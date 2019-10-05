Samsung SSD modelleri de oyun hediyeli

Genelde ekran kartı ve işlemci üreticilerinin ürünlerinde oyun hediyeli kampanyalar yaptıklarını görüyorduk. Bu kez Samsung kendi markasını taşıyan SSD ürünlerini satın alanlara bir adet oyun hediye edecek.
Avantajlı kampanya
Ubisoft Ltd. ile yapılan iş birliği kapsamında 4 Ekim tarihinden itibaren belirli Samsung SSD ürünlerinden satın alanlara Tom Clancy’s Ghost Recon Breakpoint PC Standard Edition hediye edilecek.Ayrıca Bkz. "Samsung, Çin’deki telefon üretimine son veriyor"
13 Kasım tarihine kadar devam edecek kampanyada, iştirak eden kanallardan ürünler satın alındıktan sonra Ubisoft mağazasından oyunu ücretsiz olarak indirebileceksiniz. Ücretsiz oyun hediyesinin yanı sıra ayrıca oyun içerisinde karakterinize giydirebileceğiniz bir Samsung SSD tişörtü ve amblemi de hediye ediliyor.
Kampanya kapsamındaki Samsung SSD ürünleri şu şekilde:
860 EVO - 1TB ve üzeri
860 QVO - 1TB ve üzeri
970 EVO Plus - 500GB ve üzeri
T5 Portable - 1TB ve üzeri
https://www.guru3d.com/news-story/new-samsung-ssd-promotion-unlock-exclusive-in-game-content.html Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Adam resmen kopyala-yapıştır haber yapıyor.
UK customers buying a qualifying SSD from a participating retailer will be able to claim a free download of Tom Clancy’s Ghost Recon Breakpoint PC Standard Edition and gain access to exclusive in-game content.
Participating Retailers
PC World
Currys
Argos
Very
Littlewoods
Ebuyer
Scan
PC Specialist
CCL
Cyberpower
Chillblast
Novatech
Box
MyMemory
Samsung.com
CPC Farnell