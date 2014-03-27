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Samsung da ilk akıllı ampülünü lanse etti

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
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Diğer Ev Elektroniği
Ekrem71
Haber Editörü
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Samsung da ilk akıllı ampülünü lanse etti

Hafta başında LG'nin lanse ettiği Smart Bulb akıllı ampülünü duyurduktan sonra hemşehrisi Samsung da kendisinin ilk akıllı LED ampülü Smart Bulb'u resmen tanıttı.

LG ve Philips ürünlerinin aksine Samsung Smart Bulb sadece Bluetooth 4.0 üzerinden akıllı telefonlara bağlanıyor ve uyumlu uygulama 64 adede kadar akıllı ampülü kontrol edebiliyor. Ev otomasyonuna dahil etmek için ise ZigBee Bluetooth merkezine ihtiyaç duyuluyor. 

Yüzde 10 seviyesine kadar parlaklık düşürülebiliyor ve beyazın pek çok tonu renk seçeneği olarak sunulmuş. Samsung Smart Bulb normal kullanımda 15 000 saat veya 10 yıllık bir ömür sunuyor. Cihazın fiyatı ve satış tarihi önümüzdeki günlerde açıklanacak.  

http://global.samsungtomorrow.com/?p=35413 Yorum Yaz
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myhotyro 5 yıl en beğenilen
Şuraya yorum yazanlara bakıyorum, 10 tanesinin 9 u boş adam, avaz avaz bağırıyorsunuz resmen boş adamın kralıyız diye. Bu zamana kadar neye faydanız oldu, hayarınızda ne yaptınızda Samsunga yada başkalarına pislik atabiliyorsunuz. Önünüze lazım olan herşeyi koysalar bile topluiğne yapamayacak adamlarsınız, boş konuşmak söz konusu oldumu dünyada rakibiniz yok.
Şuraya yorum yazanlara bakıyorum, 10 tanesinin 9 u boş adam, avaz avaz bağırıyorsunuz resmen boş adamın kralıyız diye. Bu zamana kadar neye faydanız oldu, hayar...
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interwap 5 yıl N. Chomsky
CakirAkinSen

İşte bunlar hep lg'den ctrl+c, ctrl+v



S. Hawking

Su geçirmezlik-Sony
Parmak İzi Okuyucu-Apple
Akıllı Ampul-Lg

Bir teknoloji firmasının kendine özgün bir buluşu bile olmaz mı?

Aylar hatta yıllar önce Philips ve başka markaların yaptığı bir ürün.
CakirAkinSenİşte bunlar hep lg'den ctrl+c, ctrl+vS. HawkingSu geçirmezlik-Son...
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1 Yanıt Yanıtla +6
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DH Misafiri 5 yıl
Herkes en merak ettiği soru: Plastik mi?
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DH Misafiri 5 yıl
Fanboyluk başa bela samsung'cular oturmuş eksiliyor, hiç kusura bakmayında eksilediğiniz adamlar gayet haklı bu arada ampül çok şık makul bi' fiyatsa alınır ama sanmıyorum :D
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Basteryus 5 yıl
hayret, başında Galaxy yok
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TheBloodyGamer 5 yıl
akıllı evler için güzel gelişmeler.

ancak akıllı lamba yerine. bu lambaları uzaktan kontrol edebilen kontroller cihazlar olsa daha iyi olmaz mı?

bir cihaz ile evde ki tüm elektrikli cihazları kontrol etmek varken, ki bunun içine lambalarda dahil olmak şartıyla, ne gereği var böyle bir özelliği sadece lambaya yapmak.

ben mi anlamadım ?
kaçırdığım bir yer mi var acaba ?


kullanma yerine göre belki ihtiyaç olabilir ama ben pek böyle bir ihtiyacın bu akıllı lambalarla giderilmesini, mantıklı bulmuyorum
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Redlife35 5 yıl
Teknoloji nerelere geldi tellam ya
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zaferyurt 5 yıl
araba ürettikden . en.wikipedia.org/... . sonra ampül üretimine başlamış . şimdi ne var bizmi üreteceksin samsung .
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atomcu 5 yıl

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diplomalıamele 5 yıl
yok lg yapmışmışta yok ctrl+v mişte ulan bari kendini belli etme biraz araştırda sadece dh okuduğun belli olmasın tek bildiğin burda yazılanlar gerisi yok ....
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le_tatative 5 yıl
Plastik mi olacakmış?
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myhotyro 5 yıl en beğenilen
Şuraya yorum yazanlara bakıyorum, 10 tanesinin 9 u boş adam, avaz avaz bağırıyorsunuz resmen boş adamın kralıyız diye. Bu zamana kadar neye faydanız oldu, hayarınızda ne yaptınızda Samsunga yada başkalarına pislik atabiliyorsunuz. Önünüze lazım olan herşeyi koysalar bile topluiğne yapamayacak adamlarsınız, boş konuşmak söz konusu oldumu dünyada rakibiniz yok.
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Barbaroscakir 5 yıl
Hayret ampul plastik değil
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Technotronic 5 yıl Barbaroscakir
bahadrcakar

Hayret ampul plastik değil


Belkide cam görünümlü plastiktir ,samsungun yapmadıgı şey değil.Örneğin Note3 ün arkası deri görünümlü plastik.
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