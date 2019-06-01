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Google Play Store’un yeni tasarımı dağıtılmaya başlandı: Nasıl yüklenir?

Google Play Store’un materyal tasarımla yenileneceği uzun zamandır biliniyordu. Yeni tasarım an itibariyle dağıtılmaya başlandı. Yeni Google Play güncellemesinin nasıl yükleneceği haberimizde.
1 hf. (Son Güncelleme: 1 hf.)
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Mobil Uygulamalar
Onur Emre Karadağ
Yazar
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Google Play Store’un yeni tasarımı dağıtılmaya başlandı: Nasıl yüklenir?
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Materyal tasarım anlayışı, Google’ın tüm uygulamalarında iyice kendini göstermeye başlıyor. Bunlardan en sonuncusu Google Play Store oldu. Beyaz rengin daha fazla hakim olduğu yeni uygulama arayüzü dağıtılmaya başlandı. Yeni tasarımı içeren güncelleme yavaş yavaş tüm kullanıcılara yayılacak.

Nasıl yüklenir?

Materyal tasarımlı yeni arayüz, Google Play Store uygulamasının 15.1.24 sürümüyle kullanıcılara sunuluyor. 15.1.24 sürümü bazı kullanıcılara gönderilmeye başlandı bile. Herkese ulaşması uzun zaman alacaktır. Beklemeden yeni arayüzü denemek istiyorsanız Google Play Store 15.1.24 sürümünün APK dosyasını bu bağlantı üzerinden indirip kurabilirsiniz.

Önemli uyarı: Bazı kullanıcılar bu sürümden sonra Play Store ile ilgili sorunlar yaşadıklarını belirtiyorlar. Bunu dikkate almanız ve yükleme kararı vermeden önce araştırmanızı öneriyoruz. Haberi hazırlarken kullandığım görsellerde görebileceğiniz üzere kendi cihazım üzerinde yaptığım testlerde herhangi bir sıkıntı yaşamadım. Ancak görünen o ki bazı modellerde sorunlar çıkabiliyor. 
Ayrıca Bkz. "2019'un ilk çeyreğinde de sonuç değişmedi: Giyilebilir teknoloji sektörünün lideri Apple"

Kurulumu gerçekleştirdikten sonra yeni arayüzü deneyimleyebiliyorsunuz. 15.1.24 sürümünü yüklemenize rağmen uygulama eski tasarımıyla açılabilir. Böyle bir durumda uygulama ayarları kısmından Google Play Store verilerini temizleyip, durmaya zorlayın. Uygulamaya bir-iki girişiniz sonrasında yeni arayüzün hazır olduğunu göreceksiniz.

Google Play Store’un yeni tasarımı dağıtılmaya başlandı: Nasıl yüklenir?
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Tabii ki haberimiz içerisinde yer alan görseller yardımıyla da yeni arayüzü inceleyebilirsiniz. Önceki arayüzde bulunan yeşil kısımların yerini beyaza bırakması gözleri biraz yoruyor. Büyük ihtimalle yakın zamanda karanlık mod desteği de alacağı için yeni tasarım daha sade tutulmuş.


https://www.xda-developers.com/google-play-store-material-theme-redesign/ Yorum Yaz
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zero fear 1 hf. en beğenilen
İlk fotoğrafa bakıp Süreyya hanımı atmaya geliyordum ki ikinci fotoğrafda ki değişimi gördüm
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PurposeLess sinan 1 hf.
editör doğru dürüst test yapmadan ne diye link paylaşıyorsun, senin yüzünden kıvranıyoruz, işini düzgün yap. İnşaatı yamuk yapan müteahit gibisin, hastanın içinde alet unutan doktor gibisin, hafta sonu 2 gün tatili olup hafta içinde yatan memur gibisin, kınıyorum seni.
editör doğru dürüst test yapmadan ne diye link paylaşıyorsun, senin yüzünden kıvranıyoruz, işini düzgün yap. İnşaatı yamuk yapan müteahit gibisin, hastanın için...
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1 Yanıt Yanıtla +17
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isomut58 4 gün
Abi yapmıştım sonra apkmirror da yeni sürüm geldi yükledim eski haline döndü birdaha yapamadım
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Zafer Korkmaz 4 gün
İstediklerini yapsınlar App Store kalitesinin yanına yaklaşamaz
- android & ios oyun yapımcısı
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dulcet 6 gün
Ne materyal tasarımmış yahu materyal diye diye ölecekler Microsoft da Google da senelerdir. Seveni olduğu gibi istemiyor çoğu kişi daha güzel transparan veya aero efektli birşeyler yapın artık.
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onurfredy 6 gün
Hala kötü
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Eeltorm 1 hf.
Siyah tema yine yok.
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AirSupport 1 hf.
App Store gibi olmuş beğendim
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a_y_k_u_t 1 hf.
Karanlık mod gelirse bir şeye benzer.
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damn2u 1 hf.
Yükledim, durdurmaya zorladım, verileri temizledim, yenisini kullanıyorum saatlerdir ve bir çok uygulamayı da buradan güncelledim. Kısacası ben bir sorun yaşamıyorum. Cihazım da Xiaomi Redmi Note 5.
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Execuvite 1 hf.
Yüklendikten sonra yeniden başlatın telefonu düzelir 😂
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lussio 1 hf.
mesutcevik @fx57 @donanimhaber Editörünüz kontrol etmeden bilmeden bize google play yeni sürümü yükletti play storlarımız çöktü. Lütfen konuya bi bakın çözüm üretin ilgili başlık:
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google play store, google play ve
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