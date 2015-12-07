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Samsung Gear S2 güncellemesi yeni özellikler getiriyor

Ülkemizde de kısa süre önce satışına başlayan ve tasarımı ile beğeni toplayan Samsung'un dönebilir ekranlı akıllı saati Gear S2 için önemli bir güncelleme yayımlandı.
3 yıl
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Cep Telefonu Diğer
Ekrem71
Haber Editörü
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Samsung Gear S2 güncellemesi yeni özellikler getiriyor


Samsung'un bir nevi Apple Watch ve Android Wear platformunun karşısına konumlandırdığı Tizen işletim sistemli Gear akıllı saat ailesi, rekabeti sürdürebilmek açısından önem taşıyor. Giyilebilir cihaz pazarında ilk 5 listesinden düşen Samsung'un yeniden ivme kazanabilmesi için Gear S2 en büyük silahı olacak. 

Haftasonu başlayan yazılım güncellemesinde üç yeni uygulama kullanıcılara sunuluyor. Bunlardan birisi dünya saati uygulaması, diğeri ESPN anlık skor uygulaması ve News Briefing haber özet uygulaması. Ayrıca Mendini kayışlara uygun olması açısında bir de Mendini saat arayüzü kullanıma sunuldu.

Güncellemede bunun yanında bildirim konusunda da önemli bir gelişme yer alıyor. Bundan sonra okunmamış bildirimler olduğu zaman ana ekranda küçük bir kırmızı daire ortaya çıkacak. Kullanıcılar böylece yeni bildirim olup olmadığını görebilecek. Son olarak Bluetooth bağlantısı koptuğu zaman uyarı, Rehber uygulamasında gelişmiş arama motoru, klavyeden emoji girilmesi gibi küçük yenilikler de unutulmamış. Güncelleme Gear Manager uygulaması üzerinden kurulabiliyor.  

http://www.talkandroid.com/276824-samsung-gear-s2-update-starts-rolling-out-with-new-features/ Yorum Yaz
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CoMMaNDeRCX 3 yıl en beğenilen
Cihaza pislik atamayınca apple fanboyları batarya dan dem vurmaya başlamışlar. Bir ay gidecek bataryayı apple yapar kullanırsınız çok bilmişler sizi.
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DH Misafiri 3 yıl
telefonunuzdan 10 adim uzaklastinizmi baglanti kopuyor, aramalara yanit verebilirsiniz fakat gorusmeyi telefonunuzdan yapmak zorundasiniz, pili 2 gun gitmiyor ortalama 36 saat olarak dusunun ve sarj olmasi 1 saatten asagi degil. Cok merakla almistim, telefonumu arabada birakip blutooth mesafesi yerlerde telefon tasimaktan kurtulacagimi dusunuyordum ama malesef.
1 Yanıt Yanıtla
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Golden Gate 3 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

telefonunuzdan 10 adim uzaklastinizmi baglanti kopuyor, aramalara yanit verebilirsiniz fakat gorusmeyi telefonunuzdan yapmak zorundasiniz, pili 2 gun gitmiyor ortalama 36 saat olarak dusunun ve sarj olmasi 1 saatten asagi degil. Cok merakla almistim, telefonumu arabada birakip blutooth mesafesi yerlerde telefon tasimaktan kurtulacagimi dusunuyordum ama malesef.

Bu neyin kafası. Telefonu arabada bırakıp, saatle gitmek.

Komik gerçekten. Bence telefonu cebinde bırak, araba yerine ...
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ftd 3 yıl
Arkadaşlar saati yaklaşık 2 hafta kullanıyorum. Sesli ortamda çalıştığım için gelen çağrılarda titreşim olması çok işime yaradı, ayrıca spor yada yürüyüş yaparken nabız adım sayma gibi ölçümler yapması da çok iyi. Batarya 2 gün gidiyor ama çok sorun olmuyor çünkü kablosuz şarj gerçekten çok kolaylık sağlıyor. Arada bir saat şekillerini de değiştirerek sanki farklı saat takıyormuşunuz gibi geliyor. Kulaklıkla müzik dinliyorsanız ve telefonunuzu benim gibi çantada taşıyorsanız saatten kontrol etmek gerçekten büyük kolaylık. Saat ile ilgili kendi fikirlerimi paylaşmak istedim sadece :)
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siyahtemas 3 yıl
Runtastic uygulamasında göğüs bandı kalp sensörü yerine kullanırım diye aldım ama maalesef bir önceki gear içinmiş uyumluluk... Ayrıca kola tam temas etmezse, mont filan değince hata oranı artıyor nabız sayısı için... Ben saat vb şeyler takan biri de değildim, nasıl gaza geldim de aldım bilmiyorum ama hiç efektif kullanamıyorum hissi var bu cihazla ilgili...
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lido 3 yıl
adamlar amiral gemilerine güncelleme vermiyor saat yazılımıyla uğraşıyorlar
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DH Misafiri 3 yıl
Güncelleme yok şu an görmüyor....
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frostburn 3 yıl
malesef saat üzerinden speaker ile arama ve cevaplama olmadığı sürece çöp olarak tarihteki yerini alacak.
unutmadan lte modeline bu özelliği koymuşlar ama ayrı bir sim kart gerekiyor sanırım ki bence çok saçma.
apple watch akıll ısaat konusunda hem siri hem de arama cevaplama özellikleri ile önderlik yapmaya devam edecek gibi görünüyor.
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kadirirdem 3 yıl
saatin tasarımı süper duruyor...
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Fenomenon 3 yıl
Saat tasarım olarak çok güzel ama batarya süresi hala çoooook kısa. Fiyatı da ucuz sayılmaz.
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CoMMaNDeRCX 3 yıl
Cihaza pislik atamayınca apple fanboyları batarya dan dem vurmaya başlamışlar. Bir ay gidecek bataryayı apple yapar kullanırsınız çok bilmişler sizi.
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UnInvited_Guest 3 yıl
Ah keşke şu batarya süresi 1 ay olsaydı :(

Saat çok güzel malesef :(
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Fenomenon 3 yıl
Saat tasarım olarak çok güzel ama batarya süresi hala çoooook kısa. Fiyatı da ucuz sayılmaz.
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ssbrutality 3 yıl
Çok Lazımdıya.
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