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Samsung Galaxy Tab S4 Android Pie güncellemesi almaya başladı

Samsung Galaxy Tab S4 10.5, yeni almaya başladığı güncellemeyle birlikte Android'in en yeni sürümü 9.0 Pie sahibi oluyor. Güncelleme ayrıca One UI arayüzünü de tabletle buluşturuyor.
1 ay
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1
7
android
Çağrı Babuçcuoğlu
Teknoloji Editörü
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Geçen Ağustos ayında tanıtılan Samsung Galaxy Tab S4 10.5, Android 8.1 Oreo sürümüyle kullanıcıya sunulmuştu. Aynı cihaz Android Pie güncellemesi almaya başladı.
T835XXU2BSD1 kod adıyla gelen güncelleme, şimdilik Fransa’da sadece LTE modele sunuluyor. App Actions ve Slices adlı özellikleri de içeren güncelleme, Galaxy S10 modelleriyle tanıtılan One UI arayüzünü de cihaza getiriyor.
Samsung Galaxy Tab S4 Android Pie güncellemesi almaya başladı
Android güvenlik paketini de yükselten güncelleme, cihazı 1 Mart 2019’a taşıyor. Bu durum, akıllarda güncelleme neden Nisan paketiyle gelmiyor sorusunu doğal olarak oluşturuyor.
Galaxy Tab S4 10.5 bu güncellemeyle herkesin sürekli talep ettiği karanlık mod desteği ve onun yanında dijital sağlık uygulamalarına da sahip oluyor.
Bu hafta Android Pie alan üçüncü cihaz olan Galaxy Tab S4, Galaxy J6 ve J8 modellerini takip ediyor.

https://forum.xda-developers.com/galaxy-tab-s4/how-to/android-pie-avaiable-xef-france-t3920408 Yorum Yaz
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napolyon94 1 ay
Cok buyuk bir nimet sanki, ulan bu cihaz zaten 9.0 ile cikmaliydi. 11.0 a kadar update verilmeliydi. Ama samsung denen sigir hep bir onceki surum ile cikartiyor. Sonra ortamlarda iki surum update verdik diyor.
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gurkanse 1 ay napolyon94
ZAMSUNG: şşşşşt çaktırma,ortamlarda 2 update verdik diyoruz.
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olağan_şüpheli 1 ay
android de notability benzeri bir uygulama var mı kalemle kullanılabilen ?
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drserk 1 ay olağan_şüpheli
MetaMoJi Note var ama ücretli(!)
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SEO-Uzmanı 1 ay
si senyor :)
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servusdedurantem 1 ay
Android tabletler çoğalığ kalitesi artaraa ipad fyatları düşer
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terimer 1 ay servusdedurantem
eeee ?? ipad fiyatlari duserse ne olur ?? isheep'lere gun dogar :-)
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