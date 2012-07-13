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Samsung Smart TV tırı Konya'da

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
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Televizyonlar
Ekrem71
Haber Editörü
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Smart TV serisi ile düz ekran ve akıllı TV segmentinde büyük başarı yakalayan Samsung, ses ve hareket algılayıcı teknolojiler ile donattığı yeni Smart TV serisinin tanıtımı için Türkiye'yi gezmeye devam ediyor.

17-18 Temmuz tarihlerinde Konya ilimize yolculuk edecek olan Smart TV tırı, ses, hareket algılama ve yüz tanıma sistemlerine sahip yeni televizyon modellerini tanıtırken, ziyaretçilere sürpriz hediyeler ve birbirinden eğlenceli aktiviteler sunacak.

Smart TV TIR'ında, dans gösterilerinden çocuklar için interaktif yarışmalara kadar birçok eğlenceli aktivite gerçekleştirilecek. Türkiye'nin en başarılı DJ'leri arasında yer alan DJ Alain Silifkeli'nin de katılımıyla gerçekleştirilecek etkinlikte, küçük ziyaretçiler çizgi film karakterleriyle gün boyu fotoğraf çekme şansına da sahip olacaklar.
Çocuklar için birçok farklı aktivitenin gerçekleştirileceği etkinlikte, çocuklar kendilerine özel olarak ayrılan bölümde top havuzunun içinde eğlenirken yüz boyama faaliyetleriyle de renkli bir gün geçirecekler. Ayrıca dans gösterilerinin olacağı etkinlik, katılımcılara eğlence ve teknolojinin bir arada olduğu bir deneyim yaşatacak.

Samsung ES8000 LED TV'yi deneyimleyebileceğiniz özel alanlarda, Smart TV'nin farklı dünyasını keşfedebilir, geleceğin TV teknolojisini yaşayabilir, televizyondan anında sosyal ağlara bağlanabilir ve çeşitli hediyeler kazanabilirsiniz.
Samsung Smart TV tırı Konya'da
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createemir 7 yıl en beğenilen
Helal olsun bu Samsung'a. Diğer markalar gibi sadece 1 ülkede ürün tanıtmıyolar..
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Escapetolife 7 yıl
LG gorsun , nasil hizmet yapilir.
Adamlarin dogru durust servisi bile yok digiturk bayilerini servis yapmislar onlarda kurulum icin eve gelip %90 digiturk reklami %5 tv tanitimi yapip yarim yamalak gidiyorlar. Fiyatlari samasunga gore ucuzda olsa servis kalitesinden kistiklari icindir bu. Adami yapa yanliz birakirlar bir sorun olunca ! Bi daha tovbe LG sokmam eve.
LG gorsun , nasil hizmet yapilir.Adamlarin dogru durust servisi bile yok digiturk bayilerini servis yapmislar onlarda kurulum icin eve gelip %90 digiturk re...
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jovanovic 7 yıl
Cocuklarimizi angry birds'ten uzak tutalim sayin veliler...
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YGA 7 yıl
Konya'dan sonra nereye gelecek? Gezeceği harita yok sanırım.
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Raist 7 yıl
Herhangi bir Samsung ürününüz bozulsun o zaman göreyim sizi. Samsung reklamda iyi bolca para harcıyorlar bu işlere ama malesef müşteri hizmetleri ve yetkili servisleri berbat Allah düşürmesin derim ellerine, tabi bu söylediklerim Türkiyedeki yapılanmaları için diğer ülkeleri bilmiyorum.
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OZKNaln 7 yıl
konyada olmak istedim nedense
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AMERICAN 7 yıl
Helal Samsung'a.
Samsung'a sempati duyuyordum hep zaten,perçinlendi şimdi
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blank42 7 yıl
Tam olarak nereye gelicekler acaba ? Sanırım kültürparka gelirler
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alpa07 7 yıl
Samsung Tr pazarına verdiği önem.
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john ronald reuel tolkien 7 yıl
galaxy s3 için ışık gösterisi yapmışlardı istanbulda samsungu seviyorum
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mustafa_550 7 yıl
@fuckulteli yüksek ihtimal kültür park civarından olur.
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Escapetolife 7 yıl
LG gorsun , nasil hizmet yapilir.
Adamlarin dogru durust servisi bile yok digiturk bayilerini servis yapmislar onlarda kurulum icin eve gelip %90 digiturk reklami %5 tv tanitimi yapip yarim yamalak gidiyorlar. Fiyatlari samasunga gore ucuzda olsa servis kalitesinden kistiklari icindir bu. Adami yapa yanliz birakirlar bir sorun olunca ! Bi daha tovbe LG sokmam eve.
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fuckulteli 7 yıl
Nerede olacakmış, gidip ziyaret etmek lazım :)
Zafer'de kültür park yakınlarında mı olur ki? Yoksa Kule, Real, Kipa gibi avm'ler çevresinde mi, brllidir gerçi de. Şu an benim haberim yok
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yuso123 7 yıl
Samsungun Türkiye pazarınada önem verdiğinin göstergesi
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