Google Play Store’un yeni tasarımı dağıtılmaya başlandı: Nasıl yüklenir?

Materyal tasarım anlayışı, Google’ın tüm uygulamalarında iyice kendini göstermeye başlıyor. Bunlardan en sonuncusu Google Play Store oldu. Beyaz rengin daha fazla hakim olduğu yeni uygulama arayüzü dağıtılmaya başlandı. Yeni tasarımı içeren güncelleme yavaş yavaş tüm kullanıcılara yayılacak.

Nasıl yüklenir?

Materyal tasarımlı yeni arayüz, Google Play Store uygulamasının 15.1.24 sürümüyle kullanıcılara sunuluyor. 15.1.24 sürümü bazı kullanıcılara gönderilmeye başlandı bile. Herkese ulaşması uzun zaman alacaktır. Beklemeden yeni arayüzü denemek istiyorsanız Google Play Store 15.1.24 sürümünün APK dosyasını bu bağlantı üzerinden indirip kurabilirsiniz.

Önemli uyarı: Bazı kullanıcılar bu sürümden sonra Play Store ile ilgili sorunlar yaşadıklarını belirtiyorlar. Bunu dikkate almanız ve yükleme kararı vermeden önce araştırmanızı öneriyoruz. Haberi hazırlarken kullandığım görsellerde görebileceğiniz üzere kendi cihazım üzerinde yaptığım testlerde herhangi bir sıkıntı yaşamadım. Ancak görünen o ki bazı modellerde sorunlar çıkabiliyor.

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Kurulumu gerçekleştirdikten sonra yeni arayüzü deneyimleyebiliyorsunuz. 15.1.24 sürümünü yüklemenize rağmen uygulama eski tasarımıyla açılabilir. Böyle bir durumda uygulama ayarları kısmından Google Play Store verilerini temizleyip, durmaya zorlayın. Uygulamaya bir-iki girişiniz sonrasında yeni arayüzün hazır olduğunu göreceksiniz.

Tabii ki haberimiz içerisinde yer alan görseller yardımıyla da yeni arayüzü inceleyebilirsiniz. Önceki arayüzde bulunan yeşil kısımların yerini beyaza bırakması gözleri biraz yoruyor. Büyük ihtimalle yakın zamanda karanlık mod desteği de alacağı için yeni tasarım daha sade tutulmuş.

https://www.xda-developers.com/google-play-store-material-theme-redesign/