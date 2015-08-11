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Samsung, Gear VR kullanıcılarını içeriksiz bırakmıyor

3 yıl
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Cep Telefonu Diğer
Can Tunçer
Haber Editörü
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Samsung, Gear VR kullanıcılarını içeriksiz bırakmıyor
 
Samsung'un bünyesine takılan akıllı telefonlar ile çalışma gösteren sanal gerçeklik başlığı Gear VR, 360 derece video içerikler için yeni bir kanala kavuşuyor.
Sanal gerçeklik başlıklarının multimedya içerik sorununu detaylarına burada yer verdiğimiz Milk VR servisiyle çözmeyi hedefleyen Samsung, bu servis kapsamında "Gear Indie" isimli bir yeni bir kanal açıyor. Bünyesinde sanal gerçeklik için 360 derecelik bağımsız filmlerin yer alacağı kanal, önümüzdeki haftalar içerisinde Samsung tarafından gösterilecek 13 -özel seçilmiş- sanal gerçeklik filmi ile hayata geçiyor.
Sanal gerçeklik odaklı bağımsız filmler için ana kanal görevi üstlenecek olan Gear Indie, Samsung'un yapımcıları VR filmler çekmeleri için teşvik etmesinde de büyük bir rol üstlenecek. Firma yıl içerisinde Gear Indie yarışmaları düzenleyecek ve belirli temalar çevresinde filmler çekmesini isteyecek.
Samsung Gear VR sahipleri, Gear Indie'nin yer aldığı Milk VR sayfasına buradan ulaşabilir. 

http://www.engadget.com/2015/08/10/samsungs-gear-indie-channel-highlights-independent-vr-filmmakin/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
kadirirdem 3 yıl
zaten vr lar için en büyük sorun içerik bunuda samsung başarırsa rekabet çerçevesinde diğer üreticilerde yapıcaktır güzel gelişme....
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