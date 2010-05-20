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Samsung S8500 Wave'in 429 Euro fiyat etiketiyle Almanya'da satışına başlanıyor

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
37b
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Ekran Kartı
knight
Haber Editörü
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Samsung, Bada mobil platformunu kullanan ilk modeli S8500 Wave'in Almanya'da satışına başlandığını anons etti.

429 Euro (~545$) civarında fiyat etiketiyle vitrinleri süslemesi beklenen Wave'in teknik özelliklerini sizler için bir kez daha gündeme getirirsek; 1 GHz saat hızında işlemci, dört band GSM (850 / 900 / 1800 / 1900 MHz) ile kullanıcılara hızlı internet bağlantısı olanağı tanıyan HSDPA şebekesi desteği, 10.9 mm kalınlık, 3.3 inç boyutunda 480x800 piksel çözünürlüğünde dokunmatik Super AMOLED ekran (kapasitif), ivme sensörü, ışık sensörü, çizilmeye dayanıklı ön yüzey, TouchWIZ 3.0 arayüzü, 3.5 mm jak girişi, 32 GB'a kadar microSD kart girişi, 5 megapiksel çözünürlüğünde kamera, otomatik odaklama, led flaş, 1280x720@30 FPS video kaydı, WI-FI 802.11 b/g/n, Bluetooth 3.0, GPS, RDS'li FM radyo, DivX/XviD desteği ve 1500 mAh batarya göze çarpıyor.


http://translate.google.com/translate?js=y&prev=_t&hl=tr&ie=UTF-8&layout=1&eotf=1&u=http%3A%2F%2Fwww.samsung.de%2Fde%2Fnews%2Fread.aspx%3Fpmguid%3D3b6a432f-b9c3-4999-bde0-4d2bc29fca44&sl=auto&tl=en Yorum Yaz
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DemirKipi 9 yıl
Güzel cihazmış. Samsung çalıştığını belli ediyor.
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cumur 9 yıl
telefonun önüne geçmiş sırtmasıyla telefon 2. planda kalmış
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Batuist 9 yıl
o resim telefondan ziyade diş macunu reklamı için daha uygun olurmuş :))
şaka bir yana telefon özellikleri harika da o işletim sistemi nasıl birşey öyle?? microsoft bile bu telefon işletim sistemi pazarında yer edinemedi adam gibi, samsung ne yapabilir ki???
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sertacaygun 9 yıl
Şık telefon olmuş. Beğendim.
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MKA1881 9 yıl
Obejektife değil de karşıya baksaymış daha güzel dururmuş.
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alito 9 yıl
kadını yanında veriyolarsa almam bu telefonu
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Nymphadora 9 yıl

alito

kadını yanında veriyolarsa almam bu telefonu



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ssonerb 9 yıl
hangi memleketin katırlarıysa o güzelmiş :D bu arada telefon fiyatına göre iyi ve özellikler doyurucu alınabilir bi ürün.
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Schwadorf 9 yıl
fotograftki kızdan korktum resmen :D
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Hobar 9 yıl
canavar gibi makina ama fotodaki kız katır gibi sırıtmış.
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visceroid 9 yıl
545 USD yaklaşık 842 lira yapar. Vergilerle birlikte minimum 1000 lira ile girecektir TR'ye...
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cssbaycelebi 9 yıl

Hobar

canavar gibi makina ama fotodaki kız katır gibi sırıtmış.

sana katılıyorum.
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baysan240 9 yıl
PEHHH PEHHH PEHHH ADAMLAR MAKİNA YAPMIŞ YAW FİYATI ÖZELLİKLERİNE GÖRE NORMAL
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