Samsung Gear akıllı saatler iOS'a geliyor

Samsung'un uzun yıllardır giyilebilir cihaz pazarında en önemli silahı konumunda olan Gear akıllı saatler bilindiği üzere sadece Android platformuna yönelik kullanılıyor. İlk etapta sadece Samsung cihazlarına uyumlu olan akıllı saatler, Gear S2 ile birlikte diğer Android cihazlarına da açılmıştı. Samsung şimdi iOS kullanıcılarına da bir sürpriz hazırlıyor.





Firma içerisinden gelen sızıntılara göre; akıllı saatlerin yönetim uygulaması olan Gear Manager, iOS platformu için de optimize ediliyor. Gear akıllı saatlerini tüm iOS cihazlarına açacak olan yeni hamlenin gelecek yıl ortalarına kadar tamamlanmış olması bekleniyor.





Samsung Gear akıllı saatler tasarımı ile beğeni topluyor. Ülkemize de yeni gelen Gear S2, dönebilir çerçevesine eklediği fonksiyonellikle ilgi görmüştü. Samsung'un yeni hamlesi özellikle akıllı saat satışlarına olumlu etki yapacaktır zira giderek rekabetin kızıştığı pazarda daha fazla tüketiciye hitap edebilmek oldukça önemli. Çinli üreticilerin ağırlığını hissettirmeye başladığı pazarda Android Wear platformu da bir süre önce iOS kullanıcılarına açılmıştı.





Samsung ayrıca Cross Ballpoint C-Pen adında yeni bir ekran kalemi üzerinde çalışıyor. Bluetooth üzerinden bağlantı kuran ekran kalemi, ayrıca dolmakalem olarak da kullanılabiliyor. Cross Ballpoint C-Pen ekran kalemi gelecek yıl ikinci nesil Galaxy Tab E tablet serisi ile gelecek.

http://www.sammobile.com/2015/12/01/exclusive-sammobile-confirms-gear-manager-for-ios-plus-new-cross-ballpoint-c-pen-stylus/