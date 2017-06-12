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Samsung Secure Folder uygulaması artık Google Play Store'da

Samsung'un Galaxy Note 7 ile birlikte sahneye çıkardığı ve kullanıcıların kişisel verilerini kilit altına almasını sağlayan Secure Folder uygulaması artık Google Play Store'dan indirilebilir.
1 yıl
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Mobil Uygulamalar
Onur Seven
Haber Editörü
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Samsung, geçen yıl Galaxy Note 7 akıllı telefonuyla birlikte Secure Folder (Güvenli Klasör) de dahil olmak üzere  bazı yeni uygulamalar sunmuştu. Şimdiye kadar Galaxy Apps mağazasında mevcut olan uygulama artık Google Play Store'a gelmiş durumda.
Samsung Secure Folder uygulamasının, Koreli şirket tarafından piyasaya sürülen Galaxy S7, Galaxy S7 edge, Galaxy S8 ve Galaxy S8+ dahil olmak üzere yalnızca bir dizi akıllı telefonla uyumlu olduğunu belirtelim. Ayrıca, önümüzdeki haftalarda piyasaya sürülecek yenilenmiş Galaxy Note 7 ile de çalışacak.
Ayrıca Bkz. "Facebook web kamerası aracılığıyla kullanıcıları gizlice izleyebilir"
Uygulama, Galaxy Apps mağazasında da bulunuyor ancak Play Store'a gelmesiyle birlikte kullanıcılar artık en yeni sürüme güncellemek için Samsung uygulama mağazasını açmak zorunda kalmayacaklar. Secure Folder'in sadece belirli birkaç Samsung akıllı telefonda kullanılabileceğini ve çalışması için Android 7.0 Nougat gerektirdiğini belirtelim.

Secure Folder: Kişisel verilerinizi şifreleyerek depolayın

Samsung'un Secure Folder uygulaması, Galaxy akıllı telefon sahiplerinin dosyalar, notlar, fotoğraflar, videolar ve daha pek çok bilgilerini şifreleyerek güvenli bir şekilde depolayabilmelerini sağlıyor. Kullanıcılar şifre, PIN veya başka bir biyometrik doğrulama yöntemi kullanarak hassas verilere erişimi kilitleyebiliyorlar.
Uygulama, kullanıcıların Move to Secure Folder (Güvenli Klasöre Taşı) seçeneğine dokunarak veya uygulamadaki Add files (Dosyaları ekle) düğmesini kullanarak verilerini güvenli klasöre aktarmasını sağlıyor. Secure Folder'ın geliştirilmiş bir versiyonu, Eylül başında gelmesi beklenen Galaxy Note 8 amiral gemisi ile birlikte sunulabilir.
Google Play Store: Samsung Secure Folder

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.samsung.knox.securefolder Yorum Yaz
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OverClocK1ng 1 yıl en beğenilen
Samsung Klavye gelsin, 50 lira veririm.
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Nexi-Ma 1 yıl
Çok güzel bir uygulama bayılarak kullanıyorum.
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06ensar 1 yıl
samsung s7 edge ve telefon root lu şimdi biz buu nasıl kullanırız..
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arel.gr 1 yıl
takip !
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OverClocK1ng 1 yıl en beğenilen
Samsung Klavye gelsin, 50 lira veririm.
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odeon99 1 yıl
Samsung'cu lar için iyi haber, galiba
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smart1978 1 yıl
3 gundur yayindaydi. Biraz gec haberi olmus ...
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kucukyenici 1 yıl smart1978
smart1978
3 gundur yayindaydi. Biraz gec haberi olmus ...

Huawei Honor 9 duyuruldu ama sitede haber yok! Birçok haber geç geliyor maalesef.
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