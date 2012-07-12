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Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Samsung Mobile yeni cihazlarını 30 Ağustos'ta düzenleyeceği Unpacked etkinliğinde tanıtacak

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
8,4b
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Cep Telefonları
Bilal Akgündüz
Haber Editörü
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Yılın en önemli etkinliklerinden biri olaran IFA 2012, Almanya'nın Berlin şehrinde düzenlenecek. 31 Ağustos'ta başlayıp 5 Eylül'de sona erecek olan tüketici elektroniği fuarına, çok sayıda elektronik devi katılacak.
2011'in son çeyreğinden bu yana hakkında çeşitli iddialar ortaya atılan Galaxy Note 2'nin tıpkı birinci nesil model gibi IFA'da resmiyet kazanacağı bildiriliyordu. DDaily sitesinin son haberine göre; fuarın başlangıcından bir gün önce yeni bir Unpacked etkinliği organize edecek olan Samsung Mobile, yılın ikinci yarısı için hazırladığı ürün portföyünü bu önemli etkinlikte sergileyecekmiş.
30 Ağustos, yerel saatle 19:00, yani Türkiye saati ile 20:00'de başlayacak Unpacked 2012'nin ikinci bölümü, büyük ihtimalle ikinci nesil Galaxy Note telefon-tablet melezi, yeni Android ve Windows 8 işletim sistemli tablet bilgisayarların tanıtımına sahne olacak. Unpacked 2012'nin ilk bölümü, Londra'da düzenlenmiş ve amiral gemi modeli Galaxy S3 duyurulmuştu.
5.5 inçlik yeni Super AMOLED ekran, dört çekirdekli Exynos çipset, 1.5/2GB RAM, 12/13MP kamera ve Android 4.1 Jelly Bean işletim sistemiyle gelmesi beklenen Galaxy Note 2, S3'teki bazı tasarım ögelerini ihtiva edecekmiş, daha büyük bir ekranla gelmesine karşın ilk Note telefonuna oranla ölçüleri daraltılacakmış.
Etkinlikte ARM tabanlı Windows ve retina ekranlı bir de amiral gemi tableti görmemiz olası. Ayrıca Intel ile birlikte geliştirilen Tizen işletim sistemini ve yeni Super AMOLED ekranın eşlik ettiği bir akıllı telefon da sergilenebilir. Henüz hiçbir bilgi kesinleşmiş değil. Yaklaşık 49 gün sonra Güney Koreli üretici resmen tanıtımını gerçekleştirecek ve tüm detaylar gün yüzüne çıkacak. 

http://sammyhub.com/2012/07/12/samsung-planning-mobile-unpacked-event-on-aug-30-for-galaxy-note-2/ Yorum Yaz
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Mr.Legend 7 yıl en beğenilen LKLC
LKLC

Mr.Legend



sergileyecekmiş, edecekmiş, daraltılacakmış, mış mış mış... Bu mu sizin haber anlayışınız?




katılıyorum. böylesine bir haber sitesinde cümleler mışlı, mişli olmamalı. haberde çok sırıtmış. benim de dikkatimi çeken ilk şey oldu.

İki Buçuk senedir bu forumu ve anasayfayı takip ediyorum ve bu hale gelmesinden dolayı üzülüyorum. Editörler olsun, üyeler olsun resmen chip e döndük. Saçmalık diz boyu kimse kusura bakmasın
LKLCMr.Legendsergileyecekmiş, edecekmiş, daraltılacakmış, mış mış mış... Bu mu sizin haber anlayı...
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Yanıtla +12
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OvernightSensation 7 yıl
hala anlamıyorsunuz a15 çekirdeği kullanacak olsa samsung zaten galaxy s3 gibi amiral gemisinde kullanırdı az satan galaxy note'da kullanmaz (galaxy s3'e göre az satan demek istiyorum)
1 Yanıt Yanıtla +2
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armanatilgan 7 yıl OvernightSensation
OvernightSensation
hala anlamıyorsunuz a15 çekirdeği kullanacak olsa samsung zaten galaxy s3 gibi amiral gemisinde kullanırdı az satan galaxy note'da kullanmaz (galaxy s3'e göre az satan demek istiyorum)

aynen çözünürlükten dolayı cpu ve gpuda hız aşırtma olur. Çözünürlük artar o kadar. Yok A15 yok Mali T604 beklemeyin. 2013 mobil dünya kongresine kadar 4 çekirdek eski nesil grafik birimiyle devam.. Eğer A15 işlemci kullanıp yaninada mali t604 koyarlarsa bu adamlar seneye ne çıkaracak. Seneye 4 çekirdekli A15 çıksa sonra ne olacak.
2 Yanıt Yanıtla +1
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idris-tolar 7 yıl
bbbcomrade
Bilal Akgündüz
bbbcomrade valla sgs3 şekil itibariyle hayallerimi yıktı ve kamera olarak da beklentilerimin altında kaldı işallah note 2 beklenenleri verir ki o zaman kesin alırım sizce a15 kesin gelmez mi
Koreli kaynaklar yine dört çekirdekli bir yonganın kullanılacağını işaret ediyor. Galaxy S3ün çıkışında önce de aynı kaynaklar Exynos 5 Dual yerine Exynos 4 Quadda diretmişti. Muhtemelen dedikleri gibi olur ancak halen bir ihtimal var. İnsanlar ARM Cortex-A15 ile Cortex-A9 arasındaki farkı bilmiyor ve direk çekirdek sayısına bakarak güç kıyaslaması yapıyor. Tüketici eski teknolojiyi daha iyi zannettiği sürece geçen seneki modellere birkaç parça donanım ekleyip tekrar önümüze koyarlar. Bu hususta 2011 son çeyreğinden şimdiye kadar belki onlarca yazı yazdım fakat yine de bir işe yaramıyor, medyanın desteği, üreticinin tanıtımı çok önemli. Ben yeni Nexusta görmeyi umuyorum Cortex-A15i. Google işini bilir yeni nesil bir cihazda yeni nesil teknolojiler kullanır.
açıkcası su anda wave 2 kullanıyorum kısa bir süre (kaybedene kadar) galaxy s2 kullandım gayet de memnundum ama insanoğlu işte her zaman fazlası :)) kullandıgı lg optimus black in ekranı kucuk geliyor diye babama note aldık ilk baslarda cidden buyuktu ama şimdi cok da buyuk deglmiş diyorum o yuzden note 2 almak istiyorum 2. cihaz olarak ama sunu sormak istiyorum sizce 1680*1050 (ki 16:10 oran) ekran 2 gb ram 64 gb dahili hafıza 12 mp kamera 60 fps 1080p video kaydı micro sdxc kart slotu usb 3.0 bağlantı ve a15 dört çekirdekli işlemci gibi yeniliklerden kaçını bu cihazda görebiliriz ???

ekran cözünürlük ve ram dışında s3 den bir farkı olmayacağı kesin gibi..
a15 işlemci bekleyenler 1 sene daha bekleyecek..
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Sebastian Shaw 7 yıl idris-tolar
idris-tolar

bbbcomrade

Bilal Akgündüz
bbbcomrade valla sgs3 şekil itibariyle hayallerimi yıktı ve kamera olarak da beklentilerimin altında kaldı işallah note 2 beklenenleri verir ki o zaman kesin alırım sizce a15 kesin gelmez mi
Koreli kaynaklar yine dört çekirdekli bir yonganın kullanılacağını işaret ediyor. Galaxy S3ün çıkışında önce de aynı kaynaklar Exynos 5 Dual yerine Exynos 4 Quadda diretmişti. Muhtemelen dedikleri gibi olur ancak halen bir ihtimal var. İnsanlar ARM Cortex-A15 ile Cortex-A9 arasındaki farkı bilmiyor ve direk çekirdek sayısına bakarak güç kıyaslaması yapıyor. Tüketici eski teknolojiyi daha iyi zannettiği sürece geçen seneki modellere birkaç parça donanım ekleyip tekrar önümüze koyarlar. Bu hususta 2011 son çeyreğinden şimdiye kadar belki onlarca yazı yazdım fakat yine de bir işe yaramıyor, medyanın desteği, üreticinin tanıtımı çok önemli. Ben yeni Nexusta görmeyi umuyorum Cortex-A15i. Google işini bilir yeni nesil bir cihazda yeni nesil teknolojiler kullanır.
açıkcası su anda wave 2 kullanıyorum kısa bir süre (kaybedene kadar) galaxy s2 kullandım gayet de memnundum ama insanoğlu işte her zaman fazlası :)) kullandıgı lg optimus black in ekranı kucuk geliyor diye babama note aldık ilk baslarda cidden buyuktu ama şimdi cok da buyuk deglmiş diyorum o yuzden note 2 almak istiyorum 2. cihaz olarak ama sunu sormak istiyorum sizce 1680*1050 (ki 16:10 oran) ekran 2 gb ram 64 gb dahili hafıza 12 mp kamera 60 fps 1080p video kaydı micro sdxc kart slotu usb 3.0 bağlantı ve a15 dört çekirdekli işlemci gibi yeniliklerden kaçını bu cihazda görebiliriz ???


ekran cözünürlük ve ram dışında s3 den bir farkı olmayacağı kesin gibi..

a15 işlemci bekleyenler 1 sene daha bekleyecek..



valla asıl olan sgs3 teki ufak tefek aksaklıkları giderebilmeleri ve kamerayı geliştirmeleri herkes slow motion capture için 60 fps beklerken sgs2 ile aynı fps deki kamera sgs3 te bizi üzdü gerçekten umarım 2 gb ram ve 12 mp kamera kesin olur
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SystemApps 7 yıl
burda amaç etkinliği haber vermek.İçerik hakkında da tahminlerde bulunulmuş.Bunda bir tuhaflık yok...
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LKLC 7 yıl
Mr.Legend
sergileyecekmiş, edecekmiş, daraltılacakmış, mış mış mış... Bu mu sizin haber anlayışınız?

katılıyorum. böylesine bir haber sitesinde cümleler mışlı, mişli olmamalı. haberde çok sırıtmış. benim de dikkatimi çeken ilk şey oldu.
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Mr.Legend 7 yıl LKLC
LKLC

Mr.Legend



sergileyecekmiş, edecekmiş, daraltılacakmış, mış mış mış... Bu mu sizin haber anlayışınız?




katılıyorum. böylesine bir haber sitesinde cümleler mışlı, mişli olmamalı. haberde çok sırıtmış. benim de dikkatimi çeken ilk şey oldu.

İki Buçuk senedir bu forumu ve anasayfayı takip ediyorum ve bu hale gelmesinden dolayı üzülüyorum. Editörler olsun, üyeler olsun resmen chip e döndük. Saçmalık diz boyu kimse kusura bakmasın
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RAN7843 7 yıl
bu yıl herkez elindekini modifiye edip son kullanıcıya kakalamaya çalışıyorrrr...........
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Mr.Legend 7 yıl
sergileyecekmiş, edecekmiş, daraltılacakmış, mış mış mış... Bu mu sizin haber anlayışınız?
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Bilal Akgündüz 7 yıl
bbbcomrade
valla sgs3 şekil itibariyle hayallerimi yıktı ve kamera olarak da beklentilerimin altında kaldı işallah note 2 beklenenleri verir ki o zaman kesin alırım sizce a15 kesin gelmez mi

Kore'li kaynaklar yine dört çekirdekli bir yonganın kullanılacağını işaret ediyor. Galaxy S3'ün çıkışında önce de aynı kaynaklar Exynos 5 Dual yerine Exynos 4 Quad'da diretmişti. Muhtemelen dedikleri gibi olur ancak halen bir ihtimal var. İnsanlar ARM Cortex-A15 ile Cortex-A9 arasındaki farkı bilmiyor ve direk çekirdek sayısına bakarak güç kıyaslaması yapıyor.
Tüketici eski teknolojiyi daha iyi zannettiği sürece geçen seneki modellere birkaç parça donanım ekleyip tekrar önümüze koyarlar. Bu hususta 2011 son çeyreğinden şimdiye kadar belki onlarca yazı yazdım fakat yine de bir işe yaramıyor, medyanın desteği, üreticinin tanıtımı çok önemli. Ben yeni Nexus'ta görmeyi umuyorum Cortex-A15'i. Google işini bilir yeni nesil bir cihazda yeni nesil teknolojiler kullanır.
1 Yanıt Yanıtla +3
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Sebastian Shaw 7 yıl Bilal Akgündüz
Bilal Akgündüz

bbbcomrade

valla sgs3 şekil itibariyle hayallerimi yıktı ve kamera olarak da beklentilerimin altında kaldı işallah note 2 beklenenleri verir ki o zaman kesin alırım sizce a15 kesin gelmez mi


Kore'li kaynaklar yine dört çekirdekli bir yonganın kullanılacağını işaret ediyor. Galaxy S3'ün çıkışında önce de aynı kaynaklar Exynos 5 Dual yerine Exynos 4 Quad'da diretmişti. Muhtemelen dedikleri gibi olur ancak halen bir ihtimal var. İnsanlar ARM Cortex-A15 ile Cortex-A9 arasındaki farkı bilmiyor ve direk çekirdek sayısına bakarak güç kıyaslaması yapıyor.

Tüketici eski teknolojiyi daha iyi zannettiği sürece geçen seneki modellere birkaç parça donanım ekleyip tekrar önümüze koyarlar. Bu hususta 2011 son çeyreğinden şimdiye kadar belki onlarca yazı yazdım fakat yine de bir işe yaramıyor, medyanın desteği, üreticinin tanıtımı çok önemli. Ben yeni Nexus'ta görmeyi umuyorum Cortex-A15'i. Google işini bilir yeni nesil bir cihazda yeni nesil teknolojiler kullanır.

açıkcası su anda wave 2 kullanıyorum kısa bir süre (kaybedene kadar) galaxy s2 kullandım gayet de memnundum ama insanoğlu işte her zaman fazlası :)) kullandıgı lg optimus black in ekranı kucuk geliyor diye babama note aldık ilk baslarda cidden buyuktu ama şimdi cok da buyuk deglmiş diyorum o yuzden note 2 almak istiyorum 2. cihaz olarak ama sunu sormak istiyorum sizce 1680*1050 (ki 16:10 oran) ekran 2 gb ram 64 gb dahili hafıza 12 mp kamera 60 fps 1080p video kaydı micro sdxc kart slotu usb 3.0 bağlantı ve a15 dört çekirdekli işlemci gibi yeniliklerden kaçını bu cihazda görebiliriz ???
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Lady Gagalayan 7 yıl
her ay bir telefon çıktığından yeni telefon almaya korkuyoruz...
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idris-tolar 7 yıl
evet anlaşıldı..
A15 işlemci kesin yok..
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Sebastian Shaw 7 yıl
valla sgs3 şekil itibariyle hayallerimi yıktı ve kamera olarak da beklentilerimin altında kaldı işallah note 2 beklenenleri verir ki o zaman kesin alırım sizce a15 kesin gelmez mi
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