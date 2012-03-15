Samsung S6500 Galaxy Mini II, 279 Euro'dan Almanya pazarına giriş yapıyor

Samsung S5570 Galaxy Mini'nin yeni varisi olarak nitelendirilen S6500 Galaxy Mini II'nin, Almanya için basın duyurusu yapıldı. Yayınlanan basın duyurusuna göre 279 Euro fiyat etiketine sahip akıllı telefonun ilerleyen günlerde tüm Avrupa ülkelerinde satışa sunulması bekleniyor.



800 MHz saat hızında çalışan tek çekirdekli Qualcomm MSM7227 işlemci, 512 MB RAM ve Android 2.3 Gingerbread işletim sistemine ev sahipliği yapan akıllı telefon, dörtband GSM şebekesi ve HSPA (HSDPA: 7.2 Mbps), 3.27-inç 320 x 480 piksel dokunmatik ekran, 4 GB dahili flash bellek, 32 GB'a kadar microSD kart desteği, Wi-Fi 802.11 b/g/n, GPS, Bluetooth 3.0, NFC (Opsiyonel), 3 MP kamera, VGA video kaydı, RDS'li FM radyo ve 1300 mAh batarya ile geliyor.

