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Samsung, Super AMOLED ekranlarına müşteri bulamıyor

4 yıl
1,2b
1
38
Cep Telefonu Diğer
Ekrem71
Haber Editörü
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Samsung, Super AMOLED ekranlarına müşteri bulamıyor

Samsung ismiyle adeta özdeşleşen ve renkleri daha canlı ve parlak gösteren Super AMOLED ekran teknolojisi, firmanın amiral gemi modellerindeki en önemli farklılaşma kozlarından birisi konumunda. 

Bugüne kadar üretim sıkıntıları nedeniyle genelde sadece kendi amiral gemi akıllı telefonlarında bu ekranlara yer veren Samsung, Galaxy Tab S tablet serisi ile birlikte hem daha büyük boyutta Super AMOLED panel üretmeye başlamış hem de üretim sıkıntılarını geride bırakmıştı. 

Artık diğer firmalara da hızlı bir şekilde Super AMOLED panel üretebilecek durumda olan Samsung bununla birlikte müşteri bulamamaktan şikayetçi. 

Samsung Display tepe yöneticisi Park Dong-geun verdiği bir demeçte kendi mobil cihaz bölümü dışında Super AMOLED panelleri satacak müşteri bulamadıklarını ve bunun da bir problem olduğunu dile getirdi. Park, panellerine neden alıcı bulamadıkları konusunda ise yorum yapmaktan kaçınıyor. 

Super AMOLED ekranlar uzun süre Samsung'a özgü olarak kaldığı için rakip firmalar da farklı ekran teknolojilerine yer vermeye başladı. Sony, LG, HTC başta olmak üzere pek çok amiral gemi modelinde farklı bir ekran teknolojisi görmek mümkün. Bu bakımdan Super AMOLED paneller tercih edilmiyor. Bununla birlikte birbirine rakip olan firmaların bazı teknolojileri ortak olarak kullanmaları pek de olası görünmüyor. 

http://www.ubergizmo.com/2014/07/samsung-has-problems-licensing-out-their-super-amoled-technology/?utm_source=mobilerepublic Yorum Yaz
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kımyasal 4 yıl en beğenilen
Büyük ihtimal pahalıya satıyorlardır.
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OverClocK1ng 4 yıl Golden Gate
EmreFB1907
Renkler fazla doygun olan , beyazı doğru dürüst veremeyen , güneş altında zor gözüken bir panel .
Bu sebeple alıcı bulamıyor .

Yani ben IPS severim, Amoled pek sevmem , beyazı veremiyor ve renkler çok abartılmış diye ama
öyle bir sallamışsın ki, mecburen Amoled'i savunmak durumunda kaldım.

Zira Super Amoled'in özelliği sonsuz kontrast olması. Bu yüzden de güneş altında çok daha iyi görünen bir ekran türüdür.
Beyazı doğru dürüst verememesini ben de sevmiyorum ama S5 te de bu durum değişti. Sen hâlâ eski kafadasın.
Zira yapılan incelemelerde S5 in ekranını inceledikten sonra "İncelediğimiz en iyi ekran" dediler. Çok büyük gelişme
gösterdiler bu konuda.

Aynı zamanda renklerin doygunluğu da gelişme kaydetti. Bu yüzden eskiyi baz alıp "Güneş altında zor gözüken" demek
doğru değil. 2014 yılında , 2000 yılına bakıp "AMD yanıyormuş" demek gibi bir şey bu...

mobilguru.net/...

"Yaptıkları detaylı, teknik ekran testleriyle tanıdığımız ve bizlere doğru bilgiler sunan DisplayMate Samsung’un yeni amiral gemisi Galaxy S5‘i test etme fırsatı bulmuş. Testlerinin sonucu ise birçok kişiyi şaşırttı çünkü DisplayMate Samsung Galaxy S5 için; “bu zamana kadar test ettiğimiz en iyi akıllı telefon ekranı” dedi.
Samsung Galaxy S5, öncülü Galaxy S4‘den %22, bir başka başarılı ekrana sahip Galaxy Note 3‘den ise %13 daha parlak bir ekrana sahip. Otomatik parlaklık açık olduğunda Galaxy S5‘in ulaştığı en yüksek parlaklık seviyesi Galaxy S4‘den %47, Galaxy Note 3‘den ise %6 daha yüksekmiş. Ayrıca ekranın güneş ışığı altında parlama oranıda bu zamana kadar çıkan en düşük değer çıkmış.
Pil konusunda da rakip tanımamış Galaxy S5. Aynı parlaklık seviyesi için Galaxy S4′ten %18 daha az enerji harcıyormuş. Genel olarak ise tüm Full HD LCD akıllı telefonlardan %27 daha az enerji tüketiyormuş. Bu da daha fazla pil ömrü demek. Galaxy S5 doğru renk üretimi konusunda da rakiplerini geçmeyi başarmış. DisplayMate, Sinema Modu‘nda Galaxy S5‘in telefon veya tabletlerde şu ana kadar görülmüş en doğru renkleri ürettğini ölçmüş. Farklı modlarda farklı renk üretimleri olacağını şimdiden söyleyelim. En iyisi Sinema Modu olarak gözüküyor şimdilik.
DisplayMate‘e göre Galaxy S5, akıllı telefonlardaki ekran teknolojilerinde çıtayı yukarıya taşıdı. DisplayMate’in analizlerinin güvenilir olduğunu bildiğimiz için Galaxy S5‘i kutluyor, gelse de biz de denesek diyoruz."

-----------------------

Burada da testin teknik tabloları falan var:

displaymate.com/...

---------

İlginiz çekiyorsa ve bilgilenmek istersen de şurada S5 - S4 ve Note3 ün ekran karşalıştırması var:
mobilguru.net/...
Ekranların arasındaki farkı rahatlıkla görebiliyorsun. Özellikle keskinliği.

Ama S5 te doğru renk üretimi için ekran renk modunu FİLM olarak ayarlıyormuşsun. O zaman o vivid ve parlak renkler yerine
doğru renk scalası ile gösteriyormuş...
EmreFB1907Renkler fazla doygun olan , beyazı doğru dürüst veremeyen , güneş altında zor gözüken bir panel .Bu sebeple alıcı bulamıyor ....
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Umutcan 4 yıl Golden Gate
EmreFB1907

Renkler fazla doygun olan , beyazı doğru dürüst veremeyen , güneş altında zor gözüken bir panel .

Bu sebeple alıcı bulamıyor .

Epeydir samsung cihaz kullanmıyorum iphone kullanıcısıyım, ama yapılan karşılaştırmalı testleri bir incelerseniz objektif açıdan bakıldığında android cephesinde ekran açısından beyaz dengesi ve görünürlüğü en iyi olan cihaz S5 şu an. Beyazın yanısıra, ayrıca amoled'in siyahları zaten kusursuz bildiğiniz gibi, backlight bleeding ve morumsu siyahlar gibi derdi yok.
S5 ve sonraki nesillerde kullanılacak amoledler için bu yorumunuz geçerli değil bence, ha S5 ui ve malzeme gibi diğer sebeplerden dolayı kullanacağım bir cihaz değil orası ayrı.
Ama ekranı kesinlikle kötülenmeyi haketmiyor.

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
EmreFB1907Renkler fazla doygun olan , beyazı doğru dürüst veremeyen , güneş altında zor gözüken bir panel .Bu sebeple alıcı ...
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DH Misafiri 2 yıl
Amoled ekranlarda burn in olduğundan satılmıyor olmasın? Samsung S7 Edge telefonum bir ay gibi kısa bir sürede burn in oldu, ekranda ölü pixeller var ve soluk görülüyor, etkin uygulamaların logoları sürekli ekranda kaldı
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engurlu 3 yıl
Display Mate ne demis ??

S6 cikana kadar yapilan en iyi ekran Note 4 un ekrani su anda da S6 nin ekrani demis...

Kafadan atmayla olmuyor bu isler..


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GoldPunch 3 yıl
Ben doğal renk sevmiyorum, yapay, parlak renkler sevdiğimden Super Amoled ekranlar hoşuma gidiyor. Hiç Samsung tabletim veya telefonum olmadı o ayrı konu.
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MasterElodin 3 yıl
Renk konusu kişiye göre değişir ama enerji konusunda en iyi ekran olduğu kesin. Çözünürlük ne olursa olsun aynı enerjiyi harcıyor, bunu S5 ile S6'nın pil testlerine bakarak anlayabilirsiniz.
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sis651 3 yıl MasterElodin
Enerji konusu sürekli gelişiyor ama beyaz yoğunluklu web sayfaları vs. hala sıkıntı. Enerji tasarrufu olarak LCD ekranlar tamamen beyaza yakın görüntülerde AMOLED'lerden daha iyi hala. Ama karışık renklerde daha tasarruflu tabi, hele siyah görüntülerde...
Tamamen siyah görüntüde Samsung S5 ekranında ekranda bir şey göremiyorum, hani S2 gibi önceki modellerde olan transistör sızıntıları belki sonlandırılmasa da büyük oranda azaltılmış.
Renk konusunda da AMOLED ekran görüntülerini severim ben, yemişim gerçeğini... :)
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coke019 3 yıl
ips ekranlarin yaninda cok kotu duruyor renkler bence samsung da ips e gecmeli
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DH Misafiri 3 yıl
DH Misafiri
Yıl oldu 2015, Galaxy S6 çıktı ve mağazada ekrana bakınca midem bulandı, renkler bu kadar da abartılmaz yahu, komik duruyor

İstediğin zaman renkleri ayarlardan daha gerçekçi hale getirebiliyorsun. Bunu biliyor muydun? Öyle yaptığın zaman IPSlerden daha gerçekçi oluyor.
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emiLL 3 yıl DH Misafiri
DH Misafiri
DH Misafiri
Yıl oldu 2015, Galaxy S6 çıktı ve mağazada ekrana bakınca midem bulandı, renkler bu kadar da abartılmaz yahu, komik duruyor

İstediğin zaman renkleri ayarlardan daha gerçekçi hale getirebiliyorsun. Bunu biliyor muydun? Öyle yaptığın zaman IPSlerden daha gerçekçi oluyor.

Öyle bişey yok istediğin moda al resmini çek görelim . Her türlü pastel sahte renkler.
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DH Misafiri 4 yıl
Yıl oldu 2015, Galaxy S6 çıktı ve mağazada ekrana bakınca midem bulandı, renkler bu kadar da abartılmaz yahu, komik duruyor
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Acun_Ilıcalı 4 yıl
Super AMOLED ekranlarına (!)
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nepasvior 4 yıl
oled üretim maaliyetleri tft ve ips den daha fazla zaten, bi de üstüne güneş ışığında az parlaklık gibi bir sorun var, renkler iyi görünüyor ama parlaklık az, kullananların %99u nun oled ne demek fikri bile yok, eline alıp bu daha güzel gösteriyor sadece diyebiliyor, backlight olmamasını gerçekten her pikselde ayrı ayrı led aydınlatmanın olmasını falan önemsemiyor kimse hatta bilmiyor bile, adama gösteriyorsun bu ips mi tft mi oled mi diye ekran işte diyor :) Hala piyasada satılan led arka aydınlatmalı lcd tvleri gerçek led tv sananlar var, bu durumda ucuz olanı alıp kullanmak da diğer firmaların işine geliyor tabii
bu arada pentile dizilimin ucuzlukla alakası yok, amoled gerçek led olduğundan her pikselde ayrı renklerde ışık yayan diyotlar olduğundan ve her renkteki bu ledlerin ömürleri farklı olduğundan 3 ana rengi aynı boyutta koymak piksele zamanla görüntülerin bozulmasına yol açıyor, ayırca tft ve ips teki gibi eski teknoloji ver arkadan beyaz ışığı sonra lcd pikseller ile bunu renge göre her pikseldeki kristalin koyuluğunu değiştirerek renk üretelim mantığı yok, bildiğin full hd ekranda 2 milyon çarpı alt piksel kadar ışık yayan diyot var, rgb dizilim yapsalar buna batarya falan yetmez, bilmeden konuşmayalım lütfen, pentile sevmiyor olabilirsiniz elbette zevkler tartışılmaz ama işin bi de teknik boyutu var
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DH Misafiri 4 yıl
Renkleri aşırı pastel gösteren, renk gamutu bozuk, soluk ekranlar. Kusura bakmayın ama amoled beş para etmez. S5 in ekranınada baktım o da farklı değil. Ayrıca ucuz üretecem diye pentile ekran saçmalığıda aynen devam ediyor sanırım. Boşuna kendinizi avutmayın samsungun'uz var diye. LG G2 ve iphone ekranları şu an için en güzel ekranlar. kral çıplak malesef.
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positiveboy 4 yıl
böyle böyle batacaklar az kaldı galaxy f de fiyasko oldumu samsungun çöküşü hızlanır
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