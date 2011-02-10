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Samsung, akıllı telefonlar için 8 MP ve 12 MP sensörler geliştiriyor

8 yıl
10,2b
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Cep Telefonu Diğer
knight
Haber Editörü
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Güney Kore'nin teknoloji devi Samsung, akıllı telefonlara ve diğer üst segment cihazlara özel 8 megapiksel ve 12 megapiksel çözünürlüğünde kamera sensörleri geliştiriyor.

Düşük ışıklı ortamlarda daha kaliteli fotoğraf çekimi iddiası taşıyan BSI (Back Side Illuminated) piksel teknolojisine sahip sensörlerden 8 megapiksel olanı (S5K3H2) 1920 x 1080 @ 30 FPS, 1280 x 720 @ 60 FPS ve 640 x 480 @ 120 FPS (yavaş çekim modu) video kaydedebiliyor. Elbette sensörün bu işlemleri bataryayı en etkin kullanacak şekilde gerçekleştireceği belirtiliyor.

S5K3L1 kod adlı 12 megapiksellik sensör ise 1920 x 1080 @ 60 FPS, 1280 x 720 @ 90 FPS, 640 x 480 @ 120 FPS (yavaş çekim modu) video kaydedebilecek. Sensör, ek olarak fotoğraflardaki noise (noktacıklar) ve bozulmaların önüne geçecek teknolojileri barındırıyor.

S5K3H2'nin 2011'in 2. çeyreğinde, S5K3L1'in ise 2011'in 3. çeyreğinde seri üretimine başlanacak. Her iki sensörün de önümüzdeki hafta düzenlenecek Mobil Dünya Kongresi'nde sergilenmesi bekleniyor.


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weedecs 8 yıl
bence de kamera çözünürlüğü yerine görüntü kalitesi mercek kalitesi olayına girmeleri gerekir.. telefon ile mega boy poster basımı çekilmiyor ne de olsa... sony ericsson un en güzel özelliği buydu. ama bu çok üst segment telefonlarda bile az rastlanır maalesef....
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theyapici 8 yıl
valla ufak mufak adamlar güney koreliler coşmuş 1920*1080*60fps daha ne deyim paşam kompact bir kameranın yarısı kadar kaliteli çekse bu bile büyük bir başarımdır
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olağan_şüpheli 8 yıl
adam gibi foto video ceksin yeter... o kadar yüksek MP ihtiyac yok acıkcası..
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darkaura 8 yıl
samsung gercek gucu burda. islemcisinden lensine bir smartphoneda kullanilabilcek butun parcalari kendisi tasarlayip uretebiliyor.
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drserk 8 yıl
lens geliştirene kadar yapmaları gereknler var bence mesela wave deki gibi pembelik yapan lensleri düzeltecek bir girişimde bulunsalar..
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sundancer 8 yıl
samsung'u tutabilene aşk olsun
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quzman 8 yıl
Önce şu plastik kasalarını bi geliştir Samsung ...
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Batuist 8 yıl
samsung onuda mı geliştiriyor?? bu adamların teknoloji adına yapmadıkları hiçbirşey yok galiba!!!
Sensör konusuna gelirsek aslında 12MP bir kameradansa görüntü kalitesi yüksek daha düşük çözünürlüklü bir kamerayı tercih edrim.. artık görüntü kalitesi üzerine yoğunlaşsınlar...!!
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jiddi 8 yıl
E bunları normal compact foroğraf makinalarında da kullanırlar da doğru ya onlar aldı başını gitti , bugün 14, 16, 18 megapixellerde olmayan compact'ı kim alır :)))
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ReDComrade 8 yıl
galaxy s2 de bu sensörlerden kullanılmışmıdır?
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0tt0m@n 8 yıl

ReDComrade

galaxy s2 de bu sensörlerden kullanılmışmıdır?

%99 ihtimalle hayır. 2011'in 3. çeyreğinde daha seri üretime geçecek, ancak 2012 de çıkacak cihazlarda görebiliriz.
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