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    HDD / SSD ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Samsung SSD modelleri de oyun hediyeli

    Samsung 860 EVO, 860 QVO, 970 EVO Plus ve T5 Portable SSD modellerinden birisini alanlara Tom Clancy’s Ghost Recon Breakpoint PC Standard Edition hediye edilecek.
    6 gün
    3,1b
    1
    7
    HDD / SSD
    Ekrem71
    Haber Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    Genelde ekran kartı ve işlemci üreticilerinin ürünlerinde oyun hediyeli kampanyalar yaptıklarını görüyorduk. Bu kez Samsung kendi markasını taşıyan SSD ürünlerini satın alanlara bir adet oyun hediye edecek.

    Avantajlı kampanya

    Ubisoft Ltd. ile yapılan iş birliği kapsamında 4 Ekim tarihinden itibaren belirli Samsung SSD ürünlerinden satın alanlara Tom Clancy’s Ghost Recon Breakpoint PC Standard Edition hediye edilecek.

    Ayrıca Bkz. "Samsung, Çin’deki telefon üretimine son veriyor"

    13 Kasım tarihine kadar devam edecek kampanyada, iştirak eden kanallardan ürünler satın alındıktan sonra Ubisoft mağazasından oyunu ücretsiz olarak indirebileceksiniz. Ücretsiz oyun hediyesinin yanı sıra ayrıca oyun içerisinde karakterinize giydirebileceğiniz bir Samsung SSD tişörtü ve amblemi de hediye ediliyor.

    Kampanya kapsamındaki Samsung SSD ürünleri şu şekilde:

    860 EVO - 1TB ve üzeri

    860 QVO - 1TB ve üzeri

    970 EVO Plus - 500GB ve üzeri

    T5 Portable - 1TB ve üzeri

     


    https://www.guru3d.com/news-story/new-samsung-ssd-promotion-unlock-exclusive-in-game-content.html Yorum Yaz
    En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
    Kerim5100 6 gün en beğenilen
    Haberi al Türkçe'ye çevir yapıştır ama sor Türkiye'de var mı hangi ürüne ne var ne zaman başlıyor şaka gibi :D
    Yanıtla +9
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    StreamRolleR 6 gün
    Participating Retailers yazmamışsın Ekrem Türkiyede hangi firmalar ?
    Yanıtla +4
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    Juan Cobra 3 gün
    Gün bey'in yerinde olsam bu Ekrem'i dh'de çaycı bile yapmazdım.
    Adam resmen kopyala-yapıştır haber yapıyor.
    Yanıtla +1
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    Steelo 4 gün
    TÜRKİYEDE GEÇERLİ DEĞİL.RESMEN REZİLLİK.YANİ HABERE İNANIP ALSA İNSANLAR RESMEN HAYALKIRIKLIĞINA UĞRAYACAKLAR.
    UK customers buying a qualifying SSD from a participating retailer will be able to claim a free download of Tom Clancy’s Ghost Recon Breakpoint PC Standard Edition and gain access to exclusive in-game content.
    Participating Retailers
    PC World
    Currys
    Argos
    Very
    Littlewoods
    Ebuyer
    Scan
    PC Specialist
    CCL
    Cyberpower
    Chillblast
    Novatech
    Box
    MyMemory
    Samsung.com
    CPC Farnell
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    Galatas4ray 6 gün
    Ekremmmmm nbr knk
    Yanıtla +1
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    Kerim5100 6 gün en beğenilen
    Haberi al Türkçe'ye çevir yapıştır ama sor Türkiye'de var mı hangi ürüne ne var ne zaman başlıyor şaka gibi :D
    Yanıtla +9
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    smart1978 6 gün
    Fiyatlari balon once balonu patlatin . Oyunlar filan zaten herkes oyun hastasi mi kardesim :) ?
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    StreamRolleR 6 gün
    Participating Retailers yazmamışsın Ekrem Türkiyede hangi firmalar ?
    Yanıtla +4
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    cocainbar 6 gün
    bizim kizin kocasi bunu begendi...
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