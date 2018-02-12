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Samsung Galaxy S9 Plus'ın reklam afişi sızdırıldı

Güney Koreli teknoloji devi Galaxy S9 serisini 25 Şubat'ta düzenleyeceği bir etkinlikle resmen tanıtacak. Lansman tarihi hızla yaklaşırken Galaxy S9+ modeline ait bir reklam afişi sızdırıldı.
1 yıl
4,5b
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15
Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
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Samsung'un heyecanla beklenen Galaxy S9 ve Galaxy S9+ modellerini resmi olarak tanıtmasına çok az bir süre kaldı. Şirketin yeni nesil amiral gemileriyle ilgili sızıntılar gelmeye devam ediyor. Son olarak Galaxy S9+ varyantının ince çerçeveleri ve 128GB varsayılan depolama alanını doğrulayan bir reklam afişi ortaya çıktı.
Ayrıca Bkz. "Samsung Galaxy S8 ve S8 Plus için Oreo güncellemesi Türkiye’de yayınlandı"
Ice universe (@UniverseIce) isimli Twitter hesabı tarafından sızdırılan reklam afişi, Gece Yarısı Siyahı renginde ve 128 GB'lık depolama alanı sahip Galaxy S9+ modelini gözler önüne seriyor. Reklam afişi resmi kaynaktan gelmese de daha önceki sızıntıları göz önüne aldığımızda inandırıcı göründüğünü söylemeliyiz. Plus modelinin microSD kart ile genişletilebilir 128 GB dahili depolama alanıyla gelmesi bekleniyor.

Lansman tarihi 25 Şubat

Samsung, Galaxy S9 serisini yaklaşan Mobil Dünya Kongresi'nde (MWC 2018) tanıtacak. Güney Koreli teknoloji devinin 25 Şubat tarihindeki lansmandan sonraki birkaç hafta içinde akıllı telefonları piyasaya sürmesi bekleniyor. Daha önceki raporlar Galaxy S9 serisinin 16 Mart tarihinde çıkabileceğini ortaya koymuştu.
Yeni nesil amiral gemileri S8'le benzer tasarımla gelecek olsalar da daha gelişmiş donanıma sahip olacaklar. Galaxy S9 ve Galaxy S9+ modellerini tüketiciler için cazip kılacak şey ise kamera bakımından mevcut Galaxy S8 serisinden daha da gelişmiş özellikler sunmaları olacak.

https://twitter.com/UniverseIce/status/962706847672147968 Yorum Yaz
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Guhong01 1 yıl en beğenilen
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0MG90 1 yıl
Çerçevesiz telefonların hepsi aynı görünüyor artık
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alperen_69 1 yıl
Bunda alt çerçeve s8 ile aynı , bence bu doğru sızıntı değil
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Can-KSK 1 yıl
S9 ile Samsung Apple'ın 8/8+ serisinde yaşadığını yaşayacak gibi. Üvey evlat gibi bir model. Note10 (yada 9) sonbahar-kış gibi gelirse, bir de üzerinde özel seri Sx (S10 vs.) gelirse biter bu model.

Not: Güncel bir Note8 kullanıcısıyım ve sıkı bir Samsung takipçisiyim.
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DH Misafiri 1 yıl
S9u plus tan düşük özellikli yaptığı andan itibaren bütün ilgimi kaybetti S serisi
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aycibin 1 yıl
+ modeller arasında çift kamera gelmiş de düz model kamerasında kaydadeğer bir fark var mı emin olmadım.
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alito 1 yıl
Görünen köy kılavuz istemez. S9 serisi piyasada çok kötü çakılacak.
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lg02561 1 yıl
kardeşim ya alttan sıfırlayın şu çerçeveyi iphone gibi ya üstten xiaomi gibi.
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cumur 1 yıl lg02561
O tasarım 10. Yıla özel bekliyorlar, bu yıl yine aynısını sürdüler piyasaya ara model gibi
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0MG90 1 yıl
Çerçevesiz telefonların hepsi aynı görünüyor artık
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stalker(1979) 1 yıl
S8'den ne farkı var bunun. Bilgi sahibi arkadaşlar söyleyebilir mi?????
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Whippoorwill 1 yıl stalker(1979)
Kamera tarafında gelişmeler var, işlemci ve diğer bileşenlerin performans ve verimlilikleri artmıştır vs.
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drjacob 1 yıl
arka kamera tasarımını merak ediyorum
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fbyram 1 yıl drjacob
drjacob
arka kamera tasarımını merak ediyorum

A8 copy+ past. Fazla meraka gerek yok...
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Guhong01 1 yıl en beğenilen
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