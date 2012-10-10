Samsung, Spotify ile işbirliği yapıyor, 2012 serisi Smart TV modellerine müzik akışları geliyor

Smart TV modelleri ile son dönemlerde büyük satış başarıları yakalayan Samsung, bir yandan yeni modellerini önemli özelliklerle desteklemeye devam ediyor.





Avrupa kaynaklı olmasına rağmen ABD'de de önemli üye sayısına sahip olan çevrimiçi müzik akışları hizmeti Spotifty, Samsung ile işbirliği anlaşması imzaladığını duyurdu.





İşbirliği kapsamında yıl sonuna kadar Avrupa'da satılan Samsung imzalı 2012 yılı E serisi Smart TV modelleri, Blu-ray oynatıcılar ve ev sinema sistemleri için yeni bir Spotify uygulaması yayınlanacak. Uygulama ile Spotify veritabanındaki 18 milyon parça kullanıcıların beğenisine sunulacak.





Kullanıcılar uygulamayı cihazlarına kurduktan sonra kullanıcı girişi yaparak çevrimiçi müzik akışlarını tecrübe etmeye başlayabilecek. Arayüz büyük ekranlarda kullanım için optimize edildi.





Ücretsiz abonelikte şarkıları belirli bir süreye kadar dinleme imkanı bulunurken, aylık 10$ gibi bir ücret ödenen premium abonelikte ise sınırsız şarkı dinleme ve çalma listesi oluşturma imkanı sunuluyor.





Uygulama ilk olarak E serisi Smart TV modellerine erişilebilir olacak.