Çin, kripto para madenciliğini yasaklamayı düşünüyor

En büyük kripto para madenciliği operasyonlarının Çin'de olması, ülkenin dünyadaki konumuna bakınca oldukça anlaşılır bir durum. Ancak bu durum yakında değişebilir. Zira Çin hükümetinin kripto para madenciliğini yasaklayacağı ve bunun için bir yasa önerisi hazırladığı belirtiliyor.

Enerji israfı endişelendiriyor

Çin Ulusal Kalkınma ve Reform Komisyonu tarafından bu haftanın başlarında yayınlanan bir hükümet belgesinde, kripto para birimleri ile ilgili çeşitli bilgiler yer alıyor. Bu raporda ülkedeki yasa düzenleyici makamlar tarafında kripto para madenciliğinin yasaklanması yönünde teklifler olduğu ve madencilik faaliyetlerinin büyük bir enerji israfına yol açtığı belirtilmiş.

https://www.scmp.com/tech/policy/article/3005334/china-home-worlds-biggest-cryptocurrency-mining-farms-now-wants-ban

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Kripto para madenciliği içinbilgisayarlar, karmaşık denklemleri hesaplarken, yüksek enerji tüketimine neden oluyorlar. Hatta öyle ki,madenciliği için kullanılan enerji, bazı küçük ülkelerin harcadığı enerji miktarıyla aynı seviyelere çıkmış durumda. Bunun dazarar verdiğini düşünen Çin hükümeti, kripto para birimlerine karşı oldukça temkinli yaklaşıyor. Çin Halk Bankası, Eylül 2017'de ICO'ları bile yasaklamışı. Ülke şimdi de kripto para madenciliğinidüşünüyor.