Katlanabilir ekranlı Samsung Galaxy Fold’un Türkiye çıkış tarihi belli oldu [Günceleme]

Antalya’da düzenlenen Samsung MENA Forum 2019’a katılan ve burada konuşma yapan Samsung Electronics Türkiye Başkanı DaeHyun Kim, “Katlanabilir telefonumuz Galaxy Fold ile tüketicilerimizi heyecanlandıran bir ürün ortaya çıkardık. Açıldığında 7,3 inç büyüklüğüne ulaşan Galaxy Fold ile YouTube, WhatsApp ve Google'ı aynı anda kullanabiliyorsunuz. Pazara çok büyük bir yenilik getiren Galaxy Fold'u 27 Nisan'da Türkiye'de satışa sunacağız.” dedi.
Galaxy Fold özellikleri
Katlanabilir ekranlı Galaxy Fold hem tablet hem de telefon olarak kullanabiliyor. Cihazın katlı halinde 4.6 inç büyüklüğünde bir ekran, açık halinde ise 7.3 inç büyüklüğünde bir ekranı bulunuyor. Toplam altı kamerası bulunan cihaz, 4380 mAh büyüklüğünde batarya ile geliyor.
27 Nisan tarihinde Türkiye’de satışa sunulacak olan Galaxy Fold’un yurtdışı fiyatı 1980 dolar olarak açıklandı. Türkiye satış fiyatı bilinmiyor.
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Bi 20 bin değil.
Ama alınmaz, hamburger gibi bir cihaz.
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