Samsung S8500 Wave'in 429 Euro fiyat etiketiyle Almanya'da satışına başlanıyor

Samsung, Bada mobil platformunu kullanan ilk modeli S8500 Wave'in Almanya'da satışına başlandığını anons etti.

429 Euro (~545$) civarında fiyat etiketiyle vitrinleri süslemesi beklenen Wave'in teknik özelliklerini sizler için bir kez daha gündeme getirirsek; 1 GHz saat hızında işlemci, dört band GSM (850 / 900 / 1800 / 1900 MHz) ile kullanıcılara hızlı internet bağlantısı olanağı tanıyan HSDPA şebekesi desteği, 10.9 mm kalınlık, 3.3 inç boyutunda 480x800 piksel çözünürlüğünde dokunmatik Super AMOLED ekran (kapasitif), ivme sensörü, ışık sensörü, çizilmeye dayanıklı ön yüzey, TouchWIZ 3.0 arayüzü, 3.5 mm jak girişi, 32 GB'a kadar microSD kart girişi, 5 megapiksel çözünürlüğünde kamera, otomatik odaklama, led flaş, 1280x720@30 FPS video kaydı, WI-FI 802.11 b/g/n, Bluetooth 3.0, GPS, RDS'li FM radyo, DivX/XviD desteği ve 1500 mAh batarya göze çarpıyor.

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