cesaretlendirmiş durumda.





Samsung'un Galaxy S7 serisi için Snapdragon 820 yongaseti üzerinde çalıştığı biliniyor. Bu bakımdan aşırı ısınma sorunları yaşanmazsa Galaxy S7 gelecek yıl en iyi performansı vermeye çalışacak. Seride 4GB RAM kullanılacağı da belirtiliyor.





Diğer bir bilgi ise Samsung'un bir yıllık aradan sonra microSD kart desteğine geri döneceği şeklinde. Galaxy S7 serisi alüminyum çerçeve ile cam kaplama kombinasyonunu devam ettirecek ve batarya da çıkarılamayacak ancak bu kez kenar kısma microSD yuvası entegre edilecek.





Bu yıl Galaxy S6 serisi ve Galaxy Note 5 modelleri büyük beğeni toplasa da microSD girişi olmaması ve bataryanın çıkarılamaz tarzda yapılması eleştiri almıştı. Samsung'un sistemin akıcılığını bozmamak adına microSD kart desteği sunmadığı açıklansa da yeni seride anlaşılan en yeni teknolojiler kullanılarak sistemin akıcılığı yine bozulmamaya çalışılacak.

http://www.gforgames.com/gadgets/samsung-galaxy-s7-two-sizes-5-2-5-8-inch-display-48714/