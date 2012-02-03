Samsung, Güney Kore'de 700.000 adet Galaxy Note satışı gerçekleştirdi

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2011 yılının sonuna doğru, 2 aylık zaman zarfında dünya çapında 1 milyondan fazla Galaxy Note'un sevkiyatını gerçekleştirdiğini duyuran Samsung, ana vatanı Güney Kore'de 700.000 civarında Galaxy Note sattığını onayladı.
Ülkemizde de satılan ve 5.3-inçlik ekran boyutuyla akıllı telefonlarla tabletler arasındaki boşluğu dolduran Galaxy Note'un sahip olduğu teknik özellikler merak edenler için şu şekilde;
- Dörtband GSM şebekesi ve HSPA (HSDPA: 21 Mbps, HSUPA: 5.76 Mbps) desteği
- 1.4 GHz çift çekirdekli Exynos (ARM Cortex-A9) işlemci
- Mali-400MP grafik birimi
- 1 GB RAM
- 16 GB / 32 GB dahili bellek + 32 GB'a kadar microSD kart desteği
- Android Gingerbread işletim sistemi
- TouchWiz 4.0 arayüzü
- 5.3-inç boyutunda ve 800 x 1280 piksel çözünürlüğünde Super AMOLED ekran
- Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, Bluetooth 3.0, GPS
- 8 MP kamera, otomatik odaklama, LED flaş
- 1080p video kaydı
- 2 MP ön kamera
- NFC desteği
- 2500 mAh batarya
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eminmisin en fazla 1 gün gidiyor diyorlar
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