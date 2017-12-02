Samsung Gear S3 kullanıcıları Tizen 3.0’ın yüksek pil tüketiminden şikayetçi

Samsung’un akıllı saati Gear S3 serisi için Tizen 3.0 güncellemesi geçtiğimiz haftalarda yayınlandı. Yeni sürümün güncelleme notlarında pil tasarrufunun iyileştirildiği yazsa da gerçekte böyle olmadı. Kullanıcılar, Tizen 3.0 güncellemesi sonrasında yüksek pil tüketiminden şikayetçi.

Sammobile’ın haberine göre Gear S3 kullanıcıları, güncelleme sonrasında pil ömrünün düştüğünü site yetkililerine aktardı. Forum vb. platformları takip ettiğimizde de büyük bir kitlenin bu sorundan muzdarip olduğunu görüyoruz. Konu hakkında henüz Samsung tarafından resmi açıklama yapılmadı.

Özelleştirilmiş Saat Yüzlerinin Kullanılmasını Engelleyen Hata

Bazı kullanıcılar da özelleştirilmiş saat yüzlerinin kullanılmasını engelleyen bir sorunla karşılaştığını da belirtiyor. Samsung, bu sorunları gidermek adına bir güncelleme yayınlayacaktır. Güncelleme yayınlana kadar daha sağlıklı bir şekilde kullanmak için Gear S3’ünüzü fabrika ayarlarına sıfırlayabilirsiniz.