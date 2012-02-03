Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonu Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Samsung, Güney Kore'de 700.000 adet Galaxy Note satışı gerçekleştirdi

7 yıl
15b
1
23
Cep Telefonu Diğer
knight
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
2011 yılının sonuna doğru, 2 aylık zaman zarfında dünya çapında 1 milyondan fazla Galaxy Note'un sevkiyatını gerçekleştirdiğini duyuran Samsung, ana vatanı Güney Kore'de 700.000 civarında Galaxy Note sattığını onayladı.
Ülkemizde de satılan ve 5.3-inçlik ekran boyutuyla akıllı telefonlarla tabletler arasındaki boşluğu dolduran Galaxy Note'un sahip olduğu teknik özellikler merak edenler için şu şekilde;
  • Dörtband GSM şebekesi ve HSPA (HSDPA: 21 Mbps, HSUPA: 5.76 Mbps) desteği
  • 1.4 GHz çift çekirdekli Exynos (ARM Cortex-A9) işlemci
  • Mali-400MP grafik birimi
  • 1 GB RAM
  • 16 GB / 32 GB dahili bellek + 32 GB'a kadar microSD kart desteği
  • Android Gingerbread işletim sistemi
  • TouchWiz 4.0 arayüzü
  • 5.3-inç boyutunda ve 800 x 1280 piksel çözünürlüğünde Super AMOLED ekran
  • Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, Bluetooth 3.0, GPS
  • 8 MP kamera, otomatik odaklama, LED flaş
  • 1080p video kaydı
  • 2 MP ön kamera
  • NFC desteği
  • 2500 mAh batarya

Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
danGerfuLL 7 yıl en beğenilen
Muhtemelen Bluetooth kulaklık sayısı da bu cihazla artış göstermiştir.
Yanıtla +6
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
KASIMPAŞA TAYFA 7 yıl
Samar oglanimiz 4s ne kadar satmis
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
zetnakah 7 yıl KASIMPAŞA TAYFA
KASIMPAŞA TAYFA

Samar oglanimiz 4s ne kadar satmis


Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
iscanthere 7 yıl
bence degistir. hem android 4 guncellemesi de cikti.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
-Pisagor- 7 yıl
Telefon güzel telefonda çok büyük ya.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 7 yıl
Arkadaslar benim iphone 4s im var ama bu bluetooth sadece kendi arasindaki goruntulu konusma ve yararli programlarin cogunun ucretli olmasindan rahatsizim galaxy note la degistirmek istiyorum fakat kararsiz kaldim fikirlerinize ve tavsiyelerinize ihtiyacim var:))
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Besiktask34 7 yıl
OverClocK1ng
Şu cihazın konuşma süresine hastayım. Hergün 1 saat konuşsan 10-12 gün gider her halde şarjı...

eminmisin en fazla 1 gün gidiyor diyorlar
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
malahit 7 yıl
arkadaşlar cihazın pil süresi kesinlikle iyi ikinci günü hala çalısıyor pilin tek düşmanı wifi
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
OverClocK1ng 7 yıl
Şu cihazın konuşma süresine hastayım. Hergün 1 saat konuşsan 10-12 gün gider her halde şarjı...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Fehva 7 yıl
HSPA (HSDPA: 21 Mbps, HSUPA: 5.76 Mbps) desteği ni yazdığınız için teşekürler bir çok telefonun bu değerleri bilindmiyor tarayıcı performansı nı çok olumlu etkiliyor bu değerler
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
RAN7843 7 yıl
bu cihaza bende baktım harika i phone bana göre başka bir katagari ap ayrı ama kendini kötü yapan i phone nın bluetooth veri göndermesine izin vermemesi yoksa bir dünya daha müşterisi olurrr
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Burak1916 7 yıl
telefon çok iyi cebede sığıyor (bizzat kendim cebimde taşıyorum) özellikleri zaten harika s2 nin ekranıda iyi ancak note un ekranı daha da iyi net, parlak. kalemle not alabilmekte çok işe yarıyor kısacası harika. herkes alıp kullanmalı. ayrıca bazıları apple daha iyi demiş bence bu cihazla iphone karşılaştırılamaz bile iphone iyi başarılı bir cihaz ancak galaxy note kadar başarılı değil.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
cceviz 7 yıl
illa tam şuanda bi telefon alınacaksa bence en iyi seçenek.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ColDasHeLL 7 yıl
tamamda bu telefon sizin günlük markete gittiginiz telefon degil bu iş adamları ögrenciler için onlar çantalarına koyuyorlar ceplerine degil cep ne alakaydı illa birşey bulacaksınız. s2 cebe sıgmıordu hani. küçük bile geliyor
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +287 12 Angry Men +170 Informed +154 serdar_k +130 madmahmutd +116 csh +99 aca-n +93 flowerhorn +89 MS4343 +82 Chronotide +82
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
15003 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Cep Telefonu Diğer, samsung ve
2 etiket daha satış güney kore
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 7 yıl Turkcell T11 video inceleme 7 yıl Asus Radeon HD 7950 DirectCU II video inceleme Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
AMD Radeon Navi ekran kartlarının fiyatı
DonanımHaber
2019 Opel Corsa'nın iç ve dış tasarımı
DonanımHaber
Sony Mobile Türkiye ve Orta Doğu kapanıyor
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Ve yine aras kargo rezaleti
DH Forum
★ Redmi Note 7★ SATIŞA ÇIKTI
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim