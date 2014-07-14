Samsung, Super AMOLED ekranlarına müşteri bulamıyor

Haber Editörü
Samsung ismiyle adeta özdeşleşen ve renkleri daha canlı ve parlak gösteren Super AMOLED ekran teknolojisi, firmanın amiral gemi modellerindeki en önemli farklılaşma kozlarından birisi konumunda.
Bugüne kadar üretim sıkıntıları nedeniyle genelde sadece kendi amiral gemi akıllı telefonlarında bu ekranlara yer veren Samsung, Galaxy Tab S tablet serisi ile birlikte hem daha büyük boyutta Super AMOLED panel üretmeye başlamış hem de üretim sıkıntılarını geride bırakmıştı.
Artık diğer firmalara da hızlı bir şekilde Super AMOLED panel üretebilecek durumda olan Samsung bununla birlikte müşteri bulamamaktan şikayetçi.
Samsung Display tepe yöneticisi Park Dong-geun verdiği bir demeçte kendi mobil cihaz bölümü dışında Super AMOLED panelleri satacak müşteri bulamadıklarını ve bunun da bir problem olduğunu dile getirdi. Park, panellerine neden alıcı bulamadıkları konusunda ise yorum yapmaktan kaçınıyor.
Super AMOLED ekranlar uzun süre Samsung'a özgü olarak kaldığı için rakip firmalar da farklı ekran teknolojilerine yer vermeye başladı. Sony, LG, HTC başta olmak üzere pek çok amiral gemi modelinde farklı bir ekran teknolojisi görmek mümkün. Bu bakımdan Super AMOLED paneller tercih edilmiyor. Bununla birlikte birbirine rakip olan firmaların bazı teknolojileri ortak olarak kullanmaları pek de olası görünmüyor.
http://www.ubergizmo.com/2014/07/samsung-has-problems-licensing-out-their-super-amoled-technology/?utm_source=mobilerepublic Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Yani ben IPS severim, Amoled pek sevmem , beyazı veremiyor ve renkler çok abartılmış diye ama
öyle bir sallamışsın ki, mecburen Amoled'i savunmak durumunda kaldım.
Zira Super Amoled'in özelliği sonsuz kontrast olması. Bu yüzden de güneş altında çok daha iyi görünen bir ekran türüdür.
Beyazı doğru dürüst verememesini ben de sevmiyorum ama S5 te de bu durum değişti. Sen hâlâ eski kafadasın.
Zira yapılan incelemelerde S5 in ekranını inceledikten sonra "İncelediğimiz en iyi ekran" dediler. Çok büyük gelişme
gösterdiler bu konuda.
Aynı zamanda renklerin doygunluğu da gelişme kaydetti. Bu yüzden eskiyi baz alıp "Güneş altında zor gözüken" demek
doğru değil. 2014 yılında , 2000 yılına bakıp "AMD yanıyormuş" demek gibi bir şey bu...
mobilguru.net/...
"Yaptıkları detaylı, teknik ekran testleriyle tanıdığımız ve bizlere doğru bilgiler sunan DisplayMate Samsung’un yeni amiral gemisi Galaxy S5‘i test etme fırsatı bulmuş. Testlerinin sonucu ise birçok kişiyi şaşırttı çünkü DisplayMate Samsung Galaxy S5 için; “bu zamana kadar test ettiğimiz en iyi akıllı telefon ekranı” dedi.
Samsung Galaxy S5, öncülü Galaxy S4‘den %22, bir başka başarılı ekrana sahip Galaxy Note 3‘den ise %13 daha parlak bir ekrana sahip. Otomatik parlaklık açık olduğunda Galaxy S5‘in ulaştığı en yüksek parlaklık seviyesi Galaxy S4‘den %47, Galaxy Note 3‘den ise %6 daha yüksekmiş. Ayrıca ekranın güneş ışığı altında parlama oranıda bu zamana kadar çıkan en düşük değer çıkmış.
Pil konusunda da rakip tanımamış Galaxy S5. Aynı parlaklık seviyesi için Galaxy S4′ten %18 daha az enerji harcıyormuş. Genel olarak ise tüm Full HD LCD akıllı telefonlardan %27 daha az enerji tüketiyormuş. Bu da daha fazla pil ömrü demek. Galaxy S5 doğru renk üretimi konusunda da rakiplerini geçmeyi başarmış. DisplayMate, Sinema Modu‘nda Galaxy S5‘in telefon veya tabletlerde şu ana kadar görülmüş en doğru renkleri ürettğini ölçmüş. Farklı modlarda farklı renk üretimleri olacağını şimdiden söyleyelim. En iyisi Sinema Modu olarak gözüküyor şimdilik.
DisplayMate‘e göre Galaxy S5, akıllı telefonlardaki ekran teknolojilerinde çıtayı yukarıya taşıdı. DisplayMate’in analizlerinin güvenilir olduğunu bildiğimiz için Galaxy S5‘i kutluyor, gelse de biz de denesek diyoruz."
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Burada da testin teknik tabloları falan var:
displaymate.com/...
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İlginiz çekiyorsa ve bilgilenmek istersen de şurada S5 - S4 ve Note3 ün ekran karşalıştırması var:
mobilguru.net/...
Ekranların arasındaki farkı rahatlıkla görebiliyorsun. Özellikle keskinliği.
Ama S5 te doğru renk üretimi için ekran renk modunu FİLM olarak ayarlıyormuşsun. O zaman o vivid ve parlak renkler yerine
doğru renk scalası ile gösteriyormuş...
Epeydir samsung cihaz kullanmıyorum iphone kullanıcısıyım, ama yapılan karşılaştırmalı testleri bir incelerseniz objektif açıdan bakıldığında android cephesinde ekran açısından beyaz dengesi ve görünürlüğü en iyi olan cihaz S5 şu an. Beyazın yanısıra, ayrıca amoled'in siyahları zaten kusursuz bildiğiniz gibi, backlight bleeding ve morumsu siyahlar gibi derdi yok.
S5 ve sonraki nesillerde kullanılacak amoledler için bu yorumunuz geçerli değil bence, ha S5 ui ve malzeme gibi diğer sebeplerden dolayı kullanacağım bir cihaz değil orası ayrı.
Ama ekranı kesinlikle kötülenmeyi haketmiyor.