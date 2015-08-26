Samsung Türkiye, Galaxy modellerinin 24 ay taahhütlü satışına başladı

Hatırlayacağınız gibi ülkemizde bir süre önce cep telefonlarına kredi kartı taksiti kaldırılmıştı. Ancak yeni nesil akıllı telefon fiyatları da üst seviyeye doğru tırmanırken bir çok kullanıcı bu meblağları tek seferde karşılamakta zorlanıyor. Alternatif olarak GSM operatörleri bazı tarifeler sunsa da bu mağazalarda tüm modelleri bulmak mümkün olmayabilir.

Samsung Türkiye ise bu problemin önüne geçebilmek için yeni bir işbirliği yapmış durumda. Kendi mağazaları üzerinden taahhütlü telefon satışına başlayan şirket Galaxy akıllı telefon modelleri için tarifeler hazırlamış. Avea ile işbirliğine gidilerek hazırlanan bu tarifelerde kullanıcılar aylık olarak telefon,konuşma,sms ve veri ücretlerini tek bir seferde ödeyebiliyorlar. 24 aya kadar çıkabilen taahhütler belirli modelleri kapsıyor, ancak Note 5 gibi yeni duyurulmuş modeller de kampanyaya dahil edilmiş.

http://www.samsung.com/tr/avea_galaxy_tarife