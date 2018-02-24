Samsung Max uygulaması veri tasarrufu yapmaya geliyor

Opera’nın uzun süre Android tarafında faaliyet gösterdikten sonra iptal edilen veri tasarrufu uygulaması Opera Max bir boşluk oluşturmuş olacak ki Samsung bunu kendisi doldurmaya karar verdi.

Samsung Max neler sunuyor?

Samsung Max adıyla kullanıma sunulan yeni veri tasarruf uygulaması ağırlıklı olarak gelişmekte olan ve internet kullanım imkanı kısıtlı olan ülkeler için geliştirildi. Uygulama hem Samsung telefonlarında ön yüklü olarak gelecek hem de uygulama mağazalarından indirilebilecek. Aslında Opera Max uygulamasının yeni sürümü diyebiliriz. Muhtemelen Samsung bunu satın alarak kendisine uyarladı.

Samsung Max aynı Opera Max mantığında çalışıyor ancak firma daha iyileştirilmiş bir tasarım ve kullanıcı deneyimi sunduğunu ifade ediyor. Veri tasarrufu yanında uygulamanın gizliliği geliştirme özelliği de var.

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Uygulama telefonun sistemini tarayarak hangi uygulamaların fazla veri kullandığını tespit ediyor. Bu uygulamalar için veri kullanım izinlerini gözden geçirirken ayrıca arka planda veri tüketmesini de engelleyebiliyor.

Diğer taraftan hem uygulamalarda hem de internet tarayıcılarda görseller, videolar, müzik dosyaları ve web siteleri sıkıştırılarak en optimal şekilde veri kullanması sağlanıyor.

Gizlilik tarafında ise herkese açık, bilinmeyen ve güvenilmeyen WiFi ağlarına bağlanıldığında bağlantıyı şifreleyen bir araç mevcut. Ayrıca kullanıcının izlenmesi de engelleniyor.

Samsung Max uygulaması; Arjantin, Brezilya, Meksika, Nijerya, Güney Afrika, Tayland ve Vietnam’da satılan Galaxy A ve Galaxy J akıllı telefon serilerinde ön yüklü olarak gelecek. Hali hazırda Opera Max kullanan Samsung telefonları otomatik olarak Samsung Max uygulamasına yükseltilecek. Yine bu ülkeler için Google Play üzerinden de indirilebilecek.