Samsung Türkiye, Galaxy modellerinin 24 ay taahhütlü satışına başladı

Hatırlayacağınız gibi ülkemizde bir süre önce cep telefonlarına kredi kartı taksiti kaldırılmıştı. Ancak yeni nesil akıllı telefon fiyatları da üst seviyeye doğru tırmanırken bir çok kullanıcı bu meblağları tek seferde karşılamakta zorlanıyor. Alternatif olarak GSM operatörleri bazı tarifeler sunsa da bu mağazalarda tüm modelleri bulmak mümkün olmayabilir.
Samsung Türkiye ise bu problemin önüne geçebilmek için yeni bir işbirliği yapmış durumda. Kendi mağazaları üzerinden taahhütlü telefon satışına başlayan şirket Galaxy akıllı telefon modelleri için tarifeler hazırlamış. Avea ile işbirliğine gidilerek hazırlanan bu tarifelerde kullanıcılar aylık olarak telefon,konuşma,sms ve veri ücretlerini tek bir seferde ödeyebiliyorlar. 24 aya kadar çıkabilen taahhütler belirli modelleri kapsıyor, ancak Note 5 gibi yeni duyurulmuş modeller de kampanyaya dahil edilmiş.
http://www.samsung.com/tr/avea_galaxy_tarife Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Elinize bir tane Blackberry 10 cihazı alın diğer elinize de şu S6'yı alın. Eğer hala S6 alacağım diyorsanız tam kıvamına gelmiş tüketici profilisiniz demektir. Cihazı milleti tavlamak için bütünüyle camdan üretecekler herhalde gelecek modelde. yoksa başka türlü bu kadar sömüremezler Android'ten.
Bülten henüz ulaştı, bu tarz durumlarda bazı birimler henüz bilgilendirilmemiş olabiliyor. Kaynakta belirtilen link üzerinden gerekli bilgiye ve mağazalara ulaşılabiliyor. Bültendeki bilgiler bu yönde.
Kaynak : samsung.com/...
Teşekkürler
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