Facebook web kamerası aracılığıyla kullanıcıları gizlice izleyebilir

Sosyal medya devi Facebook, web kameraları ve akıllı telefon kameraları aracılığıyla kullanıcıları gizlice izlemeyi ve kaydetmeyi planlıyor. Ortaya çıkan yeni bir patente göre şirket, kullanıcıların farklı içerik türlerine rastladıklarında yüz ifadelerinin ne şekilde değiştiğini gösteren bir teknoloji kullanacak.

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Patentle ilgili belgeler aynı zamanda Facebook'un görüntüleri analiz ederek kullanıcıların neler hissettiğini anlayabileceğini ve daha sonra onları sitede daha uzun süre tutmak için bu bilgileri kullanabileceğini gösteriyor. Örneğin, arkadaşlarınızdan birine bakarak gülümsediyseniz Facebook'un algoritması bu bilgileri kullanacak ve haber kaynağınızda o arkadaşınızın resimlerini gösterecek.

Patent başvurusunda yer alan başka örnekte ise, bir kedi videosu oynadığında, ekranınızın başka bir yönüne bakarsanız Facebook'un haber kaynağınızda benzer türdeki videoları göstermeyi durduracağı yazıyor. Facebook henüz bu planları hayata geçirmedi ve gelecekte de uygulayacağı konusunda bir garanti yok. Gizlilik ihlali konusunda büyük fırtınalar koparabilecek bu uygulamanın gerçeğe dönüşüp dönüşmeyeceğini zaman gösterecek.

http://pdfaiw.uspto.gov/.aiw?docid=20150242679&PageNum=3&IDKey=47BC4614A23D&HomeUrl=http://appft.uspto.gov/netacgi/nph-Parser?Sect1=PTO1%2526Sect2=HITOFF%2526d=PG01%2526p=1%2526u=/netahtml/PTO/srchnum.html%2526r=1%2526f=G%2526l=50%2526s1=20150242679.PGNR.%2526OS=%2526RS=