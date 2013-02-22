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Samsung, TV Discovery hizmetini MWC 2013'te duyuracak

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
1,8b
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Televizyonlar
Ekrem71
Haber Editörü
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Samsung, TV Discovery hizmetini MWC 2013'te duyuracak

CES 2013 fuarında yeni akıllı TV modelleri ve arayüzü ile karşımıza çıkan Samsung, MWC 2013 etkinliğinde ise yeni yazılımlarını görücüye çıkaracak. Bunlardan birisi TV Discovery.

Bu hizmet kullanıcıların canlı TV ve video içeriklerini daha kolay ve daha hızlı bulmalarına yardımcı olacak. Bunun için ABD'de Netflix ve Blockbuster, Avrupa'da ise Acetrax, Wuaki, MovieMax, FilmIn, Chili, Pathé ve SF Anytime ile içerik anlaşmaları yapmış durumda. Kullanıcılar aradıkları içerikler için bu kanallara yönlendirilecek ve isterlerse içerik satın alabilecekler.

TV Discovery hizmeti kablo, uydu, DVD, Blu-ray oynatıcı gibi tüm büyük medya cihazlarına bağlanarak içerikleri yönetme, kişiselleştirilmiş tavsiyeler, tek bir aramada film, dizi ve video bulabilme, içerikleri TV'den mobil cihazlara veya mobil cihazlardan TV'ye aktarabilme, sosyal ağlarda paylaşım şeklinde diğer özellikler sunuyor.

Hizmet ilk çeyrekte Güney Kore, ABD ve İngiltere, Fransa, İtalya, Almanya gibi 14 Avrupa ülkesinde 2013 model Smart TV modelleri için yayınlanacak. İkinci çeyrekte ise mobil cihazlar için uyumlu uygulaması gelecek. 

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