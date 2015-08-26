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Samsung Türkiye, Galaxy modellerinin 24 ay taahhütlü satışına başladı

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
5,1b
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Cep Telefonları
Oğuz Avcı
Editör
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Samsung Türkiye, Galaxy modellerinin 24 ay taahhütlü satışına başladı
 
Hatırlayacağınız gibi ülkemizde bir süre önce cep telefonlarına kredi kartı taksiti kaldırılmıştı. Ancak yeni nesil akıllı telefon fiyatları da üst seviyeye doğru tırmanırken bir çok kullanıcı bu meblağları tek seferde karşılamakta zorlanıyor. Alternatif olarak GSM operatörleri bazı tarifeler sunsa da bu mağazalarda tüm modelleri bulmak mümkün olmayabilir.
Samsung Türkiye ise bu problemin önüne geçebilmek için yeni bir işbirliği yapmış durumda. Kendi mağazaları üzerinden taahhütlü telefon satışına başlayan şirket Galaxy akıllı telefon modelleri için tarifeler hazırlamış. Avea ile işbirliğine gidilerek hazırlanan bu tarifelerde kullanıcılar aylık olarak telefon,konuşma,sms ve veri ücretlerini tek bir seferde ödeyebiliyorlar. 24 aya kadar çıkabilen taahhütler belirli modelleri kapsıyor, ancak Note 5 gibi yeni duyurulmuş modeller de kampanyaya dahil edilmiş. 

http://www.samsung.com/tr/avea_galaxy_tarife Yorum Yaz
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Mr xXx 4 yıl en beğenilen
birisi 3bin tl'lik telefonu alıpta, ay sonunda geçinemiyorum derse , ağzına kürekle vururum ! ki çevremdekilerin çoğunluğu öyle 5 ayda bi telefon değiştiriyor, sonra bana kredi çeker misin, borç verir misin... piyasada böyle enayiler oldukça , firmalar özgün tasarım yapmazlar sadece ürünü biraz makyajlayıp piyasaya sunarlar!
birisi 3bin tl'lik telefonu alıpta, ay sonunda geçinemiyorum derse , ağzına kürekle vururum ! ki çevremdekilerin çoğunluğu öyle 5 ayda bi telefon değiştiriyor, ...
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Pi 4 yıl
Doseyen doseyene. Kartla alisverisi kaldirdilar da ne oldu? Bu durum operatorlere ve bankalara yaradi. Urunun fiyati 5se 7 oldu. Yine ayni sey olacak. Sanirim tepedekilerin ortakligi var bunlarla.
Doseyen doseyene. Kartla alisverisi kaldirdilar da ne oldu? Bu durum operatorlere ve bankalara yaradi. Urunun fiyati 5se 7 oldu. Yine ayni sey olacak. Sanirim ...
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Fatih617 4 yıl
Tutmaz bu millete en az 48 ay taahhüt gerekir.
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fthkn 4 yıl
Bu saatten sonra Altından da yapsalar android bu halde olduğu sürece o paralara ancak enayi avlarlar. Enayinin tanımı bellidir. Yeni çıkanın üstüne atlayan enayidir. Akıllı adam bekler inceler ve ihtiyacına göre hareket eder. Blackberry'nin bin lira civarı modellerine kulp takmaya çalışanlar iş Samsunga gelince 3 binlira ücreti karşılamak için evini ipotek etme düzeyine geldiler. Enayiler işte bu tür adamlardır. Zerre para yönetimi bilmezler. Zaten kazanmasını da pek bilmezler. Yoksa bu taahhüt taksit kredi olayları ile işleri olmaz bastırır parayı alırlardı. Eleştirinin odak noktası da olmazlardı. Bilinçli tüketici kavramı üzerine düşünülüyor olsaydı Android İOS bu kadar prim yapamazdı. Bin liranın üstüne çıkamazlardı.
Elinize bir tane Blackberry 10 cihazı alın diğer elinize de şu S6'yı alın. Eğer hala S6 alacağım diyorsanız tam kıvamına gelmiş tüketici profilisiniz demektir. Cihazı milleti tavlamak için bütünüyle camdan üretecekler herhalde gelecek modelde. yoksa başka türlü bu kadar sömüremezler Android'ten.
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13eta 4 yıl
Ne avea nede samsungun durumdan haberlerı yok anlamadım bu işi
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blackcat67 4 yıl
24 diyorda yılda bir telefon çıkarıyor nasıl olacak o iş :D
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BekirTemel 4 yıl
Demek ki satışlar iyi gitmiyor.
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Mr xXx 4 yıl en beğenilen
birisi 3bin tl'lik telefonu alıpta, ay sonunda geçinemiyorum derse , ağzına kürekle vururum ! ki çevremdekilerin çoğunluğu öyle 5 ayda bi telefon değiştiriyor, sonra bana kredi çeker misin, borç verir misin... piyasada böyle enayiler oldukça , firmalar özgün tasarım yapmazlar sadece ürünü biraz makyajlayıp piyasaya sunarlar!
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assasin34 4 yıl
aman kalsın.dolar olmuş 3 tl millet hala daha note5'ler iphone 6 plus'lar peşinde.ya hu bir durun.frene basın ne oluyor?ben şahsım adına konuşayım 1 sene daha kesinlikle akıllı telefon falan almayı düşünmüyorum.yaklaşık 1,5 senedir M8 kullanıyorum.her türlü işimide görüyor.zaten cihaz değişikliği yaparsam bundan sonra maksimum 1500tl olan telefonları tercih edicem.
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Pi 4 yıl
Doseyen doseyene. Kartla alisverisi kaldirdilar da ne oldu? Bu durum operatorlere ve bankalara yaradi. Urunun fiyati 5se 7 oldu. Yine ayni sey olacak. Sanirim tepedekilerin ortakligi var bunlarla.
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kadirirdem 4 yıl
samsungla konuştum böyle birşey yok dediler asılsız olabilir bu durum....
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Aslanhan. 4 yıl
Avea'nın kendi kampanyası. Samsungla direk alakası yok. Zaten peşinat miktarını ve taksit miktarını müşterinin belirleyebildiği bir sistemleri vardı. Bunu Note 5 ve Edge plus'a uyarlayıp yeni birşeymiş gibi sunmaya (itelemeye) çalışıyorlar.
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shunter 4 yıl
Samsung Türkiye yi aradım ama böyle bir uygulamamiz yoktur diyor mağazalar kendileri böyle birsey yapmış olabilirler ama bizim destekledigimiz bir uygulama yoktur diyorlar .
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Okisht 4 yıl
Merhaba,
Bülten henüz ulaştı, bu tarz durumlarda bazı birimler henüz bilgilendirilmemiş olabiliyor. Kaynakta belirtilen link üzerinden gerekli bilgiye ve mağazalara ulaşılabiliyor. Bültendeki bilgiler bu yönde.

Kaynak : samsung.com/...

Teşekkürler
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