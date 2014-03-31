Samsung Türkiye İnsan Kaynakları Direktörü Meriç Tunç oldu





Dünyanın en büyük elektronik üreticilerinden olan ve ülkemizde de ürünlerinin yanısıra önemli projelere de imza atan Samsung'da önemli bir görev değişikliği yaşandı.





Samsung Türkiye tarafından yapılan açıklamada Meriç Tunç'un Samsung Electronics Türkiye İnsan Kaynakları Direktörü olarak yeni görevine başladığı belirtildi.





Meriç Tunç Doğu Akdeniz Üniversitesi İşletme Bölümü mezunu ve lisans üstü eğitimini Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde İnsan Kaynakları Yönetimi üzerine yaptı. Profesyonel hayatına 1998 yılında Superonline'da İnsan Kaynakları Uzmanı olarak olarak başlayan Tunç, 2001-2012 arasında Turkcell Grubu'nda insan kaynakları yönetiminin çeşitli kademelerinde görev aldı.





Tunç daha sonra 2007-2012 yılları arasında Turkcell'in Ukrayna operasyonunda İş Destek Genel Müdür Yardımcılığı'nı üstlendi. 2008-2010 arasında da Ukrayna operasyonunun yanı sıra Belarus operasyonunda da eş zamanlı görev yaptı. Meriç Tunç 2012 Temmuz ayından Samsung bünyesine katıldığı güne kadar ise Yıldız Holding'te İnsan Kaynakları Direktörü olarak çalıştı.