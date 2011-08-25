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Operatörler - Kurumsal Haberler ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Samsung HP'nin PC bölümü ile ilgilenmediğini açıkladı

7 yıl
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Operatörler - Kurumsal Haberler
Ekrem71
Haber Editörü
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Geçtiğimiz haftaya teknoloji devi HP'nin iki önemli kararı damga vurdu. İlki büyük umutlarla geliştirdiği ve TouchPad, Palm Pre gibi üst seviye ürünlerle desteklediği webOS işletim sisteminin faaliyetlerine son verilmesi oldu. Bundan sonra webOS eğer başka firmalara lisanslanırsa yoluna farklı cihazlarla devam edecek.

Kararın ardından fiyatı 89$'a inen TouchPad ve 75$'a inen Palm Pre 3 için online perakende mağazalarına yoğun ilgi gösteren meraklıları nedeniyle bu sitelerde çökmeler yaşandı.

Diğer karar ise yazılıma odaklanarak dünyanın bir numarası olduğu PC üretimi işinden çıkma planıydı. Henüz bu karar hakkında HP net ve kesin bir açıklama yapmadı ancak kulislerde PC bölümünü Samsung'a satacağı iddiaları dillendirilmeye başlanmıştı. 

Notebook üretimini genişletmek ve satışları artırmak isteyen Samsung, HP'nin PC bölümünü satın alarak bu hedefini gerçekleştirmiş olacaktı. Bazı internet sitelerinde ortaya çıkan raporlar da bunu doğrular nitelikteydi.

Ancak Samsung dün MarketWatch sitesine bahse konu raporların gerçeği yansıtmadığını ve hiçbir şekilde HP'nin PC bölümü ile ilgilenmediklerini açıkladı. Samsung Electronics başkan yardımcısı Choi Gee-Sun Samsung'un kendi PC departmanı ile karşılaştırıldığında büyük bir uyumsuzluk ve sinerji eksikliği oluşacağı için satın alma ile ilgilenmediklerini ve sepkülasyonlara bir nokta koymak istediklerini belirtti.

Samsung'un HP'nin PC bölümünü satın almak istemediği bu açıklama ile de teyit edilmiş oldu. Ancak HP'nin PC bölümünün akibetinin ne olacağı sorusu yine cevapsız kaldı.

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Rainbow6 7 yıl
ne zaman 89 dolara indi ben hic gormedim boyle bisi 89 dolar indirim yapilmis olmasin sanki haber yanlis gibi geldi bana su an 275 dolara kadar indi fiyatlari ... aslinda biraz daha inerse rahatlikla alinabilir oldukca kaliteli bi alet buyuk ihtimal yazilimi silinip honey comp yuklenebilir
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IceRulez 7 yıl
clearsky
IceRulezben 2650 tl ye aldım 1800 tl ye satıyorum :))http://www.sahibinden.com/ilan/alisveris-bilgisayar-notebook-dizustu-2-yil-garantili-hp-dv-6-6030et-57108399/detay/
Yuhh :)) Tamam ben biraz ucuza aldım ama siz o fiyata nerden aldınız hocam?

izmir teknosa
istanbulda 1400 tl ye satan da var

Refurbished ürünü sıfır diye
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clearsky 7 yıl IceRulez
IceRulez

izmir teknosa

istanbulda 1400 tl ye satan da var


Refurbished ürünü sıfır diye



Doğrudur 1400'e refurbished satanlar olabilir, ama Gold Bilgisayar satmaz sanırım :) Teknosa en son uğrayacağım teknoloji mağazasıdır, bence siz de öyle yapın.
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clearsky 7 yıl
IceRulez
ben 2650 tl ye aldım 1800 tl ye satıyorum :))http://www.sahibinden.com/ilan/alisveris-bilgisayar-notebook-dizustu-2-yil-garantili-hp-dv-6-6030et-57108399/detay/

Yuhh :)) Tamam ben biraz ucuza aldım ama siz o fiyata nerden aldınız hocam?
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IceRulez 7 yıl
hp sorunlu diyenler olmuş o eskiden di ısınma sorunu felan :))
hp'nin cool sense programı var yeni laptoplarında crysis 2 yi bitirdim ısınma problemi yaşamadım
samsung tasarıma uymayacağı için istememiştir bende
hem ne gerek var adam kendi üretip kendi satıyor değil mi
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IceRulez 7 yıl
clearsky
Sorunlu makinamı? DV6 6020st kullanıyorum 2 aydan beri ve en ufak bir sorunla karşılaşmadım. Aldığım fiyat 1548 TL. Bana bu fiyata i7 2630qm işlemcili ve amd 6770 ekran kartlı tek bir makine söyleyebilir misin? HP notebooklar fiyat/performans olarak bir çok markanın açık ara ilerisinde. Lütfen gerçeklik payı olmayan eleştirilerden uzak duralım.

ben 2650 tl ye aldım 1800 tl ye satıyorum :))
sahibinden.com/...
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clearsky 7 yıl
Sorunlu makinamı? DV6 6020st kullanıyorum 2 aydan beri ve en ufak bir sorunla karşılaşmadım. Aldığım fiyat 1548 TL. Bana bu fiyata i7 2630qm işlemcili ve amd 6770 ekran kartlı tek bir makine söyleyebilir misin? HP notebook'lar fiyat/performans olarak bir çok markanın açık ara ilerisinde. Lütfen gerçeklik payı olmayan eleştirilerden uzak duralım.
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janparey 7 yıl
Benim çevremde bilgisayarları bozulan arkadaşlarım ve yakınlarım arasında ençok HP bilgisayar sahipleri.Markacılık oyunu oynamayın benimde HP bilgisayarım vardı,açıkçası bilgisayar ilk açıldığında uçak kalkmış gibi bir ses geliyordu ve hiç gitmezdi o ses.Arkadaşın asus pc deki sessizliği görünce ilk işim o bilgisayarı satmak oldu.Şimdi birileri çıkar benimde hp vardı sorunsuzdu yok şöyleydi yok böyleydi der beni deli eder.En çok onun dedim hepsi demedim altını çizeyim.iyi şeyler yaptığını da kabul etmek lazım ama HP nin geçmişin birçok kara leke var ,samsung belki bu yüzden hiç bulaşmak istemiyordur.
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OvernightSensation 7 yıl
Volkanbaba
Almaması en hayırlısı samsungun pc bölümü şuan gayet güzel işliyor hp yi alsalardı herşeyi batırırdı o sorunlu makinalar.

sorunlu makina dediğin kişileştirme pcde fiyat performans olarak dünya birincisi samsung harikulade firmadır kabul ama samsung kumdan kale yaparken hp bilgisayar işindeydi. Samsung'un ağır bastığı daha çok tel(S2 gibi bir şahaser) pcye oranla.
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sleepnir 7 yıl
Almamakla iyi etmiş.

< Bu ileti HP notebook kullanılarak atıldı >
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Volkanbaba 7 yıl OvernightSensation
OvernightSensation

Volkanbaba

Almaması en hayırlısı samsungun pc bölümü şuan gayet güzel işliyor hp yi alsalardı herşeyi batırırdı o sorunlu makinalar.


sorunlu makina dediğin kişileştirme pcde fiyat performans olarak dünya birincisi samsung harikulade firmadır kabul ama samsung kumdan kale yaparken hp bilgisayar işindeydi. Samsung'un ağır bastığı daha çok tel(S2 gibi bir şahaser) pcye oranla.


O konuda birşey demiyorum dostum hp pc sektörünün en köklü firmalarından biri ama gerek ısınma gerek performans konusunda samsungun cihazlarıyla baş edemiyor.Almaması iyi olmuş kendi cihazlarını kendi geliştirsin sağlam cihazlar yapsın.

Hp en çok satan markalardan biri ama kesinlikle en iyisi değil.Isınmayan yada fanları gürültülü çalışmayan modelleri üst sınıf modeller haricinde yok gibi.



Edit: İmla
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nightbird17 7 yıl
mesala nerede satılıyo sabahtan berı arıyorum bulamadım lanet olsunn
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Volkanbaba 7 yıl
Almaması en hayırlısı samsungun pc bölümü şuan gayet güzel işliyor hp yi alsalardı herşeyi batırırdı o sorunlu makinalar.
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