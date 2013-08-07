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Samsung, Tizen'i her alanda değerlendirmek istiyor

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Mobil Uygulamalar
Ekrem71
Haber Editörü
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Samsung, Tizen'i her alanda değerlendirmek istiyor

Nokia'nın MeeGo adlı açık kaynak mobil işletim sistemi projesinden çekilmesinin ardından projeye dahil olan ve Tizen adıyla devam ettirmeye başlayan Samsung, platforma olan desteğini her zaman dile getirse de şimdilik piyasaya herhangi bir hamle yapmış değil.

Tizen takipçilerinin akibetini merakla beklediği işletim sistemi için Samsung'un daha büyük planları olduğu ortaya çıktı. Bir siteye açıklama yapan Samsung Electronics patronu J.K. Shin, günümüzde sadece mobil cihaz ve bilgisayar gibi alanlarda değil, otomotiv ve banka biri farklı endüstrilerde kullanılan platformlar olduğunu, Samsung'un da çapraz platform alanında en iyisini yapabileceğine inandığını belirtti.

Shin'in platformdan kastı Ubuntu, Windows ve Android gibi çok farklı sektörlerde kullanılan işletim sistemleri iken, geliştirdikleri tek mobil işletim sistemi Tizen olduğu için firmanın bu işletim sistemini farklı sektörlerde kullanmak istediği anlaşılıyor.

Tizen işletim sistemi için tüm bilgisayar türevi ve internet bağlantılı cihazlarda sağlam bir gelecek gören Samsung'un işe ne tür bir cihazla başlayacağı merak konusu. Zira yılın ilk yarısı geride kalırken Tizen işletim sistemli cihazlara dair henüz herhangi bir işaret ortaya çıkmadı. Bunun yanında mobil cihaz segmentinde yaşanacak muhtemel bir başarısızlık ile firmanın bu kez diğer sektörlerde platformu yaşatmak istediği anlamı da çıkarılabilir. 

http://www.sammobile.com/2013/08/06/samsung-aims-high-wants-tizen-to-power-everything-from-mobile-to-cars-to-banks Yorum Yaz
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Nightmare70 6 yıl en beğenilen
Bence firmaların bu işletim sistemi konusunda ayrışmaları gerek,Örneğin ios,bb os,windows 8m hepside çok az donanım ile çok hızlı çalışan işletim sistemleri.Android ise donanım canavarı core i7 koysalar telefona daha fazla isteyecek utanmasa :)
Bence firmaların bu işletim sistemi konusunda ayrışmaları gerek,Örneğin ios,bb os,windows 8m hepside çok az donanım ile çok hızlı çalışan işletim sistemleri.And...
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QuexSeeL 6 yıl
Eyy Samsung BADA ne oldu BADA?!


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godless turtle 6 yıl
Nightmare70
Bence firmaların bu işletim sistemi konusunda ayrışmaları gerek,Örneğin ios,bb os,windows 8m hepside çok az donanım ile çok hızlı çalışan işletim sistemleri.Android ise donanım canavarı core i7 koysalar telefona daha fazla isteyecek utanmasa :)

Android'in yavaş olma nedeni açık, sanal makina üzerinde çalışıyor ve anlayamadığım şekilde programlar Java ile yazılıyor.
Bir yerde okumuştum, Java programlama dili C/C++ koduna göre 20 kat daha yavaşmış. Sizce de yavaş olma sebebi gayet açık değil mi? :)
Nightmare70Bence firmaların bu işletim sistemi konusunda ayrışmaları gerek,Örneğin ios,bb os,windows 8m hepside çok az donanım ile çok hızlı ça...
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2 Yanıt Yanıtla +4
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jolawe 6 yıl
tizen içinde galaxy gibi havalı bir ismi olan marka yaratması gerek.
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damn2u 6 yıl
Bir an önce fiyat/donanım yönünden tatmin edici Tizen OS kullanan cihaz çıkmasını sabırsızlıkla bekliyorum.
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cumur 6 yıl
Tizen bile olsa badadan sonra rağbet ve itibar göreceğini sanmıyorum
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DH Misafiri 6 yıl
Tizen is an open source, standards-based software platform supported by leading mobile operators, device manufacturers, and chip suppliers for multiple device categories, including smartphones, tablets, netbooks, in-vehicle infotainment devices, and smart TVs.
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danGerfuLL 6 yıl DH Misafiri
DH Misafiri
Tizen is an open source, standards-based software platform supported by leading mobile operators, device manufacturers, and chip suppliers for multiple device categories, including smartphones, tablets, netbooks, in-vehicle infotainment devices, and smart TVs.

Tanim, cok iyi olmus da keske destek ve islevsellik de tanim kadar iyi olacak olsa.


Bu isler oyle kolay degil, Tizen'den lisans bedeli istenecek mi, istenecekse ne kadar istenecek? Bugun otobuslerde dahi karsilastigimiz Android lisans ucreti olmamasi nedeniyle bu kadar yaygin. Diger yandan madem bankalara kadar yayginlastirmayi dusunuyorlar. Bu durumda guvenligi en ust duzeyde tutacaklar. Bunlar soylenebilecek seyler; fakat yapilmasi, uygulanmasi soylemekten cok cok daha fazlasini isteyen seyler.

Ayrica Samsung bir donanim firmasidir, yazilim anlaminda cok buyuk faaliyet gostermediginden kafalarda 'Acaba?' olusmamasi imkansiz.
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okan_cehapelioglu 6 yıl
görsellere hep böyle resimler koyup bizi umutlandırıyosunuz sonra samsung sacma sapan s3 tasarımını devam ettirince hayal kırıklıgına ugruyoruz :)
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ecs_elite_group 6 yıl
samsungun tizeni çıkarmak için bekliyor çünkü bada yı daha unutmadık :D
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carter 6 yıl
Siz ilk olarak telefonlara doğru düzgün güncelleme verin, sonra kendinize özel işletim sistemini yaparsınız. Bada faciası hala akıllarda.
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godless turtle 6 yıl
Nightmare70
Bence firmaların bu işletim sistemi konusunda ayrışmaları gerek,Örneğin ios,bb os,windows 8m hepside çok az donanım ile çok hızlı çalışan işletim sistemleri.Android ise donanım canavarı core i7 koysalar telefona daha fazla isteyecek utanmasa :)

Android'in yavaş olma nedeni açık, sanal makina üzerinde çalışıyor ve anlayamadığım şekilde programlar Java ile yazılıyor.
Bir yerde okumuştum, Java programlama dili C/C++ koduna göre 20 kat daha yavaşmış. Sizce de yavaş olma sebebi gayet açık değil mi? :)
1 Yanıt Yanıtla +4
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QuexSeeL 6 yıl
Eyy Samsung BADA ne oldu BADA?!


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umut_baris 6 yıl godless turtle
godless turtle

Nightmare70

Bence firmaların bu işletim sistemi konusunda ayrışmaları gerek,Örneğin ios,bb os,windows 8m hepside çok az donanım ile çok hızlı çalışan işletim sistemleri.Android ise donanım canavarı core i7 koysalar telefona daha fazla isteyecek utanmasa :)


Android'in yavaş olma nedeni açık, sanal makina üzerinde çalışıyor ve anlayamadığım şekilde programlar Java ile yazılıyor.

Bir yerde okumuştum, Java programlama dili C/C++ koduna göre 20 kat daha yavaşmış. Sizce de yavaş olma sebebi gayet açık değil mi? :)

Atm'ler de java tabanlı yazılımlar ile çalıştırılır. Sanırım güvenlik için diyeceğim ama android de yol geçen hanı maşallah.
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Salona 6 yıl
Whatsapp olcek mi?
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Jül Sezar 6 yıl
Tizen mi kaldi
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Nightmare70 6 yıl en beğenilen
Bence firmaların bu işletim sistemi konusunda ayrışmaları gerek,Örneğin ios,bb os,windows 8m hepside çok az donanım ile çok hızlı çalışan işletim sistemleri.Android ise donanım canavarı core i7 koysalar telefona daha fazla isteyecek utanmasa :)
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