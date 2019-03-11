Samsung'dan Türkiye'de üretim müjdesi!

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Samsung, Orta Doğu ve Kuzey Afrika’daki iş ortaklarına yeni ürünlerini tanıtmak amacıyla Samsung MENA Forum 2019 etkinliğini Antalya’da düzenledi. Etkinlikte Samsung’un Türkiye’deki yeni üretim planları duyuruldu.

Televizyon ve tüketici elektroniği satışlarında önemli pazar payı yakalayan Samsung, kalıcı başarı için Türkiye’de üretim çalışmalarını hayata geçiriyor. Firma, Türkiye’de satılan televizyonların yüzde 55’inin montajını Türkiye’de gerçekleştiriyor. Bu oranı bu yıl içerisinde yüzde 80’e çıkarmayı planlıyor. Ayrıca Türkiye’de ankastre ürünlerinin üretimine de başlandı.

Süpürge ve çamaşır makinesi üretilecek

Türkiye’de iki üründe daha üretime geçiliyor. Bu ay içerisinde elektrikli süpürge üretimine başlanacak. İlk etapta bir süpürge modeli ile üretim başlıyor. Ardından 10 farklı modelin üretimi yapılacak. İlerleyen dönemde ülkemizde çamaşır makinesi üretimi de yapılacak. Televizyon ve süpürge modelleri Marmara Bölgesi’nde beyaz eşya ürünleri ise Kayseri’de bulunan fabrikalarda üretilecek.

Türkiye büyük televizyon seviyor

Samsung Electronics Türkiye Tüketici Elektroniği Satış ve Pazarlamadan Sorumlu Başkan Yardımcısı Mert Gürsoy, 2018 yılından büyüyerek çıktıklarını belirterek, “GFK verilerine göre 2018 yılında TL bazında cirosal olarak TV kategorisinde pazardan 2.5 kat daha fazla büyüdük. Türkiye’de TV pazarına son 3 yıldır cirosal anlamda liderlik yapıyoruz. 2018’i de yüzde 24 pazar payı ile lider olarak kapattık. Son ayda yüzde 27’ye kadar ulaştık. Üst segment modellerde 55 inç üzerinde yüzde 39, 75 inç üzerinde yüzde 67, Ultra HD TV’lerde ise yüzde 37 pazar payına sahibiz. Beyaz eşya sektöründe 5 yıldır en çok büyüyen markayız. Beyaz eşyada yüzde 20’nin üzerinde bir büyüme gösterdi. Üst segment ürünlerde buzdolabında yüzde 48, çamaşır makinesinde yüzde 30 pazar payına ulaştık. Birçok marka yatırımlarını azaltırken biz aynı hızla devam ederek 2018’den büyüyerek çıktık” dedi.

Samsung Electronics Türkiye Başkanı DaeHyun Kim, “Türkiye’de satılan televizyonların ortalama ekran boyutu, Avrupa’ya göre daha büyük. Türkiye’de tüketicilerin daha iyi ürünlere ulaşabilmesi için 65 inç ve 75 inç gibi üst segmentteki televizyon modellerini Türkiye’de üretmemiz gerekiyor” dedi. Üretimin yanında geleneksel ve dijital satış için de yatırımlar yapılacak.Türkiye'de şu an 350 adet Samsung mağazası bulunuyor. Mağaza sayısının 450'ye çıkarılacağı açıklandı.

http://www.hurriyet.com.tr/ekonomi/marmara-supurgesi-41144863