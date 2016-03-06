Samsung, çevrimiçi müzik sektöründen çekiliyor

Ayrıca Bkz.

"Lunapark hız treninde sanal gerçeklik keyfi"

Bir süredir'nin çevrimiçi müzik hizmeti'ı satın alarak, kendi hizmetine entegre edeceği iddia edilen, sürpriz bir hamleye hazırlanıyor. Firma, çevrimiçi müzik hizmetinden tamamen çekilecek.Daha önceadındaki çevrimiçi video hizmetini kapatan Samsung, şimdi de müzik sektöründen çekiliyor. Zaten son dönemde, Milk Music ekibinin büyük kısmı farklı pozisyonlara atanmıştı. Sadece ABD'de faaliyet gösterenhizmetini kapatmaya hazırlanan Samsung, ayrıca Tidal'ın satın alınacağı iddialarını da yalanladı.Büyük umutlarla hizmetlerini faaliyete sokan firma, ne rakipleri gibi yaygın bir kullanıcı ağına ulaşabildi ne de içerik açısından rekabet edecek bir düzeye geldi. Sadece küçük bir kitleye hitap etme imkanı bulabildi. Sektör, kendi çapında faaliyet göstermeye çalışan platformlara fazla hayat hakkı tanımadığı için, Samsung'un ayakta kalması da pek mümkün olmadı.Samsung böylece çevrimiçi medya içeriği sektöründen tamamen çekilmiş oldu ancak bir istisnası var, o da sanal gerçeklik. Diğer kategorilerin kapanması sonrasında, Samsung ağırlığı Milk VR platformuna verecek. Giderek büyüyengözlük ailesi ve uyumlu akıllı telefonlar ile, Milk VR önemli bir potansiyele sahip olacak.