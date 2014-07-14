Samsung, Super AMOLED ekranlarına müşteri bulamıyor





Samsung ismiyle adeta özdeşleşen ve renkleri daha canlı ve parlak gösteren Super AMOLED ekran teknolojisi, firmanın amiral gemi modellerindeki en önemli farklılaşma kozlarından birisi konumunda.





Bugüne kadar üretim sıkıntıları nedeniyle genelde sadece kendi amiral gemi akıllı telefonlarında bu ekranlara yer veren Samsung, Galaxy Tab S tablet serisi ile birlikte hem daha büyük boyutta Super AMOLED panel üretmeye başlamış hem de üretim sıkıntılarını geride bırakmıştı.





Artık diğer firmalara da hızlı bir şekilde Super AMOLED panel üretebilecek durumda olan Samsung bununla birlikte müşteri bulamamaktan şikayetçi.





Samsung Display tepe yöneticisi Park Dong-geun verdiği bir demeçte kendi mobil cihaz bölümü dışında Super AMOLED panelleri satacak müşteri bulamadıklarını ve bunun da bir problem olduğunu dile getirdi. Park, panellerine neden alıcı bulamadıkları konusunda ise yorum yapmaktan kaçınıyor.





Super AMOLED ekranlar uzun süre Samsung'a özgü olarak kaldığı için rakip firmalar da farklı ekran teknolojilerine yer vermeye başladı. Sony, LG, HTC başta olmak üzere pek çok amiral gemi modelinde farklı bir ekran teknolojisi görmek mümkün. Bu bakımdan Super AMOLED paneller tercih edilmiyor. Bununla birlikte birbirine rakip olan firmaların bazı teknolojileri ortak olarak kullanmaları pek de olası görünmüyor.

http://www.ubergizmo.com/2014/07/samsung-has-problems-licensing-out-their-super-amoled-technology/?utm_source=mobilerepublic