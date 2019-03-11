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Samsung'dan Türkiye'de üretim müjdesi!

Samsung MENA Forum 2019, Antalya'da düzenlendi. Samsung'un Türkiye'de üretimini yapacağı yeni ürünler duyuruldu. Koreli Samsung, ülkemizde hangi ürünleri üretecek?
2 ay
12,4b
1
34
Diğer Ev Elektroniği
Yusuf Akbaş
Yazar
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Samsung'dan Türkiye'de üretim müjdesi!
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Samsung, Orta Doğu ve Kuzey Afrika’daki iş ortaklarına yeni ürünlerini tanıtmak amacıyla Samsung MENA Forum 2019 etkinliğini Antalya’da düzenledi. Etkinlikte Samsung’un Türkiye’deki yeni üretim planları duyuruldu.

Televizyon ve tüketici elektroniği satışlarında önemli pazar payı yakalayan Samsung, kalıcı başarı için Türkiye’de üretim çalışmalarını hayata geçiriyor. Firma, Türkiye’de satılan televizyonların yüzde 55’inin montajını Türkiye’de gerçekleştiriyor. Bu oranı bu yıl içerisinde yüzde 80’e çıkarmayı planlıyor. Ayrıca Türkiye’de ankastre ürünlerinin üretimine de başlandı.

Süpürge ve çamaşır makinesi üretilecek

Türkiye’de iki üründe daha üretime geçiliyor. Bu ay içerisinde elektrikli süpürge üretimine başlanacak. İlk etapta bir süpürge modeli ile üretim başlıyor. Ardından 10 farklı modelin üretimi yapılacak. İlerleyen dönemde ülkemizde çamaşır makinesi üretimi de yapılacak. Televizyon ve süpürge modelleri Marmara Bölgesi’nde beyaz eşya ürünleri ise Kayseri’de bulunan fabrikalarda üretilecek.

Türkiye büyük televizyon seviyor

Samsung Electronics Türkiye Tüketici Elektroniği Satış ve Pazarlamadan Sorumlu Başkan Yardımcısı Mert Gürsoy, 2018 yılından büyüyerek çıktıklarını belirterek, “GFK verilerine göre 2018 yılında TL bazında cirosal olarak TV kategorisinde pazardan 2.5 kat daha fazla büyüdük. Türkiye’de TV pazarına son 3 yıldır cirosal anlamda liderlik yapıyoruz. 2018’i de yüzde 24 pazar payı ile lider olarak kapattık. Son ayda yüzde 27’ye kadar ulaştık. Üst segment modellerde 55 inç üzerinde yüzde 39, 75 inç üzerinde yüzde 67, Ultra HD TV’lerde ise yüzde 37 pazar payına sahibiz. Beyaz eşya sektöründe 5 yıldır en çok büyüyen markayız. Beyaz eşyada yüzde 20’nin üzerinde bir büyüme gösterdi. Üst segment ürünlerde buzdolabında yüzde 48, çamaşır makinesinde yüzde 30 pazar payına ulaştık. Birçok marka yatırımlarını azaltırken biz aynı hızla devam ederek 2018’den büyüyerek çıktık” dedi.

Samsung Electronics Türkiye Başkanı DaeHyun Kim, “Türkiye’de satılan televizyonların ortalama ekran boyutu, Avrupa’ya göre daha büyük. Türkiye’de tüketicilerin daha iyi ürünlere ulaşabilmesi için 65 inç ve 75 inç gibi üst segmentteki televizyon modellerini Türkiye’de üretmemiz gerekiyor” dedi. Üretimin yanında geleneksel ve dijital satış için de yatırımlar yapılacak.Türkiye'de şu an 350 adet Samsung mağazası bulunuyor. Mağaza sayısının 450'ye çıkarılacağı açıklandı.



http://www.hurriyet.com.tr/ekonomi/marmara-supurgesi-41144863 Yorum Yaz
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mosyozzz 2 ay en beğenilen WB
WB
Muhalifleri cildirtir gene bu haber


Niye çıldiralımki? Adamlar 300 küsür dolara işçi çalıştıracak, üretim yapıp o ürünü yine aynı fiyata bize satacak, bizi sömürecek. Zil takıp oynamalıyız bence.
WBMuhalifleri cildirtir gene bu haberNiye çıldiralımki? Adamlar 300 küsür dolara işçi çalıştıracak, üretim yapıp o...
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1 Yanıt Yanıtla +36
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_turbo_ 2 ay
Ülke tam cöplüge dönecek desene
1 Yanıt Yanıtla +34
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sniper23 2 ay Ceqa
Çin'de bile artık işçi masrafları arttı, bir de devletin patent çalma vs. gibi durumlarından dolayı montaj işini Türkiye'ye taşımaya başladılar.
Türkiye'de üretim maliyeti epey düşük niye çünkü TL çok değer kaybetti. Çin ile yarışıyor artık.
Çin'de bile artık işçi masrafları arttı, bir de devletin patent çalma vs. gibi durumlarından dolayı montaj işini Türkiye'ye taşımaya başladılar.Türkiye'de...
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Saint Ralph 2 ay
Eve sokmam.
Alacağım ürünler.
Alman, Japon, Amerikan, Kore, İsveç malı olmalı.
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aksu01 2 ay
"türkiye büyük televizyon seviyor" demiş.
son 4 senedir 49 inç kaliteli tv (qled seviyesi) bekledim. getirip satmadılar. sonra çıkmışlar türkler büyük seviyor.
büyük ekran televizyonları "zenginliğini göstermek için" zenginler alıyor. tv de film izlemek için büyük ekran alan az.
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Cem 2 ay
Istihdam yaratilacak bunda kotuluk aramayin. Ulkeye sicak para girip borsada vurgiunu yapip cikarkende dolarin fitilini ateslemesinden iyi. Bize yatirim yapacak cok uluslu firmalar lazim. Bu tip yerlerde kendini gelistiren muhendisler ileride yapilabilirse bizim turk firmalarimizda bilgisini ve becerisini kullanabilmesi epey guzel olur.
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Mete Can Karahasan 2 ay Cem
Ülke zaten yangın yeri, tekrar ediyorum kendi kendini ur gibi içten içe bitiren ortaklarla çalışacağınıza Samsung'la çalışın daha iyi. Orada kendini bitirenler sömürüldüklerinden değil, hakikaten işkoliklikten başka şey bilmediklerinden kendi kendine zulmediyor.
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broodofqueen 2 ay
İş gücü olarak Çin ile kıyaslamak yanlış.
Ama Avrupa pazarı için sanırım en ucuz işgücü bizde.
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agent1453 2 ay
Kalitesi düşük veya eski model ürettirirler.
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muammer816 2 ay
ben almıyorum samsung tv,cep telefonu falan ama burda fabrika açmaları ya da var olan fabrikalarını büyütmeleri güzel bence.evet ucuz iş gücüyüz,bu çok doğru.halkımızın işe ihtiyacı var,bu da çok doğru.kendi kalkınmamızı yapana dek (bu ne zaman olabilir Allah bilir) bu tarz yatırımlar güzel bence.kimse de kimseye zorla mal satmıyor.samsung almazsınız olur biter :D
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Mete Can Karahasan 2 ay
Honda'yı küstürürken düşünecektik. Samsung Türkiye'de çok yaygın bir marka ve ekran kalitesi ile Sony'i aratmayacak kalitede.
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lawbreaker 2 ay
Yabancı sermayenin Türkiye'de az veya çok istihdam yaratacak olması gayet iyi bir haber. İşsizliğin rekor üstüne rekor kırdığı günlerde ne gelirse kar
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DEMİRCİEFE 2 ay
lg,samsung,philips led tv ler çekya,macaristan, polanya da üretm yapıp yıllardır Turkiye de yapmıyorlar.
en azından benım kullandıgım lg ve samsung bu ülkelerde üretilmiş...
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