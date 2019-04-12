Samsung Galaxy Tab S4 Android Pie güncellemesi almaya başladı

Teknoloji Editörü
Geçen Ağustos ayında tanıtılan Samsung Galaxy Tab S4 10.5, Android 8.1 Oreo sürümüyle kullanıcıya sunulmuştu. Aynı cihaz Android Pie güncellemesi almaya başladı.
T835XXU2BSD1 kod adıyla gelen güncelleme, şimdilik Fransa’da sadece LTE modele sunuluyor. App Actions ve Slices adlı özellikleri de içeren güncelleme, Galaxy S10 modelleriyle tanıtılan One UI arayüzünü de cihaza getiriyor.
Android güvenlik paketini de yükselten güncelleme, cihazı 1 Mart 2019’a taşıyor. Bu durum, akıllarda güncelleme neden Nisan paketiyle gelmiyor sorusunu doğal olarak oluşturuyor.
Galaxy Tab S4 10.5 bu güncellemeyle herkesin sürekli talep ettiği karanlık mod desteği ve onun yanında dijital sağlık uygulamalarına da sahip oluyor.Bu hafta Android Pie alan üçüncü cihaz olan Galaxy Tab S4, Galaxy J6 ve J8 modellerini takip ediyor.
https://forum.xda-developers.com/galaxy-tab-s4/how-to/android-pie-avaiable-xef-france-t3920408 Yorum Yaz Paylaş Tweetle