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Samsung Türkiye'nin kıdemli pazarlama müdürü Özlem Koçdar oldu

6 yıl
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Operatörler - Kurumsal Haberler
Shady
Haber Editörü
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Samsung Türkiye operasyonunda 2 yıldır Beyaz Eşya Ürün Satış ve Pazarlama Müdürü olarak görev yapan Özlem Koçdar, Kıdemli Pazarlama Müdürü ünvanı alarak Samsung Türkiye’nin Pazarlama ve İletişim’den sorumlu yöneticisi oldu.
Koçdar, Pazarlama ve İletişim’den sorumlu Kıdemli Pazarlama Müdürü olarak Samsung cep telefonu, görüntü ve ses sistemleri, IT ürünleri, beyaz eşya, ve fotoğraf makineleri olmak üzere tüm urun gruplarının pazarlama ve iletişiminden sorumlu olacak.
15 yıllık profesyonel bir kariyere sahip olan Özleşm Koçdar, kariyerine satış şefi olarak başlamış ve Bilişim Teknolojileri, Elektronik ve Beyaz Eşya sektöründe uzmanlanlaştı. 2005 yılında ise Samsung Türkiye ailesine katılan Koçdar, iki yıl boyunca Beyaz Eşya Pazarlama Müdürü olarak Samsung Beyaz markasının yaratılması, büyük kapasite çamaşır makineleri, airwash çamaşır makineleri segmentlerinin yaratılması, Türk Kadını için özel olarak geliştirilen 70cm genişliğinde buzdolabı projelerinin yaratım süreçlerini yönetti.


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DH Misafiri 6 yıl
arkadaşlar bu samsung un tüm pazarlama çalışanları servisinden tutun tüm çalışanlarına kadar yalancı özellik aydan hanım diye birisi var en baş yalancı o
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DH Misafiri 6 yıl
vayy nedense o cins kıdemli başçavuşlar geldi aklıma :)
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DH Misafiri 6 yıl
Bundan 6-7 yıl önce buzdolabı araştırırken Samsung'un en iyi 2 markadan biri olduğunu duyduğumda şaşırmıştım. Diğer marka Amerikan. Bunu söyleyen işyerinden beyaz eşya konusunda manyak derece araştırmacı bir arkadaştı. O zaman "Samsung bulabilirsen al ama Türkiye'de zor bulursun" dedi. Samsung beyaz eşya konusunda Türkiye pazarına çok geç girdi ve her ürün değil ama buzdolabı gibi ürünlerde çok ünlü olduğunu çoğu bilmiyor. Vestel'in başarılı olmasını ben de isterim ama sütten ağzım yandı o yüzden (sıcak bakıyorum ama) Vestele yanaşamam, güvenemiyorum. Eskidendi Arçelik. Şimdi Arçelik'e hiç dönüp bakmam zaten yeni buzdolabı arama nedenimdi. Aldığıma bin pişman olduğum bir marka. Bozulduğunda gelip kompresörü değiştirdiler 6 ay sonra o da öldü. Değiştirmeden önce bir kaç kez gelip bir şey yapmış halletmiş gibi beni uyutmaya yeltenmeleri bardağı taşırdı.
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Lepanto 6 yıl
Tamam hayırlı olsun kendisine de bize ne bundan?
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alpa07 6 yıl
Fazla kasmış kendini
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tarkowskitat 6 yıl
buralarda çalışan Türk yöneticiler bu şirketleri 40 dönüm bostan yan gel yat osman şeklinde idrak ediyorlar...
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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nevai 6 yıl
peki bundan bize ne ben onu anlayamadım ?
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wustti 6 yıl
fotoğrafı çektirirken biraz heyecanlıymış galiba :)
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Batuist 6 yıl
samsungun Türkiyede beyaz eşyadaki durumunu göz önüne aldığımızda pek başarılı biri olduğunu söyleyemeyiz.. bu kadar mükemmel beyaz eşyaları olan bir markanın yeri bugün olması gerektiğinden çok daha düşük seviyede.. LG ve samsungun muhteşem ürünleri mevcut ama Türkiye pazarını arçelik ve vestel ele geçirmiş durumda.. adamlarda öyle teknolojiler mevcut ki bizimkilerin akıllarına gelmeyecek şeyleri yapıyorlar ama pazarda bir vestel arçelik takıntısı mevcut. pazarlamacı dediğin ön yargıları yıkıp marka bilinci ön plana çıkaran isim olmalıdır ama maalesef buralarda çalışan Türk yöneticiler bu şirketleri 40 dönüm bostan yan gel yat osman şeklinde idrak ediyorlar...
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electro_g 6 yıl
arçelik vestelin prensibi şu, müşteri her zaman haklıdır, diğer firmalar da böyle davransın onlarda piyasayı ele geçirsin ...
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electro_g 6 yıl
Dandik yetkili servislerinize bi el atsanız çok iyi olacak !
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mami_24 6 yıl
fiyatları düşür
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