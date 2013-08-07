Samsung, Tizen'i her alanda değerlendirmek istiyor





Nokia'nın MeeGo adlı açık kaynak mobil işletim sistemi projesinden çekilmesinin ardından projeye dahil olan ve Tizen adıyla devam ettirmeye başlayan Samsung, platforma olan desteğini her zaman dile getirse de şimdilik piyasaya herhangi bir hamle yapmış değil.





Tizen takipçilerinin akibetini merakla beklediği işletim sistemi için Samsung'un daha büyük planları olduğu ortaya çıktı. Bir siteye açıklama yapan Samsung Electronics patronu J.K. Shin, günümüzde sadece mobil cihaz ve bilgisayar gibi alanlarda değil, otomotiv ve banka biri farklı endüstrilerde kullanılan platformlar olduğunu, Samsung'un da çapraz platform alanında en iyisini yapabileceğine inandığını belirtti.





Shin'in platformdan kastı Ubuntu, Windows ve Android gibi çok farklı sektörlerde kullanılan işletim sistemleri iken, geliştirdikleri tek mobil işletim sistemi Tizen olduğu için firmanın bu işletim sistemini farklı sektörlerde kullanmak istediği anlaşılıyor.





Tizen işletim sistemi için tüm bilgisayar türevi ve internet bağlantılı cihazlarda sağlam bir gelecek gören Samsung'un işe ne tür bir cihazla başlayacağı merak konusu. Zira yılın ilk yarısı geride kalırken Tizen işletim sistemli cihazlara dair henüz herhangi bir işaret ortaya çıkmadı. Bunun yanında mobil cihaz segmentinde yaşanacak muhtemel bir başarısızlık ile firmanın bu kez diğer sektörlerde platformu yaşatmak istediği anlamı da çıkarılabilir.

http://www.sammobile.com/2013/08/06/samsung-aims-high-wants-tizen-to-power-everything-from-mobile-to-cars-to-banks