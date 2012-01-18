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Samsung daha uzun kullanım süresi sunan telefonların sözünü veriyor

7 yıl
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57
Cep Telefonu Diğer
Ekrem71
Haber Editörü
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Her geçen gün donanım bileşenleri açısından gelişen ve güçlenen akıllı telefonlar buna rağmen batarya ömrü ve kullanım süresi açısından benzer bir gelişme gösteremiyor ve bu da tüketicileri oldukça rahatsız ediyor.
Daha büyük ekranlar, daha hızlı işlemciler ve 4G bağlantı teknolojileri aşırı bir şekilde bataryayı tüketiyor. Üst seviye bir telefonu istediği gibi kullanamadan şarjının bitmesi tüketicinin en çok istemediği durumlardan birisi. Samsung Electronics ise bu batarya sorununun üstesinden gelmek için aralıksız çalışıyor.

Samsung ürün geliştirme bölümü başkan yardımcısı Kevin Packingham bu yıl piyasaya çıkacak akıllı telefonların çok fazla kurcalanmasına rağmen yine de tam gün kullanım süresi sunmasını ümit ettiklerini belirtti. Packingham sabah uyandıktan sonra gece yine yatağa girene kadar müşterinin batarya süresi hakkında endişe etmesini istemediklerini vurguladı.

Samsung bunun için ilk etapta daha büyük bataryalara geçmeyi planlıyor. Ayrıca WiFi veya 4G LTE gibi bağlantı süreçlerinde daha iyi bir optimizasyon ile batarya tüketiminin düşürülmesi amaçlanıyor.

Firmanın Verizon için ürettiği ilk LTE modeli Samsung Droid Charge, bahsedilen çalışmaların ilk örneği olan akıllı telefon. Ancak Samsung bundan çok daha iyisini gerçekleştirmek istiyor ve çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. 2012 yılında firma batarya kullanım süreleri açısından büyük aşamalar kaydedeceğinden emin.

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Mr. Jingles 7 yıl en beğenilen
Bunu Samsung'tan çok Google'ın düşünmesi gerek. Android gibi donanıma aç, sistem kaynaklarını sonuna kadar tüketen, batarya sömüren bir sisteme pil mi dayanır? Bataryadan ziyade işletim sisteminin mobil tasarrufa göre düzenlenmesi gerek. Android malesef batarya tüketimi konusunda tasarruflu bir sistem değil.
Bunu Samsung'tan çok Google'ın düşünmesi gerek. Android gibi donanıma aç, sistem kaynaklarını sonuna kadar tüketen, batarya sömüren bir sisteme pil mi dayanır?...
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4 Yanıt Yanıtla +19
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-Roland Deschain- 6 yıl
Sadece bir haber.
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EstrEmO 6 yıl
Bu genel bir problem nasıl laptopların süresi günlerce gitmiyorsa telefonlarında gitmez, yeni bir pil teknolojisi kullanılması gerekiyor.
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erci541 6 yıl
Duyan da iphone batarya süreleri andoroidin 2-3 kat ötesinde zannedecekler. Bildiğim kadarıyla, iPhone'lar da pilden şikayetçi. Kullanmasını bilene android 2-3 gün rahat gidiyor.
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DH Misafiri 7 yıl
motorola maxx çıkardı uzun pil ömrü ancak türkiyede çalışmayacak
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DH Misafiri 7 yıl
Zamzunggg . Hadi bakalım senden iyi şeyler bekliyoruz :)
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teksalih 7 yıl
Ben 3500 mah pil siparis ettim islemi cozdum yani bn rahatim, tum gun sarj hersey acik
3g wifi ekran isigi yarida 1080p doluuu
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Mr. Jingles 7 yıl
@K_Spartakus, estağfurullah teşekkür ederim.
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K_Spartakus 7 yıl Mr. Jingles
sugar_klavyeci

@K_Spartakus, estağfurullah teşekkür ederim.


rica ederim

her ne kadar zıt düştüğümüz kişisel fikirler olsada ömür boyu düşman olucağımız anlamına gelmesin ...sezarın hakkı sezara .

saygılar .
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K_Spartakus 7 yıl
musti545
sugar_klavyeci
Pulstar Ayrıca ben bir uygulamayı kapattığımda kapanmalı. İstisna uygulamalar haricinde kimi uygulamalar o gün dokunmadığım halde bir bakıyorum arkaplanda çalışıyor. Uygulama güncellemelerinde de benzer problem var. Android Market benim hesabım altında yüklediğim uygulamaların listesini zaten tutuyor. Güncellemesi çıkanları da o listede görebiliyoruz. Sürekli bunun senkronizasyonunu, uyarısını yapmak zorunda mı? Bunlar üst üste geldiğinde normal kullanımda günlük batarya tüketiminin büyük bir kısmını oluşturuyor zaten. Kaldıki ben çok oyun oynamayan, oynasam da basit oyunları günde 2-3 defa 5-10 dakikalık periyotlarda oynayan bir kullanıcıyım, yine de 12 saat zor dayanıyor.
hell line Çok doğru bir yorum.Bunu yazmaya girmiştim. Durum bu , en azından beklerdim ki android için şu arkada kendiliğinden açılan , çalışan , kapattığında tekrar açılan programların son bulması lazım. İşletim sistemi yüzünden ram şişme muhabbeti oluyor.Telefon 3-4 gün kapanmadan aktif kullanımda(task killer benzeri programlar kullanımda olsa dahi) kullanılabilir ram doluyor ve yavaşlamaya sebep oluyor(sgs2 de bile).Arkada çalışan programda haliyle pil yiyor.Zincirleme reaksiyon... Sistem pil uyumu yok.Tabiki dana kadar ekran 3g , wifi elbette pil düşmanı.Ama yanında bunlarda yok değil. Bazı firmaların yaptığı gibi(özellikle motorola) 4 ve üzeri ekranlara 2000mah altı pil haram olmalı.
Yorumunuz için teşekkür ederim.
Vereceğim cevap her iki yorum içinde geçerli. Sürekli senkronizasyon yapmak zorunda. Çünkü Google bir spyware şirketidir. Siz kapatsanız bile o uygulamalar kendi kendine birer ikişer aktive olup sizin haberiniz olmadan arka planda çalışmaya başlarlar ve interneti buldukları anda yaptığınız en son şeyleri kendi sunucularına gönderip sizin bilgilerinizi sürekli olarak senkronize ederler. Sistem uygulaması adı altında sürekli bilgilerinizi kendi sunucularına gönderen casus uygulamalardan başka bir şey değil bunlar. Googleın derdi kişisel bilgileri toplamak olduğu için tasarruf adamların umrunda değil.
tuffguy niye yazılımı yapan düşünsün sadece?Sanki apple çok aç değil donanıma?Lüks kullanmak istiyorsan ona görede donanımın olacak..herşeyleri bedavadan kucagında gören günümüz gençliği hep istiyor aslında bu kötü bir şey değil sadece kaynakların hızlı tükenip dünyanın sonunu getirir
İlk önce türkçenizi geliştirmenizi öneririm. Okuduğunuzu anlayın. Ben orada dikkat(!) ettiyseniz Samsungtan çok ifadesini kullandım. Yani Samsung bile bunu düşünüyorsa Googleın bunu Samsungtan daha çok düşünmesi gerektiğini vurguladım. Sadece Google düşünsün diye bir şey ima etmedim. İkinci olarak iOS donanıma aç bir sistem değil. 800 MHzde hiç kasmadan gayet akıcı çalışabilmekte. 512 MB RAM ve 800 MHz çift çekirdekli işlemci ile sistem gayet akıcı çalışmakta. Android ise 1 GB RAM ve 1.5 GHz hıza rağmen yine de takılıp donuyor RAM sorunları veriyor.
ahmethi Acaba bu sonuca ulaşacak teknik bilgiye nereden sahipsin? AYDIN İNSAN; ARAŞTIRIR, YARGILAR VE SONUCA VARIR. CAHİL İNSAN; DUYAR, GÖRÜR VE HÜKME VARIR.
Cevabı yukarıda vardim. Sizin de teknik bilginiz varsa paylaşın bilelim.
dostum senin sorunun ne herkese cevap vermişsin amacın ne?

asla bana düşmez ama ....
sugar klavyeci ile geçmişte zıtlaşmış olsamda söylediklerine katıldığımı söylemeyliyim . bu konularda bilgisinin ben dahil birçok kişiden iyi olduğunuda az çok biliyorum .
yalnız...o kadar yazılıp çizildikten sonra adama söz hakkı verilmeyecekmi ?
tabiki herkese cevap verecek ...demokrasinin gerekliliğide budur .
amaç ...cevap hakkını tek tek kullanmaktır .
sugar klavtyeciye saygılar .
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RED LORD CHE 7 yıl
rockclimber
Sizce bu gerçekten haber değeri taşıyor mu?

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Besiktask34 7 yıl
yaptım demiyorda söz veriyor
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artcraft35 7 yıl
kablosuz şarz projesi tamamlansın cebimizde aküyle gezeriz
dayanın az daha
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MrSilence 7 yıl
erci501
Bu habere içilir arkadaş :)

içelim güzelleşelim

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alpa07 7 yıl
Bor power
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