Samsung Türkiye'nin kıdemli pazarlama müdürü Özlem Koçdar oldu

Samsung Türkiye operasyonunda 2 yıldır Beyaz Eşya Ürün Satış ve Pazarlama Müdürü olarak görev yapan Özlem Koçdar, Kıdemli Pazarlama Müdürü ünvanı alarak Samsung Türkiye’nin Pazarlama ve İletişim’den sorumlu yöneticisi oldu.

Koçdar, Pazarlama ve İletişim’den sorumlu Kıdemli Pazarlama Müdürü olarak Samsung cep telefonu, görüntü ve ses sistemleri, IT ürünleri, beyaz eşya, ve fotoğraf makineleri olmak üzere tüm urun gruplarının pazarlama ve iletişiminden sorumlu olacak.

15 yıllık profesyonel bir kariyere sahip olan Özleşm Koçdar, kariyerine satış şefi olarak başlamış ve Bilişim Teknolojileri, Elektronik ve Beyaz Eşya sektöründe uzmanlanlaştı. 2005 yılında ise Samsung Türkiye ailesine katılan Koçdar, iki yıl boyunca Beyaz Eşya Pazarlama Müdürü olarak Samsung Beyaz markasının yaratılması, büyük kapasite çamaşır makineleri, airwash çamaşır makineleri segmentlerinin yaratılması, Türk Kadını için özel olarak geliştirilen 70cm genişliğinde buzdolabı projelerinin yaratım süreçlerini yönetti.



