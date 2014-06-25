Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonu Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Samsung Gear Live akıllı saati resmiyet kazandı

4 yıl
342
1
18
Cep Telefonu Diğer
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Samsung Gear Live akıllı saati resmiyet kazandı

İlk bilgileri kısa süre önce ortaya çıkan ve Samsung'un Android Wear işletim sistemi taşıyan ilk akıllı saati olacak Gear Live, I/O 2014 geliştirici konferansında resmiyet kazandı. 

1.63 inçlik 320x320 piksel çözünürlükte Super AMOLED ekrana sahip olan Gear Live, 1.2GHz saat hızında çalışan bir işlemci ve 512MB RAM barındırıyor. Cihazda 4GB depolama kapasitesi, IP67 dayanıklılık sertifikası, nabız ölçer ve 300mAh gücünde bir batarya şeklinde diğer özellikler mevcut.

Android Wear sürümünün mantığı gereği cihaz kullanıcı odaklı bildirimler ve bilgiler sunuyor. Uyumlu Android uygulamalarından son güncellemeleri bildirimler olarak alabilen cihaz gelen SMS veya mesajları gösterebiliyor, kullanıcının uçak saatleri gibi ihtiyacı olan bilgileri elde edebiliyor.

Google Now entegrasyonuna sahip olan Android Wear, Ok Google sözü ile aktif hale gelerek mesaj gönderme, taksi çağırma, alarm kurma gibi işlemleri ses komutları ile yapabiliyor. Gear Live akıllı saati Android 4.3 ve üzeri işletim sistemlerine sahip olan tüm cihazlarla kullanılabilecek. 

Gear Live an itibariyle Google Play üzerinden satışa sunuldu ve 200$ fiyat etiketine sahip. 7 Temmuz itibariyle ise Samsung perakende mağazalarında satışa çıkacak. Cihazın batarya performansı ise şimdilik bilinmiyor.  

http://www.samsungmobilepress.com/2014/06/26/Samsung-Expands-Gear-Portfolio-with-Android-Wear-1 Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
berkaytunali 4 yıl en beğenilen
Bi çok yenilik var fakat apple da canlı yayın yapan DH şu saate kadar 2 haberle yetindi böyle devam edin tebrikler.
Yanıtla +18
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
302sino 4 yıl
Ben kare saat kullanmam arkadaş olcaksa moto 360 gibi olsun.
2 Yanıt Yanıtla +11
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
FeneristFB 4 yıl
Yeter be zamzung aldigin isin suyunu cikarip birakiyorsun
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
E_Aydin35 4 yıl
TEHLİKENİN FARKINDA MISINIZ?
-Gear, Gear 2, Gear Fit, Gear Live, Gear...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Zordion 4 yıl
Asil saat olayi iWatch olacak
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
swat882 4 yıl Zordion
Zordion
Asil saat olayi iWatch olacak


Ne farkedecek ki uranyumla çalışmayacak ya Maximum 2 gün pili gidecek
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
SteveMeade 4 yıl
Elimde bir kaç tane donanım haber apple fanboyluğuna kanıt niteliğinde resim var akşam atıcam bütün haberlere linkini, ios 8 lansmanındaki 10 haberin 10 u da apple haberiydi unutmadık bunları
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Infinitum 4 yıl
Tasarımı düzeltmişler de ne batarya, ne de işlemcide gelişme yok.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
WB 4 yıl
IP68 olsa daha iyi olurmus, diger ozellikleriyle birlikte degerlendirmek gerekirse suan hala gereksiz bir icat bu akilli saat isleri..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Parallel Killer 4 yıl
daha gear 2 nin incelemesi yeni yapıldı, bismillah
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
muratai 4 yıl
Daha 1 yıl dolmadan Samsung kaçıncı akılsız saatini çıkardı? 3 mü oldu bu? 4.cüyü bekliyoruz arkadaş yetmez ama evet!
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ardarda45 4 yıl
Motorola her türlü tokatlayacak gibi tabi satın alınması için kullanım süresini de görmek lazım
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Elefue 4 yıl
Samsung telefonfdan daha çok saat çıkarmaya başladı.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mehmedaltair 4 yıl
motorola'dan hiçbir artısı yok ve tasarım olarak motorola en azından saate benziyor bundan çok daha iyi
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +287 12 Angry Men +170 Informed +154 serdar_k +130 madmahmutd +116 csh +99 aca-n +93 flowerhorn +89 MS4343 +82 Chronotide +82
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
342 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Cep Telefonu Diğer, samsung
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 4 yıl Plantronics'in Gamecom serisi iddialı kulaklık modellerini inceledik Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
2019 Opel Corsa'nın iç ve dış tasarımı
DonanımHaber
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
Google Huawei'nin Android lisansını
DH Forum
AMD Radeon Navi ekran kartlarının fiyatı
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
250.000 TL. faizi 32 günde 4500 ,,,,
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim