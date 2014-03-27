Samsung da ilk akıllı ampülünü lanse etti





Hafta başında LG'nin lanse ettiği Smart Bulb akıllı ampülünü duyurduktan sonra hemşehrisi Samsung da kendisinin ilk akıllı LED ampülü Smart Bulb'u resmen tanıttı.





LG ve Philips ürünlerinin aksine Samsung Smart Bulb sadece Bluetooth 4.0 üzerinden akıllı telefonlara bağlanıyor ve uyumlu uygulama 64 adede kadar akıllı ampülü kontrol edebiliyor. Ev otomasyonuna dahil etmek için ise ZigBee Bluetooth merkezine ihtiyaç duyuluyor.





Yüzde 10 seviyesine kadar parlaklık düşürülebiliyor ve beyazın pek çok tonu renk seçeneği olarak sunulmuş. Samsung Smart Bulb normal kullanımda 15 000 saat veya 10 yıllık bir ömür sunuyor. Cihazın fiyatı ve satış tarihi önümüzdeki günlerde açıklanacak.

http://global.samsungtomorrow.com/?p=35413