Samsung Gear S2 güncellemesi yeni özellikler getiriyor





Samsung'un bir nevi Apple Watch ve Android Wear platformunun karşısına konumlandırdığı Tizen işletim sistemli Gear akıllı saat ailesi, rekabeti sürdürebilmek açısından önem taşıyor. Giyilebilir cihaz pazarında ilk 5 listesinden düşen Samsung'un yeniden ivme kazanabilmesi için Gear S2 en büyük silahı olacak.





Haftasonu başlayan yazılım güncellemesinde üç yeni uygulama kullanıcılara sunuluyor. Bunlardan birisi dünya saati uygulaması, diğeri ESPN anlık skor uygulaması ve News Briefing haber özet uygulaması. Ayrıca Mendini kayışlara uygun olması açısında bir de Mendini saat arayüzü kullanıma sunuldu.





Güncellemede bunun yanında bildirim konusunda da önemli bir gelişme yer alıyor. Bundan sonra okunmamış bildirimler olduğu zaman ana ekranda küçük bir kırmızı daire ortaya çıkacak. Kullanıcılar böylece yeni bildirim olup olmadığını görebilecek. Son olarak Bluetooth bağlantısı koptuğu zaman uyarı, Rehber uygulamasında gelişmiş arama motoru, klavyeden emoji girilmesi gibi küçük yenilikler de unutulmamış. Güncelleme Gear Manager uygulaması üzerinden kurulabiliyor.

http://www.talkandroid.com/276824-samsung-gear-s2-update-starts-rolling-out-with-new-features/