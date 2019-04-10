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Çin, kripto para madenciliğini yasaklamayı düşünüyor

Dünyanın en önde gelen ülkelerinden biri olarak gösterilen Çin, kripto madenciliğine sıcak bakmıyor. Gelen haberlere göre Çin hükümeti yakında kripto para madenciliğini yasaklayabilir.
1 ay
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kripto para
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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En büyük kripto para madenciliği operasyonlarının Çin'de olması, ülkenin dünyadaki konumuna bakınca oldukça anlaşılır bir durum. Ancak bu durum yakında değişebilir. Zira Çin hükümetinin kripto para madenciliğini yasaklayacağı ve bunun için bir yasa önerisi hazırladığı belirtiliyor.

Enerji israfı endişelendiriyor

Çin Ulusal Kalkınma ve Reform Komisyonu tarafından bu haftanın başlarında yayınlanan bir hükümet belgesinde, kripto para birimleri ile ilgili çeşitli bilgiler yer alıyor. Bu raporda ülkedeki yasa düzenleyici makamlar tarafında kripto para madenciliğinin yasaklanması yönünde teklifler olduğu ve madencilik faaliyetlerinin büyük bir enerji israfına yol açtığı belirtilmiş.
Kripto para madenciliği için çok fazla güç gerektiren bilgisayarlar, karmaşık denklemleri hesaplarken, yüksek enerji tüketimine neden oluyorlar. Hatta öyle ki, Bitcoin madenciliği için kullanılan enerji, bazı küçük ülkelerin harcadığı enerji miktarıyla aynı seviyelere çıkmış durumda. Bunun da dünyaya zarar verdiğini düşünen Çin hükümeti, kripto para birimlerine karşı oldukça temkinli yaklaşıyor. Çin Halk Bankası, Eylül 2017'de ICO'ları bile yasaklamışı. Ülke şimdi de kripto para madenciliğini tamamen yasaklamayı düşünüyor.

https://www.scmp.com/tech/policy/article/3005334/china-home-worlds-biggest-cryptocurrency-mining-farms-now-wants-ban Yorum Yaz
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FatihAsl 1 ay en beğenilen
Çok yerinde bir karar, sanal bir şey üretmek için dünyayı kirletmek insanlık dışı bir şey.
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al-ozaria 1 ay
Bence kripto paralar dünya genelinde toptan yasaklanmalı.
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IhtiyarDelikanli 1 ay
3. jenerasyon kripto paralar için madencilik yapmaya gerek yok. örnek EOS ICON ZILIQA ONTOLOGY
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MonitörKertenkelesi 1 ay
Bence kripto para evet, hayatta kalacak ama fiyatları böyle astronomik olmayacak, olamayacak. Herkesin evine koyduğu bir cihaz ile ürettiği bir şeyin fiyatı nasıl yükselir ki? Evde altın, inci üretsen fiyatları yükselip bir yatırım aracı olur mu, hayır...
Ayrıca şu an için dünyadan fazlasıyla basılmış dolarları toplamak için iyi bir sazan avı. Gelecekte işe yarar bir şekile bürünecektir ama zengin olacağım, iki sene sonra servet kazanacağım diye cüzdanına aşık olanları çok üzecek bu kız ben söyleyeyim de burada dursun.
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Halilowich 1 ay
Ekran kartı lafı yapacaklar varsa önceden söylemiş olayım. Bitcoin madenciliği ekran kartlarıyla yapılmıyor. Ethereum da PoS sistemine geçecek o yüzden orada da kullanılmayacak ekran kartı.
Bu yapılan bitcoini de öldürmez ayrıca. 1 milyon kişi de madencilik yapsa, 100 kişi de yapsa bitcoin yaşamaya devam eder. Yani kripto paralar artık ölemez, sadece uygun şartlara göre şekil değiştirir.
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sniper23 1 ay Halilowich
Ekolojik koin adı altında iş yapan koinler prim yapar.
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SEO-Uzmanı 1 ay
geleceğin ütopyasında sanal paranın mutlaka bir yeri var !
ama burada kripto para anlamıyla anonimleşmiş ve devlet yönetiminde olmayan bir para vergi kaçakçılığından başka bir şey değildir.
kripto(anonim) paranın güvenilir bir geleceği yok
ama devletlerin kayıt takipli sanal para modelinin bir geleceği var !
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al-ozaria 1 ay
Bence kripto paralar dünya genelinde toptan yasaklanmalı.
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FatihAsl 1 ay en beğenilen
Çok yerinde bir karar, sanal bir şey üretmek için dünyayı kirletmek insanlık dışı bir şey.
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