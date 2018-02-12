Samsung Galaxy S9 Plus'ın reklam afişi sızdırıldı

Samsung'un heyecanla beklenen Galaxy S9 ve Galaxy S9+ modellerini resmi olarak tanıtmasına çok az bir süre kaldı. Şirketin yeni nesil amiral gemileriyle ilgili sızıntılar gelmeye devam ediyor. Son olarak Galaxy S9+ varyantının ince çerçeveleri ve 128GB varsayılan depolama alanını doğrulayan bir reklam afişi ortaya çıktı.

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Ice universe (@UniverseIce) isimli Twitter hesabı tarafından sızdırılan reklam afişi, Gece Yarısı Siyahı renginde ve 128 GB'lık depolama alanı sahip Galaxy S9+ modelini gözler önüne seriyor. Reklam afişi resmi kaynaktan gelmese de daha önceki sızıntıları göz önüne aldığımızda inandırıcı göründüğünü söylemeliyiz. Plus modelinin microSD kart ile genişletilebilir 128 GB dahili depolama alanıyla gelmesi bekleniyor.

Lansman tarihi 25 Şubat

Samsung, Galaxy S9 serisini yaklaşan Mobil Dünya Kongresi'nde (MWC 2018) tanıtacak. Güney Koreli teknoloji devinin 25 Şubat tarihindeki lansmandan sonraki birkaç hafta içinde akıllı telefonları piyasaya sürmesi bekleniyor. Daha önceki raporlar Galaxy S9 serisinin 16 Mart tarihinde çıkabileceğini ortaya koymuştu.

Yeni nesil amiral gemileri S8'le benzer tasarımla gelecek olsalar da daha gelişmiş donanıma sahip olacaklar. Galaxy S9 ve Galaxy S9+ modellerini tüketiciler için cazip kılacak şey ise kamera bakımından mevcut Galaxy S8 serisinden daha da gelişmiş özellikler sunmaları olacak.

https://twitter.com/UniverseIce/status/962706847672147968