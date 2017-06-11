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Facebook web kamerası aracılığıyla kullanıcıları gizlice izleyebilir

Geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan bir patent Facebook'un kullanıcıları gizlice izleyebileceğini ve haber kaynağında yüz ifadelerine göre içerik gösterebileceğini ortaya koydu.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
3,6b
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17
sosyal medya
Onur Seven
Haber Editörü
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Sosyal medya devi Facebook, web kameraları ve akıllı telefon kameraları aracılığıyla kullanıcıları gizlice izlemeyi ve kaydetmeyi planlıyor. Ortaya çıkan yeni bir patente göre şirket, kullanıcıların farklı içerik türlerine rastladıklarında yüz ifadelerinin ne şekilde değiştiğini gösteren bir teknoloji kullanacak.
Ayrıca Bkz. "Yapay zekalı robot üniversite sınavına girdi"
Patentle ilgili belgeler aynı zamanda Facebook'un görüntüleri analiz ederek kullanıcıların neler hissettiğini anlayabileceğini ve daha sonra onları sitede daha uzun süre tutmak için bu bilgileri kullanabileceğini gösteriyor. Örneğin, arkadaşlarınızdan birine bakarak gülümsediyseniz Facebook'un algoritması bu bilgileri kullanacak ve haber kaynağınızda o arkadaşınızın resimlerini gösterecek.
Patent başvurusunda yer alan başka örnekte ise, bir kedi videosu oynadığında, ekranınızın başka bir yönüne bakarsanız Facebook'un haber kaynağınızda benzer türdeki videoları göstermeyi durduracağı yazıyor. Facebook henüz bu planları hayata geçirmedi ve gelecekte de uygulayacağı konusunda bir garanti yok. Gizlilik ihlali konusunda büyük fırtınalar koparabilecek bu uygulamanın gerçeğe dönüşüp dönüşmeyeceğini zaman gösterecek.

http://pdfaiw.uspto.gov/.aiw?docid=20150242679&PageNum=3&IDKey=47BC4614A23D&HomeUrl=http://appft.uspto.gov/netacgi/nph-Parser?Sect1=PTO1%2526Sect2=HITOFF%2526d=PG01%2526p=1%2526u=/netahtml/PTO/srchnum.html%2526r=1%2526f=G%2526l=50%2526s1=20150242679.PGNR.%2526OS=%2526RS= Yorum Yaz
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nForcer 2 yıl en beğenilen
Böyle konularda hep şu fotoğrafı koymak istemişimdir.
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dr20mouse 2 yıl
Mark boşuna mı kameraya bant çekiyor sanıyorsunuz
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odeon99 2 yıl
İzlemeyen kalmadı zaten.
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DH Misafiri 2 yıl
içerik göstermek için yapıyormuş. yersen
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Nevfel 2 yıl
Günaydın, yıllardır izliyorlar. Snowden boşa mı attı tuttu o kadar.
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arel.gr 2 yıl
yapar, yamiicakladan degil !
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Master_Evil 2 yıl
evdeki bütün laptopların kamerası kapalı, şimdi de telefonları kapatıcaz bu gidişle
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10ff 2 yıl
Izleyebilir mi izliyor mu?
bu kadar iyimserlik olmaz
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Angel of the Lord 2 yıl
Geçen gün laptopun kamera ledi yanıyordu. Bundan dolayı mı bilmiyorum. Bilgisayar hafif kafayı sıyırmış da olabilir tabi.
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dr20mouse 2 yıl
Mark boşuna mı kameraya bant çekiyor sanıyorsunuz
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Public_Enemy 2 yıl
benim web cam kullanmadığım zaman hep tavana dönüktür. He bir de aktifken tepesinde led yanıyor zaten.
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kadirirdem 2 yıl
İzleyebilir değil bence izliyorlar.Bence bunu çoğu firma yapıyor.
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facebook, kamera ve
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