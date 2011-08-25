Samsung HP'nin PC bölümü ile ilgilenmediğini açıkladı

Geçtiğimiz haftaya teknoloji devi HP'nin iki önemli kararı damga vurdu. İlki büyük umutlarla geliştirdiği ve TouchPad, Palm Pre gibi üst seviye ürünlerle desteklediği webOS işletim sisteminin faaliyetlerine son verilmesi oldu. Bundan sonra webOS eğer başka firmalara lisanslanırsa yoluna farklı cihazlarla devam edecek.





Kararın ardından fiyatı 89$'a inen TouchPad ve 75$'a inen Palm Pre 3 için online perakende mağazalarına yoğun ilgi gösteren meraklıları nedeniyle bu sitelerde çökmeler yaşandı.





Diğer karar ise yazılıma odaklanarak dünyanın bir numarası olduğu PC üretimi işinden çıkma planıydı. Henüz bu karar hakkında HP net ve kesin bir açıklama yapmadı ancak kulislerde PC bölümünü Samsung'a satacağı iddiaları dillendirilmeye başlanmıştı.





Notebook üretimini genişletmek ve satışları artırmak isteyen Samsung, HP'nin PC bölümünü satın alarak bu hedefini gerçekleştirmiş olacaktı. Bazı internet sitelerinde ortaya çıkan raporlar da bunu doğrular nitelikteydi.





Ancak Samsung dün MarketWatch sitesine bahse konu raporların gerçeği yansıtmadığını ve hiçbir şekilde HP'nin PC bölümü ile ilgilenmediklerini açıkladı. Samsung Electronics başkan yardımcısı Choi Gee-Sun Samsung'un kendi PC departmanı ile karşılaştırıldığında büyük bir uyumsuzluk ve sinerji eksikliği oluşacağı için satın alma ile ilgilenmediklerini ve sepkülasyonlara bir nokta koymak istediklerini belirtti.





Samsung'un HP'nin PC bölümünü satın almak istemediği bu açıklama ile de teyit edilmiş oldu. Ancak HP'nin PC bölümünün akibetinin ne olacağı sorusu yine cevapsız kaldı.