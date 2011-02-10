Samsung, akıllı telefonlar için 8 MP ve 12 MP sensörler geliştiriyor

Güney Kore'nin teknoloji devi Samsung, akıllı telefonlara ve diğer üst segment cihazlara özel 8 megapiksel ve 12 megapiksel çözünürlüğünde kamera sensörleri geliştiriyor.

Düşük ışıklı ortamlarda daha kaliteli fotoğraf çekimi iddiası taşıyan BSI (Back Side Illuminated) piksel teknolojisine sahip sensörlerden 8 megapiksel olanı (S5K3H2) 1920 x 1080 @ 30 FPS, 1280 x 720 @ 60 FPS ve 640 x 480 @ 120 FPS (yavaş çekim modu) video kaydedebiliyor. Elbette sensörün bu işlemleri bataryayı en etkin kullanacak şekilde gerçekleştireceği belirtiliyor.

S5K3L1 kod adlı 12 megapiksellik sensör ise 1920 x 1080 @ 60 FPS, 1280 x 720 @ 90 FPS, 640 x 480 @ 120 FPS (yavaş çekim modu) video kaydedebilecek. Sensör, ek olarak fotoğraflardaki noise (noktacıklar) ve bozulmaların önüne geçecek teknolojileri barındırıyor.

S5K3H2'nin 2011'in 2. çeyreğinde, S5K3L1'in ise 2011'in 3. çeyreğinde seri üretimine başlanacak. Her iki sensörün de önümüzdeki hafta düzenlenecek Mobil Dünya Kongresi'nde sergilenmesi bekleniyor.