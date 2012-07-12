Samsung Mobile yeni cihazlarını 30 Ağustos'ta düzenleyeceği Unpacked etkinliğinde tanıtacak

Yılın en önemli etkinliklerinden biri olaran IFA 2012, Almanya'nın Berlin şehrinde düzenlenecek. 31 Ağustos'ta başlayıp 5 Eylül'de sona erecek olan tüketici elektroniği fuarına, çok sayıda elektronik devi katılacak.

2011'in son çeyreğinden bu yana hakkında çeşitli iddialar ortaya atılan Galaxy Note 2'nin tıpkı birinci nesil model gibi IFA'da resmiyet kazanacağı bildiriliyordu. DDaily sitesinin son haberine göre; fuarın başlangıcından bir gün önce yeni bir Unpacked etkinliği organize edecek olan Samsung Mobile, yılın ikinci yarısı için hazırladığı ürün portföyünü bu önemli etkinlikte sergileyecekmiş.

30 Ağustos, yerel saatle 19:00, yani Türkiye saati ile 20:00'de başlayacak Unpacked 2012'nin ikinci bölümü, büyük ihtimalle ikinci nesil Galaxy Note telefon-tablet melezi, yeni Android ve Windows 8 işletim sistemli tablet bilgisayarların tanıtımına sahne olacak. Unpacked 2012'nin ilk bölümü, Londra'da düzenlenmiş ve amiral gemi modeli Galaxy S3 duyurulmuştu.

5.5 inçlik yeni Super AMOLED ekran, dört çekirdekli Exynos çipset, 1.5/2GB RAM, 12/13MP kamera ve Android 4.1 Jelly Bean işletim sistemiyle gelmesi beklenen Galaxy Note 2, S3'teki bazı tasarım ögelerini ihtiva edecekmiş, daha büyük bir ekranla gelmesine karşın ilk Note telefonuna oranla ölçüleri daraltılacakmış.

Etkinlikte ARM tabanlı Windows ve retina ekranlı bir de amiral gemi tableti görmemiz olası. Ayrıca Intel ile birlikte geliştirilen Tizen işletim sistemini ve yeni Super AMOLED ekranın eşlik ettiği bir akıllı telefon da sergilenebilir. Henüz hiçbir bilgi kesinleşmiş değil. Yaklaşık 49 gün sonra Güney Koreli üretici resmen tanıtımını gerçekleştirecek ve tüm detaylar gün yüzüne çıkacak.

http://sammyhub.com/2012/07/12/samsung-planning-mobile-unpacked-event-on-aug-30-for-galaxy-note-2/