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Samsung, anne ile bebeğini yakınlaştırıyor

Erken doğum ile annesinin kalbinin dibinden ayrılmak zorunda kalan bebekler için Samsung’un müjdeli haberleri var. Bebekler artık anne karnındaymış gibi kalp sesini dinleyebilecek.
3 yıl
3b
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5
Mobil Uygulamalar
Ekrem71
Haber Editörü
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Hamilelik süresince bebeğin sürekli annenin kalp atışlarını dinlemesi, rahatlatmanın yanında sağlıklı bir beyin gelişimi için de çok önemli. Uzmanlar, anne karnındaki 40 haftalık sürenin, bu gelişim için olması gereken süre olduğunu ifade ediyor. Doğum sonrası da emzirme gibi faaliyetlerle, bebek kalp atışlarına yakın olmaya devam ediyor.

Bebekler, anne karnındaki 24 haftası tamamlandığında işitmeye başlar. 40 haftaya kadar da annenin kalp atışlarını dinler. Bu bakımdan erken doğmuş bebeklerde dil ve dikkat gelişiminde problem riskleri ortaya çıkar. Samsung, bu bakımdan erken doğmuş bebeklerin de kalp atışlarını dinlemesini istiyor.

Ayrıca Bkz. "Rafadan Tayfa artık mobilde"

Voice of Life adındaki proje, annenin kalp atışlarını kaydediyor ve yüksek frekanslardan arınmış bir şekilde bebeğe dinletiyor. Bu sayede, anne karnındaki ortam simüle edilmiş oluyor. Özellikle kuvözde tutulmak zorunda olan bebekler için oldukça yararlı bir proje. Ayrıca tüm yenidoğanlar için de kullanılabiliyor.

Samsung, sağlık sektörünün pek çok uzman ismiyle bu projeyi geliştiriyor. Voice of Life uygulaması halen geliştirme sürecinde ve net olarak hangi tarihte kullanıma sunulacak veya hastanelerle işbirliği yapılacak mı şimdilik bilinmiyor. 

 

http://www.sammobile.com/2016/05/01/samsungs-new-app-aims-to-help-premature-babies-hear-their-mothers/ Yorum Yaz
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khytr89 3 yıl en beğenilen
kucukyenici
Anne ile bebeği yakınlaştırıyor ama forumda birçok insanı birbirinden ayırıyor! OBu mu İnsanlık!

Türk toplumu olarak her konuda ayrışmaya meraklıysak firma ne yapsın ?
kucukyeniciAnne ile bebeği yakınlaştırıyor ama forumda birçok insanı birbirinden ayırıyor! OBu mu İnsanlık!Türk toplumu olarak her ko...
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1 Yanıt Yanıtla +4
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jimhendrix 3 yıl
Ooo note2im fotoda çıkmış
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Mianfei 3 yıl
Ne kadar saçma yorum ya :D Samsung'a helal olsun şöyle ilginç fikirlere bayılıyorum.
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khytr89 3 yıl en beğenilen
kucukyenici
Anne ile bebeği yakınlaştırıyor ama forumda birçok insanı birbirinden ayırıyor! OBu mu İnsanlık!

Türk toplumu olarak her konuda ayrışmaya meraklıysak firma ne yapsın ?
1 Yanıt Yanıtla +4
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kucukyenici 3 yıl khytr89
"Kızım sana söylüyorum, gelinim sen anla" kabilinden latife olarak yazmıştım. Forumda tartışmasını bilmeyen o kadar insan var ki, herşeyi kavgaya götürmeyi, firmaları babasının malı sanmayı marifet sanıyorlar.
Saygılarımla.
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kucukyenici 3 yıl
Anne ile bebeği yakınlaştırıyor ama forumda birçok insanı birbirinden ayırıyor! :-)

Bu mu İnsanlık!
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