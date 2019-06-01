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Samsung akıllı saatler Türkiye’de de One UI güncellemesini aldı

Samsung'un akıllı saat serisi geçtiğimiz haftalarda One UI güncellemesi almaya başlamıştı. Firmanın ülkemizdeki modelleri de dünden itibaren en yeni sürüme güncelleniyor.
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Cep Tel Aksesuarları
Çağrı Babuçcuoğlu
Teknoloji Editörü
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Samsung’un ilk olarak yeni akıllı saati Galaxy Watch Active ile birlikte kullanıcılara sunduğu arayüzü, geçen haftalarda uyumlu diğer modellere de dağıtılmaya başlanmıştı. Bu güncellemeler artık ülkemize de ulaştı.
Güncelleme içeriği, yeni arayüzün yanında bazı ekstra özellikler de getirdi. Bu ekstralar arasında daha iyi egzersiz ve uyku takibi en başta geliyor. Diğerleri ise açık alanda yüzme ve yüksek kalp ritmi alarmı şeklinde sıralanabilir. Yüksek kalp ritmi alarmında, kullanıcının belirlediği düzeyin üzerine çıkıldığında saat uyarı veriyor.
Cihazın kullanımına gelen güncelleme ise öncelikle ayarların değişmesiyle başlıyor. Arayüzü aslına bakarsanız biraz daha çizgi film, materyal tarzına yaklaşmış durumda. İkonlar eskisinden daha büyük ve arayüz akıcılığında fark edilir bir artış mevcut.
Cihazın kullanılışında değişim sağlayabilecek bir diğer yeni özellik de ekrana dokunarak uyandırma desteği. Önceden Samsung akıllı saatler ya bileği kaldırarak, ya fiziksel bir düğmeye basarak ya da çerçeveyi çevirerek uyandırılabiliyordu. Yeni özellik aktive edildiğinde artık sadece ekrana dokunarak saati uyandırmak mümkün hâle geliyor.
Samsung’un pek de yeni olmayan Gear S3 modeline de bu güncellemeyi göndermesi, kullanıcıları şüphesiz mutlu edecektir. Temelde en yeni çıkan Galaxy Watch Active’e kıyasla daha fazla özelliğe sahip Gear S3’ün, yazılım güncellemesiyle birlikte daha uzun süre kullanılabilir kalacaktır.

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