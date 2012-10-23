Samsung Türkiye, Youtube'da 3 milyondan fazla izlenmeye ulaştı

Samsung Türkiye önemli bir başarıya imza attı ve şirketin resmi Youtube sayfaındaki videolar, son 3 ayda %50 artış ile 3 milyondan fazla izlenerek bu alandaki en popüler kurumsal sayfa oldu. Socialbakers.com verilerine göre Youtube kanalında 530 içeriğe sahip olan Samsung Türkiye, yüksek izlenme sayısının %45'ini Youtube dışı kanallardan elde ederken, videoların daha geniş kitlelerce takip edilebilmesi ve daha iyi video deneyimi yaşanabilmesi için mevcut videolara tüm sosyal medya kanalları üzerinden ulaşma imkanı da tanıyor.

Samsung Türkiye'nin bu başarısında, dünya çapında ses getiren çalışmalarının payı da büyük. Özellikle Erdil Yaşaroğlu ile birlikte gerçekleştirilen "Galaksiye Notumu Var" isimli Guinness Rekorlar Kitabı'na giren "dünyanın en büyük karikatürü" çalışması sosyal medyada büyük yankı uyandırmıştı. Şirketin bu alandaki çıkışında büyük rol oynayan Dijital Pazarlama Müdürü Ömer Suner, konuyla ilgii olarak şunları söyledi;

"Samsung Türkiye olarak, 2011 Ocak ayında açtığımız kurumsal Youtube sayfamızda, kullanıcılarımıza sunmakta olduğumuz zengin video içeriği ile Türkiye'nin en beğenilen ve en çok izlenen kurumsal sayfası olduk. Youtube sayfamız, geçtiğimiz günlerde 3 milyon izlenme sayısını da aşarak, Türkiye'nin en geniş kapsamlı video arşivi ile en çok izlenen kanalı oldu. Youtube sayfamızda yer verdiğimiz, ürün inceleme videoları, kullanıcı deneyimini arttırmak amacıyla çekilen detaylı ürün anlatım videoları, reklam videolarımız ve son zamanlarda başarı ile gerçekleştirdiğimiz lansmanlarımıza ait videolarımız ile önümüzdeki dönemde de mevcut başarımızı arttırarak sürdürmeyi istiyoruz." dedi.

Samsung Türkiye'nin resmi Youtube sayfasında en çok ilgi çeken videolar ise şu şekilde;

·Erdil Yaşaroğlu'ndan Dünyanın En Büyük Karikatürü https://www.youtube.com/watch?v=eLEtJGmWEgc





Samsung Türkiye Dijital Pazarlama Müdürü Ömer Suner