Samsung, anne ile bebeğini yakınlaştırıyor

Hamilelik süresince bebeğin sürekli annenin kalp atışlarını dinlemesi, rahatlatmanın yanında sağlıklı bir beyin gelişimi için de çok önemli. Uzmanlar, anne karnındaki 40 haftalık sürenin, bu gelişim için olması gereken süre olduğunu ifade ediyor. Doğum sonrası da emzirme gibi faaliyetlerle, bebek kalp atışlarına yakın olmaya devam ediyor.

Bebekler, anne karnındaki 24 haftası tamamlandığında işitmeye başlar. 40 haftaya kadar da annenin kalp atışlarını dinler. Bu bakımdan erken doğmuş bebeklerde dil ve dikkat gelişiminde problem riskleri ortaya çıkar. Samsung, bu bakımdan erken doğmuş bebeklerin de kalp atışlarını dinlemesini istiyor.

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Voice of Life adındaki proje, annenin kalp atışlarını kaydediyor ve yüksek frekanslardan arınmış bir şekilde bebeğe dinletiyor. Bu sayede, anne karnındaki ortam simüle edilmiş oluyor. Özellikle kuvözde tutulmak zorunda olan bebekler için oldukça yararlı bir proje. Ayrıca tüm yenidoğanlar için de kullanılabiliyor.

Samsung, sağlık sektörünün pek çok uzman ismiyle bu projeyi geliştiriyor. Voice of Life uygulaması halen geliştirme sürecinde ve net olarak hangi tarihte kullanıma sunulacak veya hastanelerle işbirliği yapılacak mı şimdilik bilinmiyor.