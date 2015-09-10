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Samsung Galaxy S7 yine iki farklı ekran boyutuyla gelebilir

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Samsung Galaxy S7 yine iki farklı ekran boyutuyla gelebilir

Bu yıla Galaxy S6 ve Galaxy S6 Edge şeklinde iki amiral gemi modeli ile başlayan Samsung, Galaxy S6 Edge Plus ile birlikte seriyi iki farklı boyuta taşımıştı. Gelecek yıl için de benzer bir strateji sözkonusu. 

Gelen bilgilere göre Galaxy S7 serisinde iki farklı ekran boyutu yer alacak: 5.2 inç ve 5.8 inç. Yılın başlarında tanıtılacak Galaxy S7 ve Galaxy S7 Edge modellerinin 5.2 inç olması bekleniyor. Daha sonra piyasaya çıkacak Galaxy S7 Edge Plus modelinin ise 5.8 inç olacağı ifade ediliyor. 

Samsung 5.2 inçlik modellerinde 2K ekran çözünürlüğünü koruyacakken, 5.8 inçlik modelinde ise 4K çözünürlüğe geçiş yapacak. Yani serinin premium telefonu Galaxy S7 Edge Plus olacak. Sony'nin XPeria Z5 Premium ile yakaladığı olumlu hava gelecek yıl için Samsung'u da cesaretlendirmiş durumda. 

Samsung'un Galaxy S7 serisi için Snapdragon 820 yongaseti üzerinde çalıştığı biliniyor. Bu bakımdan aşırı ısınma sorunları yaşanmazsa Galaxy S7 gelecek yıl en iyi performansı vermeye çalışacak. Seride 4GB RAM kullanılacağı da belirtiliyor. 

Diğer bir bilgi ise Samsung'un bir yıllık aradan sonra microSD kart desteğine geri döneceği şeklinde. Galaxy S7 serisi alüminyum çerçeve ile cam kaplama kombinasyonunu devam ettirecek ve batarya da çıkarılamayacak ancak bu kez kenar kısma microSD yuvası entegre edilecek. 

Bu yıl Galaxy S6 serisi ve Galaxy Note 5 modelleri büyük beğeni toplasa da microSD girişi olmaması ve bataryanın çıkarılamaz tarzda yapılması eleştiri almıştı. Samsung'un sistemin akıcılığını bozmamak adına microSD kart desteği sunmadığı açıklansa da yeni seride anlaşılan en yeni teknolojiler kullanılarak sistemin akıcılığı yine bozulmamaya çalışılacak.  

http://www.gforgames.com/gadgets/samsung-galaxy-s7-two-sizes-5-2-5-8-inch-display-48714/ Yorum Yaz
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Pi 4 yıl en beğenilen
Hafiza karti bence sart. Kimisi simdi diyecek 64gb al. Oldu 64u bedava veriyorlar degil mi? Ayrica telefonu sap gibi kullananlara yeter belki. Ama rom root isleriyle ugrasanlar icin gerekli. Isim gucum yok surekli ordan oraya dosya aktarayim. Hafiza kartsiz cihaz olu cihazdir.
Hafiza karti bence sart. Kimisi simdi diyecek 64gb al. Oldu 64u bedava veriyorlar degil mi? Ayrica telefonu sap gibi kullananlara yeter belki. Ama rom root isle...
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bkaakco 4 yıl
Her sene yeni model çıkması artık sıkmadı mı? Bu lafım her firma için geçerli.
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irish 4 yıl
Ben de s6 edge plus ı alırken çok tereddüt ettim sd kart yüzünden. Çok fazla kullanıyordum. Ancak aktif bir şekilde cloud uygulamalarını kullanıyorum. 100 gb da samsung, one drive dan hediye verdi. Şu an için her şey yolunda...
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ygultekin82 4 yıl
Çok model çıkartıyorlar. Note 5e yazılım hazırlayarak geçirmeleri gereken seneyi s7 hazırlamakla;s7 yazılımı hazırlayacakları süreyide note 6 hazırlayarak geçirecekler. Kimse 2-3 ayda bir telefonunun eskimesini istemez. İnsanlar günden güne samsungdan soğuyorlar.
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Mianfei 4 yıl
S serisinin tek rakamli note serisinin çift rakamli modelleri gecis modelleridir dont buy.
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DH Misafiri 4 yıl
Şaka mı lan bu?
Niye S6'da MİCROSD yok ta S7'de var.
Ulan...
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cinemaker 4 yıl
galaxy s6 çıkar bir ay sonra note 5 haberleri note 5 çıkar bir ay sonra s7 haberleri bir sene s serisi amiral gemisi bir sene note serisi çıkarsanız da elimizdeki canavarlar çöpe dönmese vahşi kapitalizm hızına yetişemiyoruz biraz yavaş gel ne olur
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silver0021 4 yıl cinemaker
cinemaker
galaxy s6 çıkar bir ay sonra note 5 haberleri note 5 çıkar bir ay sonra s7 haberleri bir sene s serisi amiral gemisi bir sene note serisi çıkarsanız da elimizdeki canavarlar çöpe dönmese vahşi kapitalizm hızına yetişemiyoruz biraz yavaş gel ne olur

Şuan s4 kullanıyorum. S5 çıktığında dedim bu kabus son bulsun yerine note 4 çıktı umutlandırdı. S6 çıktı alan aldı kullanmaya başladı s9 a kadar beni götürür diyenleri var. Yani şahsi fikrim bir cihaza para bagladiginizda o cihazla 3 yil idare edebilmeniz gerek. S4 bana halen yetebiliyor mesela. S7 yle çıkarsa düşünürum diyebiliyorum s6 ya hic bakmadim. Şımarık bir çocuk gibi her yeni çıkanı alip kullanmak ahmakliktan başka birsey degil. Nede olsa seneye yenisi cikacak dimi. Statünuzu aldığınız telefonlara degilde iş hayatinizda kendinizi nasil gelistirdiginize bağlı. Toplum beni s4 kullandım diye hor görmeye başlamadı yada öyle bi korkum öyle görende maldır yani. Ne diyelim s7 s8 s9 çıksında bi düşünelim. Hızlı ciksinlar merakta bırakmasınlar. :)
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kadirirdem 4 yıl
micro sd ye çok sevindim inşallah olur.....
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admix 4 yıl
s7 bu sefer 5 gb ram yaparlar
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Master_Evil 4 yıl
cidden şu kamera çıkıntısını kaldırsınlar mümkünse
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admix 4 yıl
s7 bu sefer 5 gb ram yaparlar
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aspirin_00 4 yıl
kamerayı içeri sok samsunggggggg....
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