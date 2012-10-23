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Samsung Türkiye, Youtube'da 3 milyondan fazla izlenmeye ulaştı

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
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Cep Telefonları
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Samsung Türkiye, Youtube'da 3 milyondan fazla izlenmeye ulaştı
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Samsung Türkiye önemli bir başarıya imza attı ve şirketin resmi Youtube sayfaındaki videolar, son 3 ayda %50 artış ile 3 milyondan fazla izlenerek bu alandaki en popüler kurumsal sayfa oldu. Socialbakers.com verilerine göre Youtube kanalında 530 içeriğe sahip olan Samsung Türkiye, yüksek izlenme sayısının %45'ini Youtube dışı kanallardan elde ederken, videoların daha geniş kitlelerce takip edilebilmesi ve daha iyi video deneyimi yaşanabilmesi için mevcut videolara tüm sosyal medya kanalları üzerinden ulaşma imkanı da tanıyor. 
Samsung Türkiye'nin bu başarısında, dünya çapında ses getiren çalışmalarının payı da büyük. Özellikle Erdil Yaşaroğlu ile birlikte gerçekleştirilen "Galaksiye Notumu Var" isimli Guinness Rekorlar Kitabı'na giren "dünyanın en büyük karikatürü" çalışması sosyal medyada büyük yankı uyandırmıştı. Şirketin bu alandaki çıkışında büyük rol oynayan Dijital Pazarlama Müdürü Ömer Suner, konuyla ilgii olarak şunları söyledi;
"Samsung Türkiye olarak, 2011 Ocak ayında açtığımız kurumsal Youtube sayfamızda, kullanıcılarımıza sunmakta olduğumuz zengin video içeriği ile Türkiye'nin en beğenilen ve en çok izlenen kurumsal sayfası olduk. Youtube sayfamız, geçtiğimiz günlerde 3 milyon izlenme sayısını da aşarak, Türkiye'nin en geniş kapsamlı video arşivi ile en çok izlenen kanalı oldu. Youtube sayfamızda yer verdiğimiz, ürün inceleme videoları, kullanıcı deneyimini arttırmak amacıyla çekilen detaylı ürün anlatım videoları, reklam videolarımız ve son zamanlarda başarı ile gerçekleştirdiğimiz lansmanlarımıza ait videolarımız ile önümüzdeki dönemde de mevcut başarımızı arttırarak sürdürmeyi istiyoruz." dedi.
Samsung Türkiye'nin resmi Youtube sayfasında en çok ilgi çeken videolar ise şu şekilde;
·2 dakikada göz yanılması - https://www.youtube.com/watch?v=1CbFQZTUyQY
·Erdil Yaşaroğlu'ndan Dünyanın En Büyük Karikatürü https://www.youtube.com/watch?v=eLEtJGmWEgc

Samsung Türkiye, Youtube'da 3 milyondan fazla izlenmeye ulaştı
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Samsung Türkiye Dijital Pazarlama Müdürü Ömer Suner 

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Megavolt 7 yıl en beğenilen
Youtube daki izlenme oranı başarı olarak sayılabilir mi?
Bakın Ajdar'a kaç milyon izlenmiş!
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balboa07 7 yıl
Batesmotelpro 47 milyon izlendi bişey demediler
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SEO-Uzmanı 7 yıl
"Adını F. Koydum'un dizisi bile daha çok izleniyor !
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Guest-FDC9156E7 7 yıl
Kim ne derse desin Apple!
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Yellow Claw 7 yıl
Balıkesirin eşekleri
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ozmen20 7 yıl
samsug 9070 almayı düşünüyorum yorum larınızı bekliyorum
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S.Vettel 7 yıl
Samsungu severimde basari youtube kanali izlenme sayisiyla bir iliskisi yok inanmiyan balikesirin cilgin esseklerini izlesin.Turkiyenin nufusundan fazla izlenmesi var.Tek bir video ustelik.
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emiLL 7 yıl
samsung türkiye boş işler peşinde koşacağına servis ağını ve telefon güncellemelerini hızlandırsın.
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smart1978 7 yıl emiLL
emiLL

samsung türkiye boş işler peşinde koşacağına servis ağını ve telefon güncellemelerini hızlandırsın.


Samsung donanımsal olarak tüketiciyi cezbediyor ama yazılımsal desteği bilerek kısa tutmakta.. Sırf Samsung yapsa sorun yok.. Diğer markalar da yapıyor? Malum yeni ürünleri sattırma derdi ...
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smart1978 7 yıl
regaibyigit.

benim bile youtube kanalımın izlenme sayısı 1 milyonun üstünde samsung türkiyenin bırakında olsun bi zahmet youtube.com/...


1 yılda ve tüm video paylaşımların toplamı mı ? Ayrıca hespi de sana ait değil Show tv filan ...

Niye alındın hayret ...
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Normsoner 7 yıl
samsung en son tercih edecegim marka !
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regaibyigit. 7 yıl
benim bile youtube kanalımın izlenme sayısı 1 milyonun üstünde samsung türkiyenin bırakında olsun bi zahmet youtube.com/...
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nevai 7 yıl
Megavolt
Youtube daki izlenme oranı başarı olarak sayılabilir mi?Bakın Ajdara kaç milyon izlenmiş!

trollol
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muratal 7 yıl
Samsung zaten en iyi markalardan biri yükselmesi çok güzel birşey.
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F1nger91 7 yıl
adamlar çalışıyor,takdir etmek lazım..
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