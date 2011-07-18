Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonu Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Samsung, bu yıl toplamda 300 milyon cep telefonu satmayı hedefliyor

7 yıl
6b
1
5
Cep Telefonu Diğer
knight
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Güney Kore merkezli Yonhap Haber Ajansı, Samsung'un Mobil İletişim ve Dijital Görüntüleme bölümlerinin başındaki isim Shin Jong-kyun ile röportaj gerçekleştirdi.
Jong-kyun, akıllı telefon pazarındaki büyüme ve talep artışı göz önünde bulundurularak 2011 yılı içinde 60 milyondan fazla akıllı telefon satışı hedeflediklerini açıkladı. Toplamda ise 300 milyon cep telefonu satışı beklentisi söz konusu. Hatırlatmak gerekirse Güney Koreli üretici geçtiğimiz yıl toplamda 280 milyon cep telefonu, 25 milyon da akıllı telefonunun dağıtımını gerçekleştirmişti.
Samsung, yeni amiral gemisi i9100 Galaxy S II'den oldukça ümitli görünüyor. Galaxy S'in rekorlarını kıran Galaxy S II'nin dünya çapındaki satışları 55 günde 3 milyona ulaşmıştı.

http://english.yonhapnews.co.kr/n_interview/2011/07/18/39/4801000000AEN20110718000300320F.HTML Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Klasör.:X:. 7 yıl
sanal reyonumda s2 1417 lira gözüküyor.Muazzam bir fiyat ve muazzam bir telefon.Heralde satacak.Yazılımda pek başarılı olamasanda(bada) donnaımda oldukça başarılı bir firma samsung.Androidinide aldı gidiyor.symbian daha annasını alamadı sonunda babasını alacak ama :D.Ne güncellemeymiş arkadaş gelemedi daha anna...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
photo sir 7 yıl
Satar hacı android den sonra kimse tutamaz bu firmayı
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
EnGErD 7 yıl
abi adamlar yapar bizde ağzımız açık satın alırız. ( ace kullanan forum üyesi)
Bizde yapabilsek dünyayı şöyle ekonomik anlamda yönetsek ne olur
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mehmednaim 7 yıl
Özellikle Türkiye'de de çok satar inşallah desteğini kesmez böylece.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 7 yıl Nokia Özel: Ucuz akıllı telefon pazarı, Meego, Windows Phone 7 ve fazlası [video] Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
AMD Radeon Navi ekran kartlarının fiyatı
DonanımHaber
2019 Opel Corsa'nın iç ve dış tasarımı
DonanımHaber
Sony Mobile Türkiye ve Orta Doğu kapanıyor
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
250.000 TL. faizi 32 günde 4500 ,,,,
DH Forum
★ Redmi Note 7★ SATIŞA ÇIKTI
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim