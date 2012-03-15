Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Samsung S6500 Galaxy Mini II, 279 Euro'dan Almanya pazarına giriş yapıyor

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
29,7b
1
20
Cep Telefonları
knight
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Samsung S5570 Galaxy Mini'nin yeni varisi olarak nitelendirilen S6500 Galaxy Mini II'nin, Almanya için basın duyurusu yapıldı. Yayınlanan basın duyurusuna göre 279 Euro fiyat etiketine sahip akıllı telefonun ilerleyen günlerde tüm Avrupa ülkelerinde satışa sunulması bekleniyor.
800 MHz saat hızında çalışan tek çekirdekli Qualcomm MSM7227 işlemci, 512 MB RAM ve Android 2.3 Gingerbread işletim sistemine ev sahipliği yapan akıllı telefon, dörtband GSM şebekesi ve HSPA (HSDPA: 7.2 Mbps), 3.27-inç 320 x 480 piksel dokunmatik ekran, 4 GB dahili flash bellek, 32 GB'a kadar microSD kart desteği, Wi-Fi 802.11 b/g/n, GPS, Bluetooth 3.0, NFC (Opsiyonel), 3 MP kamera, VGA video kaydı, RDS'li FM radyo ve 1300 mAh batarya ile geliyor.

Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 6 yıl
Samsung s6500d mini. Yaklasik 5;6 aydir kullaniyorum ama nezman guncelleme yapmak istesem kullanilabilir guncelleme yok diyor nasil guncelleme yapabilirim arkadaslar bu cihaza bileniniz varmi varsa mail adresimden ulasirsa sevinirim
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Illusions 6 yıl
herkes bu telefonu eleştirmiş ancak ben bu telefonu 1 aydır kullanıyorum gayette memnun ele çok güzel oturuyor oyunlarıda çalıştırıyor internet hızı çok iyi özellikle sarı kapağı çok güzel kısacası iyi bir telefon
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
bahoho 7 yıl
Almaya değmez
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
damn2u 7 yıl
Özellikleri orta segment bir telefona göre iyi, 530TL gibi iyi bir fiyattan almıştık Teknosa'dan ablam için, yalnız iki hafta içinde ekranı durduk yere çatladı. Zaten ekranın yansıma yapması ve yapısı hiç hoşuma gitmemişti, sanırım Samsung ön panel için dandik bir cam kullanmış olmalı ki bir kere bile düşmeyen darbe almayan telefon insanın cebinde kendi kendine kırılıyor, olacak iş değil yahu.

Tavsiyem sırf ön panel yüzünden bu telefon alınmaz.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 7 yıl
ist. bilişim 5.49 tl den satışa sundu ve devam ediyo ama fiyatı bu özelliklere göre gene cok ne dersiniz arkadaşlar_?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 7 yıl
ürün türkiyeye geldi ve perakende fiyatı 579 tl dir,bilginize ;)
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
zetnakah 7 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

ürün türkiyeye geldi ve perakende fiyatı 579 tl dir,bilginize ;)

Hangi firma getirdi, link verme şansınız var mı acaba?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 7 yıl
biraz gereksiz bir model olmuş, pazar açısından çok versiyon her zaman iyidir ama insaf abi 300 avro harbiden 800 lira ediyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
vidoko 7 yıl
500 tl olsa genede almam .o fiyata daha iyi telefonlar kaynıyor piyasada .
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Silver Eagle 7 yıl
279 Euro 656 Tl falan yapar.Kdv ile 700tl falan olur bi de ötv satıcıların katkı oayı eklenirse sanırım 700-800Tl arasında giriş yapabilir Türkiye'ye.
Özet:Bu telefona bu kadar para verilmez
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
bozok_53_45 7 yıl
mladenbmv
bence o kadar para veripte o telefon alinmaz 512 mb ram android 4 isc kaldirmaz,telefonu aldinizmi guncelleme gelmez her ne kadar 2012 model olsada samsung program destek konusunda zayif 6 ay sonra bu telefona hic bir guncelleme alamazsiniz ayrica kamerasi da dusuk.

512 mb ram nasıl kaldırmıyomuş ıcs yi merak ettim?
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
berkcombil 7 yıl bozok_53_45
bozok_53_45

mladenbmv

bence o kadar para veripte o telefon alinmaz 512 mb ram android 4 isc kaldirmaz,telefonu aldinizmi guncelleme gelmez her ne kadar 2012 model olsada samsung program destek konusunda zayif 6 ay sonra bu telefona hic bir guncelleme alamazsiniz ayrica kamerasi da dusuk.


512 mb ram nasıl kaldırmıyomuş ıcs yi merak ettim?

Olay gayet basit.Samsung 1 Gb Ram'in altındaki hiçbir cihazına ICS güncellmesi vermedi,vermeyecekte.Kısaca bu ve benzer modelleri alanlar Gingerbread'de kalacak.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
aziz77 7 yıl
hala msn7227 işlemci,at çöpe gitsin.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
SensatiOX 7 yıl
crashday
Acenin aynısı
Orta ve alt segmenti kuvvetlendirmek için yapılmış bir donanım güncellemesi.Ace ninde bir üst modeli çıktı ace II diye.Ace oldu alt segment.Ace II orta segment
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
29672 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Cep Telefonları, satış ve
2 etiket daha samsung almanya
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 7 yıl ASUS 7 serisi anakart lansmanı video röportaj 7 yıl MWC 2012: Touchpal Contacts ile Akıllı Arama iPhone'a geliyor 7 yıl MSI Windtop ae2210 "Ofis, oyun, çoklu ortam" hepsi bir arada bilgisayar video inceleme 7 yıl Qualcomm ile yeni nesil Snapdragon işlemciler ve mobil dünyanın geleceğini konuştuk Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim