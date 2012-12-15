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Samsung, bir işçisinin kanserden ölmesinde sorumlu bulundu

6 yıl
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Operatörler - Kurumsal Haberler
Ekrem71
Haber Editörü
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Teknoloji dünyasında devasa satış rakamlarına ve ürün başarısına sahip olan firmaların, üretim yaptıkları tesislerdeki işçi salığı ve hakları konusu sürekli gündeme gelen ve can sıkan bir durum oluyor. Bu konuda en çok gündeme gelen Apple'ın ardından bu kez Samsung yeni bir davayla karşı karşıya kaldı.

Samsung'un Güney Kore'deki bir yarıiletken tesisinde 1995-2000 yılları arasında çalışan Kim kod adlı işçi, Ağustos 2009 yılın 3. aşama göğüs kanserine yakalandığını öğrenmiş ve geçen yıl Mart ayında hayata veda etmiş.

Tesiste zehirli organik çözeltiler ve radyasyon kaynaklarına maruz kalan Kim'in ölümü üzerine ailesi de Samsung'a ölüme sebebiyet vermekten dava açtı.

Mahkeme Kim'in göğüs kanseri hastalığının tamamen zehirli maddelere maruz kalmaktan kaynaklandığı şeklinde bir karar verilemeyeceğine, çünkü ne kadar bu maddelere maruz kaldığının anlaşılamadığına, ancak Samsung'un ölüme sebebiyet vermekten suçlu bulunduğuna karar verildiğini açıkladı.

Olay bir yıldır gizli tutulurken, Kim'in ailesine yapılan tazminat ödemesi olayın ortaya çıkmasını sağladı. Tazminat kapsamına geride kalanlara nafaka ve cenaze masrafları da dahil edildi. 

Sivil toplum kuruluşları, kimyasal maddelerle çalışan işçilerde ve özellikle bayanlarda meme kanseri vakalarının arttığını ve Samsung'un ortama bir radyasyon ölçer koymak zorunda olduğunu ifade etti. Samsung ise resmi bir açıklama yapmadı.

Samsung'un bundan önce gerekli tedbirleri almadığı için ölüme sebebiyet vermekten dolayı üç davası daha bulunuyor. 

http://www.yonhapnews.co.kr/economy/2012/12/14/0302000000AKR20121214173100004.HTML?template=5566 Yorum Yaz
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DH Misafiri 6 yıl en beğenilen
OverClocK1ng
Ne biri orada 4 sandalye boş.Hadi biri kanserden gitti. Biri yıllık izinde. Birisi tuvalette.4.sü de her halde okeye gitmiştir.
Şaka şaka. Allah rahmet eylesin. Umarım ailesi iyi bir tazminat falan da alır da çoluğu çocuğu varsa açıkta kalmaz.

ne saçma sapan bir adamsın ölüm haberinden bire lakayt kalabiliyorsun. allahın bir garibanı ekmeğinin peşinde Samsung gibi dev bir tekelin insan sağlığını hiçe sayan uygulamaları dolayısıyla yaşamını yitirmiş sen saçma sapan sözlere başvuruyorsun.
OverClocK1ngNe biri orada 4 sandalye boş.Hadi biri kanserden gitti. Biri yıllık izinde. Birisi tuvalette.4.sü de her halde okeye gitmiştir.
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Yanıtla +12
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WarSaw 6 yıl
Yakın bir gelecekte tüm üretimi robotlara yaptırmaya başladıklarında bukadar nüfus neyle geçinecek merak ediyorum.
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Emre Kocakaya 6 yıl
OverClocK1ng
Ne biri orada 4 sandalye boş.Hadi biri kanserden gitti. Biri yıllık izinde. Birisi tuvalette.4.sü de her halde okeye gitmiştir.
Şaka şaka. Allah rahmet eylesin. Umarım ailesi iyi bir tazminat falan da alır da çoluğu çocuğu varsa açıkta kalmaz.

Saka saka ama biz gulmedik!!,burada mevzu bahis bir insanin vefati,ayrica olen insanin dinini inancini bilmeden rahmet okumussun..
OverClocK1ngNe biri orada 4 sandalye boş.Hadi biri kanserden gitti. Biri yıllık izinde. Birisi tuvalette.4.sü de her halde okeye gitmiştir.
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DH Misafiri 6 yıl
Bi habere bakıyorum birde editöre. Harbiden aşırı gereksiz, fuzuli ve lüzumsuz bir insansın ekrem çukurca. Mümkün olduğunca bu forumdan uzak dur, kirlilik yapıyorsun bu forumda.
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janparey 6 yıl
WarSaw
Yakın bir gelecekte tüm üretimi robotlara yaptırmaya başladıklarında bukadar nüfus neyle geçinecek merak ediyorum.

o robotların üretimini ve bakımını yapan insanlar...
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müntekim 6 yıl
Ölen vatandaşın fabrikanın neresinde çalıştığı çok önemli.İçerideki havanın bile filtrelenmiş olduğu yarı iletken fabrikalarında göğüs kanseri gibi partikül tabanlı fibrozis ve silikozis gibi hastalıkların ilerlemiş aşamaları pek mantıklı gözükmüyor.Resmen uzay üssü gibi yerler.
İnşaat şantiyesi değilki burası kulak tıkacı takmayan , eldivenini kullanmayan işçi olsun herşey fazlası ile disiplinli olmak zorunda yoksa mallar bozuk çıkar.
Muhtemelen ham madde deposu tarzı yerdeki çalışanın gafleti de olabilir.
Depolardaki Zehirli Çözeltiler ve üretimdeki sırasındaki Radyasyon etkisi sorumlu(üretilen malın kendisinden olması çok zor) olabilir.Zehirli çözeltiler soluma(ciğer) ve temas yoluyla(deri) vücuda girebilir.
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Kasatka 6 yıl
İstanbul ki tersaneleri bi görseler bırakın tersanYi Tr de maket gemi yapimina bile izin vermez bu mahkemeler ama bizde hala isci kurbanlik koyun gibi
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B-veritas 6 yıl
engurlu
Mahkeme Kimin göğüs kanseri hastalığının tamamen zehirli maddelere maruz kalmaktan kaynaklandığı şeklinde bir karar verilemeyeceğine, çünkü ne kadar bu maddelere maruz kaldığının anlaşılamadığına Adamın vadesi dolmuş ölmüş o kadar da büyütecek bi durum yok.. Foxconn daki intiharlarin yanında fazla masum kalıyor bu mevzu..

Doğru adam kendi evinde durduk yere zehirli maddelere maruz kalıp kanser olmayacağına göre tabii ki Samsung suçlu, zaten böyle bir olayda milyarlarca dolar para kazanan şirketlerin suçsuz olduğunu çalışanın suçlu olduğunu düşünmek aptallık olur. Ne yazık ki gunümüzde ne Samsung ne Foxconn ne de diğer firmalar insan hayatlarına değer vermiyorlar. Artık adamlar öyle bir fanatiklik noktasına gelmiş ki ölenin bir insan olduğunu unutup pişkin pişkin büyütülcek birşey yok bile diyebiliyorlar, yanındamıydın ki biliyorsun neler yaşadığını etrafında kanser tedavisi olan insan görmedin sanırım neler çektiğini ne acılara katlanıldığını, bizler yüzünden de bu işte bu ölümler konusunda birşeyler yapılamıyor zaten, herkes işini en iyi şartlarda yapsa iyi olmaz sanırım.
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Nemésis 6 yıl B-veritas
B-veritas
engurlu
Mahkeme Kimin göğüs kanseri hastalığının tamamen zehirli maddelere maruz kalmaktan kaynaklandığı şeklinde bir karar verilemeyeceğine, çünkü ne kadar bu maddelere maruz kaldığının anlaşılamadığına Adamın vadesi dolmuş ölmüş o kadar da büyütecek bi durum yok.. Foxconn daki intiharlarin yanında fazla masum kalıyor bu mevzu..

Doğru adam kendi evinde durduk yere zehirli maddelere maruz kalıp kanser olmayacağına göre tabii ki Samsung suçlu, zaten böyle bir olayda milyarlarca dolar para kazanan şirketlerin suçsuz olduğunu çalışanın suçlu olduğunu düşünmek aptallık olur. Ne yazık ki gunümüzde ne Samsung ne Foxconn ne de diğer firmalar insan hayatlarına değer vermiyorlar. Artık adamlar öyle bir fanatiklik noktasına gelmiş ki ölenin bir insan olduğunu unutup pişkin pişkin büyütülcek birşey yok bile diyebiliyorlar, yanındamıydın ki biliyorsun neler yaşadığını etrafında kanser tedavisi olan insan görmedin sanırım neler çektiğini ne acılara katlanıldığını, bizler yüzünden de bu işte bu ölümler konusunda birşeyler yapılamıyor zaten, herkes işini en iyi şartlarda yapsa iyi olmaz sanırım.

Bu forumun en büyük samsung fanatiği ile konuşuyorsun, hatta birazdan suçlunun apple olduğunu bile iddia edebilir.
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tec 6 yıl
ya aslında bende yeni tv aldım lg şu haberden sonra hata yaptığımı anladım. keşke japon bir tv alsaydım. samsung a lg ye para harcamayacağım bundan sonra. biraz daha fazla para öderim kimsenin sağlığının bozulmasında yada ölümünde payım olsun istemem.
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engurlu 6 yıl
"Mahkeme Kim'in göğüs kanseri hastalığının tamamen zehirli maddelere maruz kalmaktan kaynaklandığı şeklinde bir karar verilemeyeceğine, çünkü ne kadar bu maddelere maruz kaldığının anlaşılamadığına"

Adam'ın vadesi dolmuş ölmüş o kadar da büyütecek bi durum yok..

Foxconn daki intiharlarin yanında fazla masum kalıyor bu mevzu..
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multiTYRT 6 yıl engurlu
engurlu
"Mahkeme Kim'in göğüs kanseri hastalığının tamamen zehirli maddelere maruz kalmaktan kaynaklandığı şeklinde bir karar verilemeyeceğine, çünkü ne kadar bu maddelere maruz kaldığının anlaşılamadığına"

Adam'ın vadesi dolmuş ölmüş o kadar da büyütecek bi durum yok..

Foxconn daki intiharlarin yanında fazla masum kalıyor bu mevzu..

gordugum en agir fanlardan birisin.


koreden biri amerikan birini oldurse apple camur atmak icin yaptirdi diyeceksin, vallahi yuh
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alemburda34 6 yıl
mnstrdnc

Keyfin bilir, ben gerçeği söyledim önlem alıp almamak Samsung elinde olan birşey.
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Emre Kocakaya 6 yıl
OverClocK1ng
Ne biri orada 4 sandalye boş.Hadi biri kanserden gitti. Biri yıllık izinde. Birisi tuvalette.4.sü de her halde okeye gitmiştir.
Şaka şaka. Allah rahmet eylesin. Umarım ailesi iyi bir tazminat falan da alır da çoluğu çocuğu varsa açıkta kalmaz.

Saka saka ama biz gulmedik!!,burada mevzu bahis bir insanin vefati,ayrica olen insanin dinini inancini bilmeden rahmet okumussun..
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huoweijui 6 yıl

Korku iyi haber!
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