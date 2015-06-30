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Samsung bu yıl içinde yeni Tizen'li modelleri piyasaya sürmeye hazırlanıyor

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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Cep Telefonları
Oğuz Avcı
Editör
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Samsung bu yıl içinde yeni Tizen'li modelleri piyasaya sürmeye hazırlanıyor
 
Samsung bir süredir Hindistan ve Bangladeş pazarlarında Tizen işletim sistemli akıllı telefonlarını raflarda sergiliyor. Bu cihazların da küçümsenmeyecek satış rakamlarına ulaştığını zaman zaman sizlere aktarıyoruz.

Galaxy Z1 modeli bu yılın başından itibaren Hindistan'da 1 milyon satış rakamını geçerken, yine aynı cihaz Bangladeş'de ilk çeyreğin en çok satan akıllı telefonu olmuştu. Bu başarılardan güç alan Güney Koreli üreticini ise 2015 yılı içerisinde birden fazla yeni Tizen işletim sistemli modeli piyasaya sürmeye hazırlanıyor.Yeni modeller ile ilgili henüz net bilgiler yok, ancak Tizen işletim sistemini genelde giriş seviyesinde görmeye alıştık. Samsung orta seviye ve üst seviye için de bazı modeller hazırlıyor olabilir.
Samsung'un Tizen'i daha geniş kitlelere ulaştırarak Android'e bir alternatif üretme amacı olduğunu biliyoruz. Şirket aynız amanda Android'in en büyük üreticisi konumundayken yeterli altyapının oluşmasıyla tamamen kendi ekosistemine yönelebilir. Ancak bu hareketi çok keskin bir şekilde yapmaması gerektiğini bilen Samsung hem mevcut durumdan en fazla kazancı elde etme, hem de kendi ekosistemini oluşturma çabasında.
Siz Samsung'un Tizen işletim sistemli cihazlarının yüksek satışlara ulaşmasını nasıl yorumluyorsunuz? Bu durum ileride Android için bir tehlike oluşturabilir mi? 

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eP_362 4 yıl en beğenilen Chandler_Bing
gslicocuk
Samsung tizene geçerse android yalan olur Android buralara samsung sayesinde geldi

Tam tersi, Samsung Android sayesinde buralara geldi
gslicocukSamsung tizene geçerse android yalan olur Android buralara samsung sayesinde geldiTam tersi, Samsung Android sayesin...
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1 Yanıt Yanıtla +7
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bytradm 4 yıl
arkasında yeterince dururlarsa fıstık olur.
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ukunc35 4 yıl
Tizen falan hikaye bunlar Microsoft gibi yılların yazılım devi bile hala windowsphone işletim sistemini tam anlamıyla rayına oturtamadı eyyy Samsung bırak artık boş işlerle uğraşmayı da adam gibi telefon üret.
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DH Misafiri 4 yıl
Maşşallah samsung da her sene tizenli telefon sürmeye hazırlanıyor. Ne kadar hazırlıkçı bir şirkeeettt
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dreameren 4 yıl
Samsung yapmış yine yapacağını.
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furkann20 4 yıl
Samsung s*çmıştı, sıvamıştı, şimdi ise daha ileri seviyeye çıktı. Buna isim bulamadım ben siz koyun arkadaşlar....
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DaRKFoRCeS 4 yıl
uygulamalar işletim sisteminin temelini oluşturuyor. sistemin stabil olması da lazım. şahsen işletim sistemlerinin yaygınlaşmasını düşünüyorum.
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wolf silver 4 yıl
beyler benim bildiğim tizen sadece samsungun değil. Yani sadece samsung destek vermiyor başka şirketlerde destekliyor.
4-5 yıl önceki samsung ile şimdiki samsung aynı değil. Bence tutar tutmasada androidin alternatifi olsun...
Bir andoid kullanıcısı olarak andoidin tekellesşmesini istemem. Tabi sadece android değil tüm şirketler için söylüyorum...
qualcom yavaş yavaş tekelleşmeye başladı tüm firmalar eline baktı sonuç SNAPDRAGON 810 FACİASI ORTAYA ÇIKTI.
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DraGonS 4 yıl
Tizen işletim sistemi samsung'un sanan cahiller var.
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Das Boot 4 yıl
Şuan Samsung'un 2015 tv modellerinin hepsinde Tizen işletim sistemi var. LG'nin WebOS 2.0'ına karşı çok seri.
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Elsa 4 yıl DraGonS
DraGonS
Tizen işletim sistemi samsung'un sanan cahiller var.

En büyük destekçisi Samsung?
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smart1978 4 yıl DraGonS
en.wikipedia.org/...

Samsung ozgur acik kaynak koda engel olur ...

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silver0021 4 yıl
Bada süperdi allahi var 3 yil boyunca kullandım elimdeki cihazın bir kere dondugunu takıldığını görmedim. Ancak birdaha samsung projesine tizene felan katilmayi dusunmuyorum. Destegi kesilecek nede olsa
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smart1978 4 yıl
Yazılım güncellemede fiyaskolarıyla nam salmış bir Samsung Tizen işletim sistemine ayrıca odaklandıklarına göre bundan sonraki Android li telefonların güncellemeleri daha da beter olacak :(
Samsung Android cihazlarına sahip biri olarak bu durumdan zaten çok çekmekteyim .
Tizen de Bada gibi Samsung un 2. batığı olacak .
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