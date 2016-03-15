Samsung, Waffle isimli yeni bir sosyal ağ kuruyor

Samsung, "Waffle" ismine sahip deneysel sosyal medya ağını ortaya çıkarmak için ulusal Pi Günü'nü seçti. Yeni proje, Entrim 4D kulaklık gibi yeni ürünlerin gelişim ve test sürecini yürüten Samsung'un C-Lab departmanı tarafından geliştirilmiş durumda. Samsung yeni platformu sosyal medya ağından ziyade ortak hikayeler oluşturmak için birden fazla bakış açısını gösteren yeni bir farklılaşmış hizmet olarak tanımlıyor.

Daha basit terimlerle açıklamak gerekirse, doğum gününüzde bir görüntü yüklüyorsunuz ve başkaları da size mutlu yıllar dileyen bir video, fotoğraf ya da bir doodle ekleyerek gönderiye katkıda bulunabiliyorlar. Böylece Waffle görünümünde bir ızgarayla ortak bir hikaye sunulmuş oluyor. Samsung'un kreatif lideri Joseph Kim projeyi "Waffle başkasının içeriğine kendi bakış açını ekleme olanağı sağlıyor ve tam tersi" şeklinde açıklıyor.

Samsung'a göre ızgaralar sonsuza kadar büyüyebilen ve her yönde genişleyen ortak bir grafiti duvarı oluşturabilecek. Tabii ki çok eğlenceli ortak hikayeler oluşturulabileceği gibi, yanlış insanların gereksiz eklemeleriyle ya da hiç katkıda bulunulmamasıyla ortaya garip ızgaralar da çıkabilir. Waffle uygulamasının beta sürümü şu anda Android platformu için mevcut durumda. Proje tutarsa başta iOS olmak üzere diğer mobil platformlar için de kullanılabilir olacak.

https://news.samsung.com/global/samsung-to-unveil-hum-on-waffle-and-entrim-4d-experimental-c-lab-projects-at-sxsw-2016