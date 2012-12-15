Samsung, bir işçisinin kanserden ölmesinde sorumlu bulundu





Teknoloji dünyasında devasa satış rakamlarına ve ürün başarısına sahip olan firmaların, üretim yaptıkları tesislerdeki işçi salığı ve hakları konusu sürekli gündeme gelen ve can sıkan bir durum oluyor. Bu konuda en çok gündeme gelen Apple'ın ardından bu kez Samsung yeni bir davayla karşı karşıya kaldı.





Samsung'un Güney Kore'deki bir yarıiletken tesisinde 1995-2000 yılları arasında çalışan Kim kod adlı işçi, Ağustos 2009 yılın 3. aşama göğüs kanserine yakalandığını öğrenmiş ve geçen yıl Mart ayında hayata veda etmiş.





Tesiste zehirli organik çözeltiler ve radyasyon kaynaklarına maruz kalan Kim'in ölümü üzerine ailesi de Samsung'a ölüme sebebiyet vermekten dava açtı.





Mahkeme Kim'in göğüs kanseri hastalığının tamamen zehirli maddelere maruz kalmaktan kaynaklandığı şeklinde bir karar verilemeyeceğine, çünkü ne kadar bu maddelere maruz kaldığının anlaşılamadığına, ancak Samsung'un ölüme sebebiyet vermekten suçlu bulunduğuna karar verildiğini açıkladı.





Olay bir yıldır gizli tutulurken, Kim'in ailesine yapılan tazminat ödemesi olayın ortaya çıkmasını sağladı. Tazminat kapsamına geride kalanlara nafaka ve cenaze masrafları da dahil edildi.





Sivil toplum kuruluşları, kimyasal maddelerle çalışan işçilerde ve özellikle bayanlarda meme kanseri vakalarının arttığını ve Samsung'un ortama bir radyasyon ölçer koymak zorunda olduğunu ifade etti. Samsung ise resmi bir açıklama yapmadı.





Samsung'un bundan önce gerekli tedbirleri almadığı için ölüme sebebiyet vermekten dolayı üç davası daha bulunuyor.

http://www.yonhapnews.co.kr/economy/2012/12/14/0302000000AKR20121214173100004.HTML?template=5566