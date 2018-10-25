Samsung’dan reklam yüzüne iPhone kullandın davası

Genelde bir firmanın reklam yüzü olan ünlü kişilerin sözleşme gereği halka açık olarak rakip bir firmanın ürününü kullanması yasaktır. Rusya’da bununla ilgili olarak önemli bir olay yaşanıyor.

Gündeme oturdu

Rusya’nın ünlü televizyon sunucularından ve Putin’in torunlarından Ksenia Sobchak, bir süredir Samsung’un ülkedeki reklam yüzü olarak faaliyet yürütüyordu. Halka açık alanlarda Samsung akıllı telefonları kullanması gereken Sobchak’ın rakip telefonları kullanması ise yasaktı.

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Bununla birlikte bir röportaj sırasında Sobchak’ın iPhone X kullandığı ve bunu kağıtlar ile saklama çabasına rağmen dikkatlerden kaçmadığı ortaya çıktı. Sözleşmeyi ihlal eden ünlü isme de Samsung’dan dava gecikmedi.

Dedesine karşı protestolarda da boy gösteren Sobchak’ın sadece röportajda değil farklı sosyal medya paylaşımlarında da iPhone X kullandığı ifade ediliyor. Samsung ise açtığı davada Sobchak’tan marka imajına zarar verdiği gerekçesiyle 1.6 milyon dolar tazminat talep ediyor.

Geçmiş dönemlerde de bir markanın yüzüyken farklı marka cihazlarla yakalanan ünlü isimlere rastlıyorduk ancak Samsung olayı oldukça ciddiye alıyor. Şimdilik iki taraftan da yapılmış bir açıklama yok.