Samsung, bu yıl toplamda 300 milyon cep telefonu satmayı hedefliyor

Güney Kore merkezli Yonhap Haber Ajansı, Samsung'un Mobil İletişim ve Dijital Görüntüleme bölümlerinin başındaki isim Shin Jong-kyun ile röportaj gerçekleştirdi.

Jong-kyun, akıllı telefon pazarındaki büyüme ve talep artışı göz önünde bulundurularak 2011 yılı içinde 60 milyondan fazla akıllı telefon satışı hedeflediklerini açıkladı. Toplamda ise 300 milyon cep telefonu satışı beklentisi söz konusu. Hatırlatmak gerekirse Güney Koreli üretici geçtiğimiz yıl toplamda 280 milyon cep telefonu, 25 milyon da akıllı telefonunun dağıtımını gerçekleştirmişti.

Samsung, yeni amiral gemisi i9100 Galaxy S II'den oldukça ümitli görünüyor. Galaxy S'in rekorlarını kıran Galaxy S II'nin dünya çapındaki satışları 55 günde 3 milyona ulaşmıştı.



http://english.yonhapnews.co.kr/n_interview/2011/07/18/39/4801000000AEN20110718000300320F.HTML