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Katlanabilir ekranlı Samsung Galaxy Fold’un Türkiye çıkış tarihi belli oldu [Günceleme]

Galaxy Fold, Türkiye çıkış tarihi açıklandı. Samsung Electronics Türkiye Başkanı, Galaxy Fold’un satışa sunulacağı tarihi duyurdu. Galaxy Fold, katlanabilir ekranı ile epey dikkat çekiyor.
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Cep Telefonları
Yusuf Akbaş
Yazar
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Katlanabilir ekranlı Samsung Galaxy Fold’un Türkiye çıkış tarihi belli oldu [Günceleme]
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Samsung’un katlanabilir ekranlı telefonu Galaxy Fold’un Türkiye çıkış tarihi açıklandı. Samsung Electronics Türkiye Başkanı, Galaxy Fold’un Nisan ayında satışa sunulacağını duyurdu.

Antalya’da düzenlenen Samsung MENA Forum 2019’a katılan ve burada konuşma yapan Samsung Electronics Türkiye Başkanı DaeHyun Kim, “Katlanabilir telefonumuz Galaxy Fold ile tüketicilerimizi heyecanlandıran bir ürün ortaya çıkardık. Açıldığında 7,3 inç büyüklüğüne ulaşan Galaxy Fold ile YouTube, WhatsApp ve Google'ı aynı anda kullanabiliyorsunuz. Pazara çok büyük bir yenilik getiren Galaxy Fold'u 27 Nisan'da Türkiye'de satışa sunacağız.” dedi.

Galaxy Fold özellikleri 

Katlanabilir ekranlı Galaxy Fold hem tablet hem de telefon olarak kullanabiliyor. Cihazın katlı halinde 4.6 inç büyüklüğünde bir ekran, açık halinde ise 7.3 inç büyüklüğünde bir ekranı bulunuyor. Toplam altı kamerası bulunan cihaz, 4380 mAh büyüklüğünde batarya ile geliyor.

27 Nisan tarihinde Türkiye’de satışa sunulacak olan Galaxy Fold’un yurtdışı fiyatı 1980 dolar olarak açıklandı. Türkiye satış fiyatı bilinmiyor.

Güncelleme:

Samsung'dan tarafımıza iletilen bilgiye göre Galaxy Fold'un çıkış tarihi henüz netlik kazanmadı. Samsung'un basın mensuplarına ilettiği ilk bilginin yanlış olduğu ve Galaxy Fold'un 27 Nisan'da satışa çıkmayacağı ifade edildi. Tahminler, cihazın Mayıs ayında satışa sunulması yönünde ancak henüz kesinleşmiş bir bilgi mevcut değil.

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TearsForFears 2 ay en beğenilen
iphone xs max yerine bunu al tablet telefon olarak kullan :) Samsung uygun fiyatla getirdiği için 15 bini geçeceğini sanmıyorum ama bakalım görelim.
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WB 2 ay
Cihaz daha cikamadan tasarim olarak gömduler, fiyat ister 5bin isterse 30 bin olsun ölü dogmus bir cihaz..
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hamza5806 2 ay
Böbrek espirisi gelmemis cunku artık bobrek de kurtarmiyor dalak ciger ne varsa cikarmak lazım
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the_dedektif 2 ay
14.999 Tl den gelecek muhtemelen.
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astegon 2 ay double or nothing
19.999
Bi 20 bin değil.


Ama alınmaz, hamburger gibi bir cihaz.
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ramis78 2 ay
heyecanla bekliyoruz (!)
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Ray Kurzweil 2 ay
Ölü doğmuş bir cihaz oldu.
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WB 2 ay
Cihaz daha cikamadan tasarim olarak gömduler, fiyat ister 5bin isterse 30 bin olsun ölü dogmus bir cihaz..
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emrhyldrm 2 ay
TR fiyatı 20.000'i görür mü?
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smart1978 2 ay
Snapdragon 855 li olarak gelmemesi kotu olmus :/
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alprkrkmz 2 ay
M30 ve A serisi hakkında konuşmamış mı bu TR sorumlusu. En çok beklenenler bunlar.
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Blimonaromalı 2 ay
atmasam olmazdı 2000 $ olunca
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