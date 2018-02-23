WhatsApp’ın kurucusu Signal Vakfı’na geçti

Geliştirdiği WhatsApp mesajlaşma uygulamasını 19 milyar dolara Facebook’a sattıktan sonra uzun bir süre sosyal ağ devinde görev alan Brian Acton, geçen Eylül ayında görevinden ayrılmıştı. Ünlü isim şimdi mesajlaşma uygulamalarında gizliliğin arttırılması için çalışacak.

Daha iyi şifreleme







Brian Acton ve Signal adındaki gizlilik odaklı mesajlaşma uygulamasını geliştiren Open Whisper Systems kurucusu Moxie Marlinspike bir araya gelerek Signal Vakfı’nı kurduklarını duyurdu. Acton vakfa 50 milyon dolar yatırım yaptı ve yönetim kurulu başkanı olarak göreve başladı.

Aslında Acton ve Marlinspike’ın arkadaşlığı 2013 yılına kadar gidiyor. Signal uygulamasına temel olan açık kaynak şifreleme protokolü Signal Protocol’ü geliştiren Marlinspike, gizlilik konusundaki hırsıyla Acton’un dikkatini çekiyor ve birlikte çalışmaya başlıyorlar.

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Bu ortaklığın sonucunda Signal protokolü WhatsApp uygulamasının içerisine entegre ediliyor ve kullanıcılar arasında uçtan uca şifreleme ile görüşme imkânı başlıyor. Güçlü şifreleme kabiliyeti ile popüler olan protokol daha sonra Google Allo, Facebook Messenger ve Skype gibi dev isimlere de entegre ediliyor. Son olarak PTTMessenger uygulamasında da Signal protokolünün kullanıldığı ortaya çıkmıştı.

Bununla birlikte Marlinspike gerekli yatırımı bulamadığı için protokolün daha da geliştirilmesi konusunda ilerleme kaydedemiyordu. Bazı sivil toplum kuruluşları protokole yatırım yapmıştı ancak Marlinspike büyük yatırım fonlarının desteğini istemiyordu zira gelecekte şifreleme konusuna müdahale olabilirdi. Bu bakımdan bireysel bir yatırımcı gerekiyordu. Acton’un desteği bu arayışı sona erdirdi ve gelecek için Marlinspike’nin ümit tazelemesini sağladı. Şimdi vakfın ilk hedefi protokolü daha da geliştirmek ve Signal uygulamasını da buna paralel olarak güçlendirmek.