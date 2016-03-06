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Samsung, çevrimiçi müzik sektöründen çekiliyor

2014 yılında büyük ümitlerle çevrimiçi müzik sektörüne giren Samsung, ne yazık ki büyük hayal kırıklıkları ile hem video hem de müzik portalını kapatmak zorunda kaldı.
3 yıl
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Mobil Uygulamalar
Ekrem71
Haber Editörü
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Bir süredir Jay Z'nin çevrimiçi müzik hizmeti Tidal'ı satın alarak, kendi hizmetine entegre edeceği iddia edilen Samsung, sürpriz bir hamleye hazırlanıyor. Firma, çevrimiçi müzik hizmetinden tamamen çekilecek.

Daha önce Milk Video adındaki çevrimiçi video hizmetini kapatan Samsung, şimdi de müzik sektöründen çekiliyor. Zaten son dönemde, Milk Music ekibinin büyük kısmı farklı pozisyonlara atanmıştı. Sadece ABD'de faaliyet gösteren Milk Music hizmetini kapatmaya hazırlanan Samsung, ayrıca Tidal'ın satın alınacağı iddialarını da yalanladı.

Ayrıca Bkz. "Lunapark hız treninde sanal gerçeklik keyfi"
Büyük umutlarla hizmetlerini faaliyete sokan firma, ne rakipleri gibi yaygın bir kullanıcı ağına ulaşabildi ne de içerik açısından rekabet edecek bir düzeye geldi. Sadece küçük bir kitleye hitap etme imkanı bulabildi. Sektör, kendi çapında faaliyet göstermeye çalışan platformlara fazla hayat hakkı tanımadığı için, Samsung'un ayakta kalması da pek mümkün olmadı.

Samsung böylece çevrimiçi medya içeriği sektöründen tamamen çekilmiş oldu ancak bir istisnası var, o da sanal gerçeklik. Diğer kategorilerin kapanması sonrasında, Samsung ağırlığı Milk VR platformuna verecek. Giderek büyüyen Gear VR gözlük ailesi ve uyumlu akıllı telefonlar ile, Milk VR önemli bir potansiyele sahip olacak.
 

http://variety.com/2016/digital/news/milk-music-shutdown-samsung-tidal-1201722905/ Yorum Yaz
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cngzmls 3 yıl en beğenilen
Samsung'un işi donanım, yazılım Samsung 'a göre değil.
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Das Boot 3 yıl
Yazık olmuş. Çevrim içi müzik sektöründe firma sayısı çok az. Payın büyük bir oranı zaten Spotify'de.
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VulonViing 3 yıl
Spotify ve Apple gibi rakipleri varken boy göstermesi zordu zaten.
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kadirirdem 3 yıl
Yazılım samsung a gore değil...
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alemburda34 3 yıl
Once Nokia Mix Radio simdi Samsung music bu ne arkadas
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ankaland 3 yıl
samsung çevrimiçi müzik sektörüne mi girmişti?
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cngzmls 3 yıl en beğenilen
Samsung'un işi donanım, yazılım Samsung 'a göre değil.
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umut_baris 3 yıl cngzmls
cngzmls

Samsung'un işi donanım, yazılım Samsung 'a göre değil.

Aynen. Yazılım ekibi zor toparlıyor işi.
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aspirin_00 3 yıl
ilk defa duydum :|
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Golden Gate 3 yıl
Spotify varken zor zaten
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