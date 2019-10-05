Samsung SSD modelleri de oyun hediyeli

Genelde ekran kartı ve işlemci üreticilerinin ürünlerinde oyun hediyeli kampanyalar yaptıklarını görüyorduk. Bu kez Samsung kendi markasını taşıyan SSD ürünlerini satın alanlara bir adet oyun hediye edecek.

Avantajlı kampanya

Ubisoft Ltd. ile yapılan iş birliği kapsamında 4 Ekim tarihinden itibaren belirli Samsung SSD ürünlerinden satın alanlara Tom Clancy’s Ghost Recon Breakpoint PC Standard Edition hediye edilecek.

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13 Kasım tarihine kadar devam edecek kampanyada, iştirak eden kanallardan ürünler satın alındıktan sonra Ubisoft mağazasından oyunu ücretsiz olarak indirebileceksiniz. Ücretsiz oyun hediyesinin yanı sıra ayrıca oyun içerisinde karakterinize giydirebileceğiniz bir Samsung SSD tişörtü ve amblemi de hediye ediliyor.

Kampanya kapsamındaki Samsung SSD ürünleri şu şekilde:

860 EVO - 1TB ve üzeri

860 QVO - 1TB ve üzeri

970 EVO Plus - 500GB ve üzeri

T5 Portable - 1TB ve üzeri