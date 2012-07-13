Samsung Smart TV tırı Konya'da

Smart TV serisi ile düz ekran ve akıllı TV segmentinde büyük başarı yakalayan Samsung, ses ve hareket algılayıcı teknolojiler ile donattığı yeni Smart TV serisinin tanıtımı için Türkiye'yi gezmeye devam ediyor.





17-18 Temmuz tarihlerinde Konya ilimize yolculuk edecek olan Smart TV tırı, ses, hareket algılama ve yüz tanıma sistemlerine sahip yeni televizyon modellerini tanıtırken, ziyaretçilere sürpriz hediyeler ve birbirinden eğlenceli aktiviteler sunacak.





Smart TV TIR'ında, dans gösterilerinden çocuklar için interaktif yarışmalara kadar birçok eğlenceli aktivite gerçekleştirilecek. Türkiye'nin en başarılı DJ'leri arasında yer alan DJ Alain Silifkeli'nin de katılımıyla gerçekleştirilecek etkinlikte, küçük ziyaretçiler çizgi film karakterleriyle gün boyu fotoğraf çekme şansına da sahip olacaklar.

Çocuklar için birçok farklı aktivitenin gerçekleştirileceği etkinlikte, çocuklar kendilerine özel olarak ayrılan bölümde top havuzunun içinde eğlenirken yüz boyama faaliyetleriyle de renkli bir gün geçirecekler. Ayrıca dans gösterilerinin olacağı etkinlik, katılımcılara eğlence ve teknolojinin bir arada olduğu bir deneyim yaşatacak.





Samsung ES8000 LED TV'yi deneyimleyebileceğiniz özel alanlarda, Smart TV'nin farklı dünyasını keşfedebilir, geleceğin TV teknolojisini yaşayabilir, televizyondan anında sosyal ağlara bağlanabilir ve çeşitli hediyeler kazanabilirsiniz.







