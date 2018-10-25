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Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Samsung’dan reklam yüzüne iPhone kullandın davası

Rusya’da yerli Paris Hilton olarak da bilinen Ksenia Sobchak, Samsung’un marka yüzü olduğu halde iPhone X kullanırken kameralara yakalanınca tazminat davası da gecikmedi.
6 ay
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Genelde bir firmanın reklam yüzü olan ünlü kişilerin sözleşme gereği halka açık olarak rakip bir firmanın ürününü kullanması yasaktır. Rusya’da bununla ilgili olarak önemli bir olay yaşanıyor.

Gündeme oturdu

Rusya’nın ünlü televizyon sunucularından ve Putin’in torunlarından Ksenia Sobchak, bir süredir Samsung’un ülkedeki reklam yüzü olarak faaliyet yürütüyordu. Halka açık alanlarda Samsung akıllı telefonları kullanması gereken Sobchak’ın rakip telefonları kullanması ise yasaktı.

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Bununla birlikte bir röportaj sırasında Sobchak’ın iPhone X kullandığı ve bunu kağıtlar ile saklama çabasına rağmen dikkatlerden kaçmadığı ortaya çıktı. Sözleşmeyi ihlal eden ünlü isme de Samsung’dan dava gecikmedi.

Dedesine karşı protestolarda da boy gösteren Sobchak’ın sadece röportajda değil farklı sosyal medya paylaşımlarında da iPhone X kullandığı ifade ediliyor. Samsung ise açtığı davada Sobchak’tan marka imajına zarar verdiği gerekçesiyle 1.6 milyon dolar tazminat talep ediyor.

Geçmiş dönemlerde de bir markanın yüzüyken farklı marka cihazlarla yakalanan ünlü isimlere rastlıyorduk ancak Samsung olayı oldukça ciddiye alıyor. Şimdilik iki taraftan da yapılmış bir açıklama yok.

 

https://www.phonearena.com/news/Using-an-iPhone-X-could-cost-Russian-woman-1.6-million-dollars_id110357 Yorum Yaz
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dr20mouse 6 ay en beğenilen
Haketti o zaman sözleşmede ne yazıyorsa onu yerine getirmek zorunda.
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sniko1 6 ay
Yaptığı sözleşmeyi ihlal edip milyon dolar tazminat ödemeyi göze alacak kadar Samsung'da olmayan ne sunmuş olabilir sana iPhone X aklım ermiyor.
Şahsen reklam yüzü olmak adına kronik bir LG marka telefonu sonsuza dek kullanmayı taahhüt edebilirim
Yaptığı sözleşmeyi ihlal edip milyon dolar tazminat ödemeyi göze alacak kadar Samsung'da olmayan ne sunmuş olabilir sana iPhone X aklım ermiyor.Şahsen rek...
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qqyyxx 6 ay
Ayfonu ayfon yapan, yani masa üstü aksesuar olarak kullanım literatürüne taşıyan zaten bu ünlüler değilmiydi.
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Y-ZiyA 6 ay
You had one job. One job.
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DH Misafiri 6 ay
samsung sonuna kadar haklı.
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MrKattchup 6 ay
Bunun bir benzeri zamanında Ellen'ın oscarda note3 le çektiği fotoğrafta olmuştu sponsor olduğu firmanın telefonunu kullanmak yerine İphone tercih etmişti, bence Samsung göndermeler şu bu vazgeçip pazarlama departmanını gözden geçirmeli.
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aenescan1994 6 ay
Apple iyi para vermiş. Reklam bunlar. Yoksa niye kullansın
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ergenius 6 ay
Apple'ın yerinde olsam tazminatı öder, 10 m$ verir, Iphone yüzü yaparım. Daha iyi bir reklam yapılamaz 😁
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viper 6 ay
Apple bu tazminati öder, insanlara zorla teleton kullandirilamayacaginin ve herkesin en iyi telefonu kullanmakta özgür oldugunun propagandasini yapar.
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sniko1 6 ay
Yaptığı sözleşmeyi ihlal edip milyon dolar tazminat ödemeyi göze alacak kadar Samsung'da olmayan ne sunmuş olabilir sana iPhone X aklım ermiyor.
Şahsen reklam yüzü olmak adına kronik bir LG marka telefonu sonsuza dek kullanmayı taahhüt edebilirim
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Mr. Jingles 6 ay
Samsung dolaylı olarak da olsa Apple'dan fena gol yemiş. Apple topu 90'a çakmış.
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alp0007 6 ay
Samsung yöneticilerinin bile Iphone kullandığını tahmin ediyorum.
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cumur 6 ay alp0007
türkiye mağazalarında çalışan ve samsung telefon satan personeli iphone ve başka marka telefonlar kullanıp bizlere samsung telefon satmaya çalışıyorlar sorunca da şirket bize bu kampanyadan yararlandırmıyor gibi komik cevaplar veriyorlar şaka gibi ama gerçek örnek teknosa samsung standı gidin bakın, önce bu kafaları değiştirmeleri lazım oda samsung türkiyenin komple değiştirilmesinden elden geçmesinden geliyor zor iş yani bizde koltuğa yapışan bırakmaz
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ouzqan 6 ay
çok gereksiz bir iş olmuş. Eğer kontrat da yazıyorsa ayrı ama öyle birşey de yazmıyorsa aç gözlülük resmen
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Anti Fanboy 6 ay ouzqan
Genelde bir firmanın reklam yüzü olan ünlü kişilerin sözleşme gereği halka açık olarak rakip bir firmanın ürününü kullanması yasaktır.
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