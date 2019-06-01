Google Play Store’un yeni tasarımı dağıtılmaya başlandı: Nasıl yüklenir?

Nasıl yüklenir?
Materyal tasarımlı yeni arayüz, Google Play Store uygulamasının 15.1.24 sürümüyle kullanıcılara sunuluyor. 15.1.24 sürümü bazı kullanıcılara gönderilmeye başlandı bile. Herkese ulaşması uzun zaman alacaktır. Beklemeden yeni arayüzü denemek istiyorsanız Google Play Store 15.1.24 sürümünün APK dosyasını bu bağlantı üzerinden indirip kurabilirsiniz.
Kurulumu gerçekleştirdikten sonra yeni arayüzü deneyimleyebiliyorsunuz. 15.1.24 sürümünü yüklemenize rağmen uygulama eski tasarımıyla açılabilir. Böyle bir durumda uygulama ayarları kısmından Google Play Store verilerini temizleyip, durmaya zorlayın. Uygulamaya bir-iki girişiniz sonrasında yeni arayüzün hazır olduğunu göreceksiniz.
Tabii ki haberimiz içerisinde yer alan görseller yardımıyla da yeni arayüzü inceleyebilirsiniz. Önceki arayüzde bulunan yeşil kısımların yerini beyaza bırakması gözleri biraz yoruyor. Büyük ihtimalle yakın zamanda karanlık mod desteği de alacağı için yeni tasarım daha sade tutulmuş.
https://www.xda-developers.com/google-play-store-material-theme-redesign/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
- android & ios oyun yapımcısı
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