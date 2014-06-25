Samsung Gear Live akıllı saati resmiyet kazandı





İlk bilgileri kısa süre önce ortaya çıkan ve Samsung'un Android Wear işletim sistemi taşıyan ilk akıllı saati olacak Gear Live, I/O 2014 geliştirici konferansında resmiyet kazandı.





1.63 inçlik 320x320 piksel çözünürlükte Super AMOLED ekrana sahip olan Gear Live, 1.2GHz saat hızında çalışan bir işlemci ve 512MB RAM barındırıyor. Cihazda 4GB depolama kapasitesi, IP67 dayanıklılık sertifikası, nabız ölçer ve 300mAh gücünde bir batarya şeklinde diğer özellikler mevcut.





Android Wear sürümünün mantığı gereği cihaz kullanıcı odaklı bildirimler ve bilgiler sunuyor. Uyumlu Android uygulamalarından son güncellemeleri bildirimler olarak alabilen cihaz gelen SMS veya mesajları gösterebiliyor, kullanıcının uçak saatleri gibi ihtiyacı olan bilgileri elde edebiliyor.





Google Now entegrasyonuna sahip olan Android Wear, Ok Google sözü ile aktif hale gelerek mesaj gönderme, taksi çağırma, alarm kurma gibi işlemleri ses komutları ile yapabiliyor. Gear Live akıllı saati Android 4.3 ve üzeri işletim sistemlerine sahip olan tüm cihazlarla kullanılabilecek.





Gear Live an itibariyle Google Play üzerinden satışa sunuldu ve 200$ fiyat etiketine sahip. 7 Temmuz itibariyle ise Samsung perakende mağazalarında satışa çıkacak. Cihazın batarya performansı ise şimdilik bilinmiyor.

http://www.samsungmobilepress.com/2014/06/26/Samsung-Expands-Gear-Portfolio-with-Android-Wear-1