Samsung, Güney Kore'de 700.000 adet Galaxy Note satışı gerçekleştirdi

2011 yılının sonuna doğru, 2 aylık zaman zarfında dünya çapında 1 milyondan fazla Galaxy Note'un sevkiyatını gerçekleştirdiğini duyuran Samsung, ana vatanı Güney Kore'de 700.000 civarında Galaxy Note sattığını onayladı.

Ülkemizde de satılan ve 5.3-inçlik ekran boyutuyla akıllı telefonlarla tabletler arasındaki boşluğu dolduran Galaxy Note'un sahip olduğu teknik özellikler merak edenler için şu şekilde;



Dörtband GSM şebekesi ve HSPA (HSDPA: 21 Mbps, HSUPA: 5.76 Mbps) desteği

1.4 GHz çift çekirdekli Exynos (ARM Cortex-A9) işlemci



Mali-400MP grafik birimi

1 GB RAM

16 GB / 32 GB dahili bellek + 32 GB'a kadar microSD kart desteği

Android Gingerbread işletim sistemi

TouchWiz 4.0 arayüzü

5.3-inç boyutunda ve 800 x 1280 piksel çözünürlüğünde Super AMOLED ekran

Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, Bluetooth 3.0, GPS

8 MP kamera, otomatik odaklama, LED flaş

1080p video kaydı

2 MP ön kamera

NFC desteği



2500 mAh batarya

