Samsung daha uzun kullanım süresi sunan telefonların sözünü veriyor

Her geçen gün donanım bileşenleri açısından gelişen ve güçlenen akıllı telefonlar buna rağmen batarya ömrü ve kullanım süresi açısından benzer bir gelişme gösteremiyor ve bu da tüketicileri oldukça rahatsız ediyor.

Daha büyük ekranlar, daha hızlı işlemciler ve 4G bağlantı teknolojileri aşırı bir şekilde bataryayı tüketiyor. Üst seviye bir telefonu istediği gibi kullanamadan şarjının bitmesi tüketicinin en çok istemediği durumlardan birisi. Samsung Electronics ise bu batarya sorununun üstesinden gelmek için aralıksız çalışıyor.





Samsung ürün geliştirme bölümü başkan yardımcısı Kevin Packingham bu yıl piyasaya çıkacak akıllı telefonların çok fazla kurcalanmasına rağmen yine de tam gün kullanım süresi sunmasını ümit ettiklerini belirtti. Packingham sabah uyandıktan sonra gece yine yatağa girene kadar müşterinin batarya süresi hakkında endişe etmesini istemediklerini vurguladı.





Samsung bunun için ilk etapta daha büyük bataryalara geçmeyi planlıyor. Ayrıca WiFi veya 4G LTE gibi bağlantı süreçlerinde daha iyi bir optimizasyon ile batarya tüketiminin düşürülmesi amaçlanıyor.





Firmanın Verizon için ürettiği ilk LTE modeli Samsung Droid Charge, bahsedilen çalışmaların ilk örneği olan akıllı telefon. Ancak Samsung bundan çok daha iyisini gerçekleştirmek istiyor ve çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. 2012 yılında firma batarya kullanım süreleri açısından büyük aşamalar kaydedeceğinden emin.