Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Samsung Max uygulaması veri tasarrufu yapmaya geliyor

Eğer Opera’nın veri tasarrufu yapan ve bir süre önce iptal ettiği Max adındaki uygulamasını beğendiyseniz onun yerini alan Samsung Max uygulamasını kullanmaya devam edebilirsiniz.
1 yıl
2,9b
1
3
Mobil Uygulamalar
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Samsung Max uygulaması veri tasarrufu yapmaya geliyor

Opera’nın uzun süre Android tarafında faaliyet gösterdikten sonra iptal edilen veri tasarrufu uygulaması Opera Max bir boşluk oluşturmuş olacak ki Samsung bunu kendisi doldurmaya karar verdi.

Samsung Max neler sunuyor?

Samsung Max adıyla kullanıma sunulan yeni veri tasarruf uygulaması ağırlıklı olarak gelişmekte olan ve internet kullanım imkanı kısıtlı olan ülkeler için geliştirildi. Uygulama hem Samsung telefonlarında ön yüklü olarak gelecek hem de uygulama mağazalarından indirilebilecek. Aslında Opera Max uygulamasının yeni sürümü diyebiliriz. Muhtemelen Samsung bunu satın alarak kendisine uyarladı.

Samsung Max aynı Opera Max mantığında çalışıyor ancak firma daha iyileştirilmiş bir tasarım ve kullanıcı deneyimi sunduğunu ifade ediyor. Veri tasarrufu yanında uygulamanın gizliliği geliştirme özelliği de var.

Ayrıca Bkz. "WhatsApp’ın kurucusu Signal Vakfı’na geçti"

Uygulama telefonun sistemini tarayarak hangi uygulamaların fazla veri kullandığını tespit ediyor. Bu uygulamalar için veri kullanım izinlerini gözden geçirirken ayrıca arka planda veri tüketmesini de engelleyebiliyor.

Diğer taraftan hem uygulamalarda hem de internet tarayıcılarda görseller, videolar, müzik dosyaları ve web siteleri sıkıştırılarak en optimal şekilde veri kullanması sağlanıyor.

Gizlilik tarafında ise herkese açık, bilinmeyen ve güvenilmeyen WiFi ağlarına bağlanıldığında bağlantıyı şifreleyen bir araç mevcut. Ayrıca kullanıcının izlenmesi de engelleniyor.

Samsung Max uygulaması; Arjantin, Brezilya, Meksika, Nijerya, Güney Afrika, Tayland ve Vietnam’da satılan Galaxy A ve Galaxy J akıllı telefon serilerinde ön yüklü olarak gelecek. Hali hazırda Opera Max kullanan Samsung telefonları otomatik olarak Samsung Max uygulamasına yükseltilecek. Yine bu ülkeler için Google Play üzerinden de indirilebilecek.

 

https://www.theverge.com/2018/2/23/17043684/samsung-opera-max-privacy-management-data-saving-app Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Tengrist 1 yıl
A serisi galaxy 2017 lerde var veri tasarrufu bilmeyenlere duyrulur arkadaşlar
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Greylights 1 yıl
Meizu için de aynı şeyi yapmışlardı
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
interwap 1 yıl
Opera teknolojilerini diğer firmalara satabiliyor. Örneğin Yandex Browserda yine operanın veri tasarrufu araçları mevcut.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 1 yıl 2017'deki ICO'ların neredeyse yarısı başarısızlıkla sonuçlandı 1 yıl Elon Musk sadece 0.25 Bitcoin'e sahip 1 yıl İlk Android Go telefonu Alcatel’den geldi 1 yıl Evinizin yeni asistanı Archos Hello ile tanışın 1 yıl Coinbase, kullanıcılara ait bilgileri ABD Vergi Dairesi'ne gönderecek 1 yıl Samsung’dan QD-OLED ekranlar geliyor 1 yıl Facebook şimdi de Avrupalı hak sahipleri ile telif anlaşması imzaladı 1 yıl Volkswagen, T-Roc Crossover'ın cabrio versiyonunu üretecek 1 yıl Pokémon Go benzeri bir oyun geliyor: Ghostbusters World 1 yıl Hunt Showdown, Steam'de erken erişime açıldı 1 yıl Gümrük Bakanlığı’ndan “Yolcular için Gümrük Rehberi” mobil uygulaması 1 yıl Netflix yeni bilim-kurgu filmi Mute'ü yayınladı; ilk eleştiriler paylaşıldı 1 yıl Sefer Görev Emri nedir? Nasıl sorgulanır? 1 yıl Yarın tanıtılacak Samsung Galaxy S9 ve S9+'ın en yeni görüntüleri ortaya çıktı 1 yıl Samsung Galaxy S8 fiyatlarının düşmesi bekleniyor 1 yıl Sony Xperia XZ2 ve XZ2 Compact'ın basın görselleri sızdırıldı 1 yıl Street Fighter IV Champion Edition sonunda Android'e geldi 1 yıl BenQ 4K ev sineması projeksiyon cihazı satışa çıkıyor 1 yıl 2019 Volvo S60 sedan bu yaz tanıtılacak 1 yıl İnsansız Ejder Yalçın 4x4 videoyla duyuruldu 1 yıl GÖRÜNTÜLENEN Samsung Max uygulaması veri tasarrufu yapmaya geliyor Sonraki Nissan sürücüsüz taksi hizmetini başlatıyor 1 yıl Dropbox halka arz için hazırlıklara başladı 1 yıl Airbus uçan taksi Vahana'nın ilk videosunu paylaştı 1 yıl Fiber'in yolunu açacak düzenleme | 2si1 "Clickbait" Teknoloji ve Oyun Programı 1 yıl Energizer akıllı telefonlarda batarya rekoru kırmaya geliyor 1 yıl Sonnen enerji depolama ağına elektrikli otomobilleri de dahil etti 1 yıl HP’nin ilk Windows 10 ARM bilgisayarı ön siparişe başladı, fiyatı düşündürücü 1 yıl 1GB RAM’li General Mobile 8 Go modeli geliyor 1 yıl Sony'nin ince çerçeveli amiral gemileri Xperia XZ2 ve XZ2 Compact sızdı 1 yıl Mesut Çevik ile Canlı | Akılda kalanlar #2 (derleme) 1 yıl Robinhood Crypto ile komisyonsuz Bitcoin ve Ether ticareti başladı 1 yıl NASA'nın 1 milyar doları çöpe mi gitti? 9 yıldır geliştirilen kalkış kulesi "eğik" çıktı 1 yıl Özel okulların web sitelerinde ‘porno’ ve ‘bitcoin’li hile 1 yıl UPS, filosuna 50 elektrikli kamyon daha ekleyecek 1 yıl Elektronik sigara buharı ağır metaller içeriyor 1 yıl Eski Sanayi Bakanı'ndan yerli kripto para önerisi: Türkcoin 1 yıl Turkcell'den "Akıllı Otopark" dönemi 1 yıl TSK’nın kullanacağı ilk insansız kara aracının görselleri ve özellikleri 1 yıl Elektrikli araçlar için geliştirilen yerli şarj ünitesi "Voltrun" 1 yıl Broadcom ve Qualcomm halen anlaşamadı Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Bahar ve polen alerjisi sezonu açıldı
DH Forum
BTK’dan DJI Phantom 3'e para cezası!
DonanımHaber
Google Huawei'nin Android lisansını
DH Forum
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim