Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Mobil Aksesuarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Samsung Gear S3 kullanıcıları Tizen 3.0’ın yüksek pil tüketiminden şikayetçi

Samsung'un akıllı saati Gear S3 ailesi için Tizen 3.0 güncellemesi geçtiğimiz haftalarda yayınlandı. Gear S3 kullanıcıları, güncelleme sonrasında yüksek pil tüketiminden şikayetçi.
1 yıl
3,4b
1
6
Cep Tel Aksesuarları
Yusuf Akbaş
Yazar
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Samsung Gear S3 kullanıcıları Tizen 3.0’ın yüksek pil tüketiminden şikayetçi

Samsung’un akıllı saati Gear S3 serisi için Tizen 3.0 güncellemesi geçtiğimiz haftalarda yayınlandı. Yeni sürümün güncelleme notlarında pil tasarrufunun iyileştirildiği yazsa da gerçekte böyle olmadı. Kullanıcılar, Tizen 3.0 güncellemesi sonrasında yüksek pil tüketiminden şikayetçi.

Sammobile’ın haberine göre Gear S3 kullanıcıları, güncelleme sonrasında pil ömrünün düştüğünü site yetkililerine aktardı. Forum vb. platformları takip ettiğimizde de büyük bir kitlenin bu sorundan muzdarip olduğunu görüyoruz. Konu hakkında henüz Samsung tarafından resmi açıklama yapılmadı.

Özelleştirilmiş Saat Yüzlerinin Kullanılmasını Engelleyen Hata

Bazı kullanıcılar da özelleştirilmiş saat yüzlerinin kullanılmasını engelleyen bir sorunla karşılaştığını da belirtiyor. Samsung, bu sorunları gidermek adına bir güncelleme yayınlayacaktır. Güncelleme yayınlana kadar daha sağlıklı bir şekilde kullanmak için Gear S3’ünüzü fabrika ayarlarına sıfırlayabilirsiniz.


Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Barni Moloztaş 1 yıl en beğenilen K_Spartakus
K_Spartakus
İşte samsung'u bu yüzden hiç mi hiç sevmiyorum çünkü güncelleme verirken hep hatalı veriyor ve sonrasında hep düzeltmek zorunda kalıyor çünkü güncelleme verirken hep aceleye getiriyor sağlam test yapmadan ama bir başka marka güncellemeyi geç ama sağlam versin hemen güncelleme bekleriz diye ağlaşanların sesleri yankılanıyor.
Yalansa söyleyin.

Artık iOS da öyle
K_Spartakusİşte samsung'u bu yüzden hiç mi hiç sevmiyorum çünkü güncelleme verirken hep hatalı veriyor ve sonrasında hep düzeltmek zorunda kal...
Devamını Gör
Yanıtla +4
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
seyru 1 yıl
40 gün gidiyor haberleri yalanmı :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
cumur 1 yıl
3. Parti uygulama ve geliştiricileri ile alakalı bu şarj tüketimi sanırım, telefonun kendi saat arayüzlerini kullananlar için bi sıkıntı yok gibi görünüyor
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
khytr89 1 yıl
Bende alarm seslerinin isimleri de gozukmuyor.. gerci bataryadan kaynakli bir sorun yasamadim hatta daha uzun gidiyor gibi geldi.. recovery drn wipeladim dedigim gibi sadrce alarm sesi gozukmuyor onun disinda yukardan asaga crkimce geri yapiyordu ben o ozelligi seviyordum kaldirmislar
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
K_Spartakus 1 yıl
İşte samsung'u bu yüzden hiç mi hiç sevmiyorum çünkü güncelleme verirken hep hatalı veriyor ve sonrasında hep düzeltmek zorunda kalıyor çünkü güncelleme verirken hep aceleye getiriyor sağlam test yapmadan ama bir başka marka güncellemeyi geç ama sağlam versin hemen güncelleme bekleriz diye ağlaşanların sesleri yankılanıyor.
Yalansa söyleyin.
1 Yanıt Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Barni Moloztaş 1 yıl K_Spartakus
K_Spartakus
İşte samsung'u bu yüzden hiç mi hiç sevmiyorum çünkü güncelleme verirken hep hatalı veriyor ve sonrasında hep düzeltmek zorunda kalıyor çünkü güncelleme verirken hep aceleye getiriyor sağlam test yapmadan ama bir başka marka güncellemeyi geç ama sağlam versin hemen güncelleme bekleriz diye ağlaşanların sesleri yankılanıyor.
Yalansa söyleyin.

Artık iOS da öyle
Yanıtla +4
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
smart1978 1 yıl
Samsung saatleri icin Tizen 3.0 gecisinde 3. parti gelistiricilerinde GWD 1.4.1 ve eskilerin artik uyumsuz oldugu beta dahi olsa 1.5.1 e gecilerek cozulecegi bilinmektedir.
developer.samsung.com/...
Guncelleme sonrasi herzaman SIFIRLAMA ile fabrika ayarlarina donulmesi tavsiye edilir ozellikle ciddi major versiyon guncellemelerinde olmazsa olmazlardandir .
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 1 yıl Porsche, 2025 yılında satışlarının yarısını hibrit araçlardan bekliyor 1 yıl Bu gece doğanın görsel şöleni var: Süper Ay 1 yıl Android 8.0 alacak Samsung cihaz listesi ve fazlası | Mobilite 1 yıl 3D baskı teknolojisi ile rüzgar türbini inşa edilecek 1 yıl AMD yakın gelecekte GDDR6 bellek teknolojisini kullanacak 1 yıl Apple SVP Federighi: Touch ID aslında birden çok kullanıcı için tasarlanmadı 1 yıl Samsung Galaxy A8+ 2018’in canlı görselleri sızdı 1 yıl Toyota hayvan gübresinden hidrojen ve elektrik üretecek 1 yıl Google, Android'deki kilit ekranı reklamlarını yasakladı 1 yıl Çinli BOE ekran üretimi konusunda iddialı 1 yıl Toshiba, Western Digital ile olan uyuşmazlığı çözmeye hazırlanıyor 1 yıl En ucuz iPad yolda olabilir 1 yıl Sony, 2018'de Xperia XZ Premium'un çerçevesiz varyantını çıkaracak 1 yıl DxO One kamera aparatı Android’e geldi 1 yıl Google Assistant artık yerel bir tamirci bulabiliyor 1 yıl OnePlus 5T Star Wars Edition ile tanışın 1 yıl Galaxy Note 9 fiyatıyla rekor kıracak! 1 yıl 100km/s hızla giden trende 5G ile 1.7Gbps indirme hızları 1 yıl Alfa Romeo Sauber takımının 2018 Formula 1 konsept aracı sergilendi 1 yıl Güneş enerjili akıllı pencereler enerji ihtiyacının önemli bir kısmını karşılayabilir 1 yıl GÖRÜNTÜLENEN Samsung Gear S3 kullanıcıları Tizen 3.0’ın yüksek pil tüketiminden şikayetçi Sonraki 72 Milyon Doları çöpe atan adam! | 2si1 Teknoloji ve Oyun Programı 1 yıl GM sürücüsüz araçları 2019'da şehirlerde çalıştırmayı planlıyor 1 yıl Mercedes-Benz dört yeni modelin tanıtımını yaptı 1 yıl İngiltere Kaspersky yazılımları konusunda uyardı 1 yıl Huawei’nin derinlik kamerası da iddialı 1 yıl Elon Musk bombayı patlattı: "Tesla Roadster'ımı önümüzdeki ay Mars'a gönderiyorum" 1 yıl Yeni nesil amiral gemilerine güç verecek Snapdragon 845'in detayları belli oldu 1 yıl ABD Senatosu, veri ihlallerini bildirmeyen yöneticileri cezalandırmak istiyor 1 yıl iOS 11.2 yayınlandı! 1 yıl Toshiba, 64-katmanlı 3D UFS bellek geliştirdi 1 yıl Yeni iPhone'lar ile birlikte batarya sorun olmaktan çıkacak 1 yıl Bir dakika içinde DNA ile kimlik doğrulayan sistem geliştirildi 1 yıl Cherry’den parmak izi okuyuculu fare 1 yıl Avengers: Infinity War fragmanı rekor kırdı 1 yıl Juno uzay aracı, Jüpiter'in dev girdaplarını işte böyle görüntüledi 1 yıl F/1.5 aralıklı kameraya sahip Samsung W2018 duyuruldu 1 yıl Velodyne otonom araçların geleceğine yön verecek bir Lidar sensörü geliştirdi 1 yıl Tesla'nın dev enerji depolama tesisi çalışmaya başladı 1 yıl Twitter Lite uygulaması 24 ülkeye daha gidiyor 1 yıl Üçüncü taraf iPhone X geliştiricileri yüz verilerinizi saklayabilecek Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
Manuel vites mi, Otomatik vites mi
DH Forum
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
VPG Türkiye Espor FIFA Pro Clubs Ligi
Bölüm Sonu Canavarı
AK PARTİNİN VE RTE ninSAVUNMA SANAYİİNDE
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim