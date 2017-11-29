Samsung SeeColors ile renk körlerine önemli bir destek

Günlük hayatında bazı eksiklikler sebebiyle sıkıntılar yaşayan insanlara yönelik önemli projeler geliştiren Samsung, şimdi de QLED televizyonlarında renk körleri için daha iyi bir tecrübe sunmaya başladı.

Çok değerli bir destek

Samsung tarafından geliştirilen SeeColors uygulaması, renk körlüğü rahatsızlığı bulunan kişilerin kendi göz kusurlarına tanı koymalarına yardımcı oluyor. %100 renk yoğunluğu sunan QLED TV’ler bu kişisel tanılama sonuçlarına göre ekrandaki renk ayarlarını düzenleyerek renk körlüğü sorunu bulunan izleyicilerin gerçek renklerle seyir keyfi yaşamasını sağlıyor.

Dünya üzerinde yaklaşık 300 milyon insan renk körlüğü sorunundan şikâyetçi. Avrupa ve Kuzey Amerika'da gerçekleştirilen bir araştırmaya göre bu, erkeklerin %8'ini, kadınların ise yaklaşık %1'ini etkileyen bir sorun. Ancak renk körlüğü bulunan insanların büyük bir çoğunluğu hastalıklarından ve bu hastalığın onların yaşamı üzerindeki etkisinden habersiz.

SeeColors uygulaması sayesinde kullanıcılar, renk körlüğü sorunlarının tipini ve seviyesini tespit edip QLED TV ekranlarını tümüyle kendi durumlarına uygun bir şekilde yeniden ayarlayabilecekler.

Samsung Electronics, renk körlüğü tanılamasında kolay, kesin bir yöntem sunmak ve Colorlite testini (C-Testi) TV ve mobil cihazlara uyarlamak üzere Budapeşte Teknoloji ve Ekonomi Üniversitesi Mekatronik, Optik ve Mekanik Mühendisliği bölümünü yöneten Profesör Klara Wenzel ile ortak bir çalışma yürüttü.

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Profesör Wenzel'in geliştirdiği C-Testi, renk körlüğü seviyesini tespit etmek için renk filtrelerinden ve matematik modellemeden yararlanan bir dijital tanılama yöntemi. C-Testinin SeeColors uygulamasına uyarlanması, herkesin dünyayı tam renginde görebilmesine imkân veren basit ve güçlü bir çözümle sonuçlandı.

Kullanıcılar SeeColors uygulamasını Smart TV Uygulama Mağazası’ndan indirilebiliyorlar. Ayrıca tanılama uygulamasını Google Play'den ve Samsung Galaxy S6, S6 Edge, S6 Edge+, S7, S7 Edge ve S8 modelleri için Galaxy App mağazasından da edinebiliyorlar. Galaxy serisi akıllı telefonlar QLED TV'ye bağladığında TV’nin renk ayarları tanılama sonuçlarına göre otomatik olarak ayarlanıyor.

SeeColors uygulaması, renk körlüğü bulunan insanlara uygun mercekler üretmek konusunda 20 yıllık bilimsel araştırma deneyimine sahip bir Macar teknoloji firması olan Colorlite ile yapılan işbirliği sonucu ortaya çıktı. Colorlite teknolojisi, SeeColors uygulaması sayesinde TV'ler ve akıllı telefonlar üzerinde ilk kez uygulanmış oldu.