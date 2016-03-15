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Samsung, Waffle isimli yeni bir sosyal ağ kuruyor

Teknoloji devi Samsung'un yeni ürünlerinin gelişim ve test sürecini yürüten C-Lab departmanı tarafından sunulan, "Waffle" isimli yeni sosyal ağ platformu tanıtıldı.
3 yıl
2,6b
1
13
Mobil Uygulamalar
Onur Seven
Haber Editörü
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Samsung, "Waffle" ismine sahip deneysel sosyal medya ağını ortaya çıkarmak için ulusal Pi Günü'nü seçti. Yeni proje, Entrim 4D kulaklık gibi yeni ürünlerin gelişim ve test sürecini yürüten Samsung'un C-Lab departmanı tarafından geliştirilmiş durumda. Samsung yeni platformu sosyal medya ağından ziyade ortak hikayeler oluşturmak için birden fazla bakış açısını gösteren yeni bir farklılaşmış hizmet olarak tanımlıyor.
Daha basit terimlerle açıklamak gerekirse, doğum gününüzde bir görüntü yüklüyorsunuz ve başkaları da size mutlu yıllar dileyen bir video, fotoğraf ya da bir doodle ekleyerek gönderiye katkıda bulunabiliyorlar. Böylece Waffle görünümünde bir ızgarayla ortak bir hikaye sunulmuş oluyor. Samsung'un kreatif lideri Joseph Kim projeyi "Waffle başkasının içeriğine kendi bakış açını ekleme olanağı sağlıyor ve tam tersi" şeklinde açıklıyor.
Samsung'a göre ızgaralar sonsuza kadar büyüyebilen ve her yönde genişleyen ortak bir grafiti duvarı oluşturabilecek. Tabii ki çok eğlenceli ortak hikayeler oluşturulabileceği gibi, yanlış insanların gereksiz eklemeleriyle ya da hiç katkıda bulunulmamasıyla ortaya garip ızgaralar da çıkabilir. Waffle uygulamasının beta sürümü şu anda Android platformu için mevcut durumda. Proje tutarsa başta iOS olmak üzere diğer mobil platformlar için de kullanılabilir olacak.

https://news.samsung.com/global/samsung-to-unveil-hum-on-waffle-and-entrim-4d-experimental-c-lab-projects-at-sxsw-2016 Yorum Yaz
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kkralyellow3431 3 yıl
Bende daha yeni yüklüyorum ama güzel bir uygulama gibi gözüküyor..
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freudunpiposu 3 yıl
Xtrud
Battalgazi1905
XtrudTouchWize yatırım yapacağına saçmalıklarla uğraşıyor...
Touchwiz şu an cok iyi durumda. Ozellikle marshmallowda uçuyor. Kasmalar, takilmalar sona erdi. 5.1.1de de hizliydi.


Kullanmayıp yorum yapmak bu olsa gerek.
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HAAltuntas 3 yıl
TouchWiz konusunda yukarıdaki arkadaşla aynı tepkiyi verdim. Gereksiz görünüyor.
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Mr. Jingles 3 yıl
Fazla parası var sanırım nereye saçacağını şaşırmış.
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darkdiva 3 yıl
Tutar gibi görünüyor.
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MHEC 3 yıl
isim bulamamışlar

Bende yeni bir sosyal ağ kurup adını sucuklu yumurta koyucam
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Ersin ÇAKI 3 yıl
Güzel görünüyor
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kardinaluzman 3 yıl
tuttum bu fikri, güzele benziyor.
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Xtrud 3 yıl
TouchWize yatırım yapacağına saçmalıklarla uğraşıyor...
1 Yanıt Yanıtla +3
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Battalgazi1905 3 yıl Xtrud
Xtrud
TouchWize yatırım yapacağına saçmalıklarla uğraşıyor...

Touchwiz şu an cok iyi durumda. Ozellikle marshmallowda uçuyor. Kasmalar, takilmalar sona erdi. 5.1.1de de hizliydi.
1 Yanıt Yanıtla
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cagan1234 3 yıl
Mükemmel bir fikir...
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Lazeran 3 yıl
twitter instagram snapchat vine facebook swarm... insanların halen sosyal ağ ihtiyacı kaldımı bilmiyorum. bir daha bir sosyal ağa katılacaksam vurucu bi' özellik falan ararım heralde örneğin sanal gerçeklik sosyal ağı gibi bir şey.
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uygulama haber, samsung ve
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