Samsung bu yıl içinde yeni Tizen'li modelleri piyasaya sürmeye hazırlanıyor

Samsung bir süredir Hindistan ve Bangladeş pazarlarında Tizen işletim sistemli akıllı telefonlarını raflarda sergiliyor. Bu cihazların da küçümsenmeyecek satış rakamlarına ulaştığını zaman zaman sizlere aktarıyoruz.

Galaxy Z1 modeli bu yılın başından itibaren Hindistan'da 1 milyon satış rakamını geçerken, yine aynı cihaz Bangladeş'de ilk çeyreğin en çok satan akıllı telefonu olmuştu. Bu başarılardan güç alan Güney Koreli üreticini ise 2015 yılı içerisinde birden fazla yeni Tizen işletim sistemli modeli piyasaya sürmeye hazırlanıyor.Yeni modeller ile ilgili henüz net bilgiler yok, ancak Tizen işletim sistemini genelde giriş seviyesinde görmeye alıştık. Samsung orta seviye ve üst seviye için de bazı modeller hazırlıyor olabilir.

Samsung'un Tizen'i daha geniş kitlelere ulaştırarak Android'e bir alternatif üretme amacı olduğunu biliyoruz. Şirket aynız amanda Android'in en büyük üreticisi konumundayken yeterli altyapının oluşmasıyla tamamen kendi ekosistemine yönelebilir. Ancak bu hareketi çok keskin bir şekilde yapmaması gerektiğini bilen Samsung hem mevcut durumdan en fazla kazancı elde etme, hem de kendi ekosistemini oluşturma çabasında.

Siz Samsung'un Tizen işletim sistemli cihazlarının yüksek satışlara ulaşmasını nasıl yorumluyorsunuz? Bu durum ileride Android için bir tehlike oluşturabilir mi?