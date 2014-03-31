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Samsung Türkiye İnsan Kaynakları Direktörü Meriç Tunç oldu

5 yıl
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Operatörler - Kurumsal Haberler
Ekrem71
Haber Editörü
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Samsung Türkiye İnsan Kaynakları Direktörü Meriç Tunç oldu

Dünyanın en büyük elektronik üreticilerinden olan ve ülkemizde de ürünlerinin yanısıra önemli projelere de imza atan Samsung'da önemli bir görev değişikliği yaşandı.

Samsung Türkiye tarafından yapılan açıklamada Meriç Tunç'un Samsung Electronics Türkiye İnsan Kaynakları Direktörü olarak yeni görevine başladığı belirtildi. 

Meriç Tunç Doğu Akdeniz Üniversitesi İşletme Bölümü mezunu ve lisans üstü eğitimini Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde İnsan Kaynakları Yönetimi üzerine yaptı. Profesyonel hayatına 1998 yılında Superonline'da İnsan Kaynakları Uzmanı olarak olarak başlayan Tunç, 2001-2012 arasında Turkcell Grubu'nda insan kaynakları yönetiminin çeşitli kademelerinde görev aldı.

Tunç daha sonra 2007-2012 yılları arasında Turkcell'in Ukrayna operasyonunda İş Destek Genel Müdür Yardımcılığı'nı üstlendi. 2008-2010 arasında da Ukrayna operasyonunun yanı sıra Belarus operasyonunda da eş zamanlı görev yaptı. Meriç Tunç 2012 Temmuz ayından Samsung bünyesine katıldığı güne kadar ise Yıldız Holding'te İnsan Kaynakları Direktörü olarak çalıştı.

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Real Slim Shady 5 yıl en beğenilen
Kafa o kadar gitmiş ki 'diktatör' diye okudum
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DH Misafiri 5 yıl
İyide bize ne?!
Bu tip reklamlar da mı almaya başladınız?
Oldu olacak Samsung-Türkiye'nin çaycısını stajyerini şöförünü de yazın!
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Redlife35 5 yıl
Dau isletme mezunu enteresan hayirlisi olsun :)
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E_Aydin35 5 yıl
Yükselme odaklı bir insan izlenimleri yarattı okuduklarıma göre..
Kariyerinde başarılar, inşallah Samsung ve Türkiye için hayırlısı olur.
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Guest-323E4D72D 5 yıl
% kaç ile gelmiş başa merak ettim
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SEO-Uzmanı 5 yıl
konusunda mühendis olmuş insanların pazarlama departmanında çalıştırmaktan başka hiç bir iş yapamaz !
çünkü burası Türkie !
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12 Angry Men 5 yıl
Hayırlı olsun kardeş.
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burakesan 5 yıl
Mesele üniversite falan değil, kendini geliştirmek.
Hayırlı olsun.
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Real Slim Shady 5 yıl en beğenilen
Kafa o kadar gitmiş ki 'diktatör' diye okudum
1 Yanıt Yanıtla +13
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DubSteq 5 yıl Real Slim Shady
Real Slim Shady

Kafa o kadar gitmiş ki 'diktatör' diye okudum

Sen yine iyisin.Ben resme bakınca Bilal Erdoğan zannettim.Malum gece 4 e kadar seçim sonuçlarını takip edersek böyle olur.
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Blood Money 5 yıl
Türkiye'ye önem vermeleri güzel.
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