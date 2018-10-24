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Dünyanın ilk açık kaynak şarj adaptörü MintyBoost ile tanışın

Evinizde elektronik devrelerle uğraşmayı seviyorsanız güçlü bir USB şarj kutusu yapabilirsiniz. MintyBoost projesi dünyanın ilk açık kaynak USB adaptörünü sunuyor.
6 ay
8,9b
1
12
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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DIY olarak da tabir edilen ve teknoloji marketlerde satılan pek çok sistem veya aksesuarı evinizde yapmanızı sağlayan setler son dönemde çok yaygınlaştı. Raspberry Pi gibi platformların da desteğiyle kendi kitlesini oluşturan DIY sistemler içerisinde dikkat çekenler de mevcut.

MintyBoost özellikleri ve fiyatı

MintyBoost adıyla geliştirilen bir DIY seti bir nane şekeri kutusuna yerleştireceğiniz bileşenlerle verimli bir USB şarj adaptörü hazırlamanızı sağlıyor. Üçüncü versiyona terfi eden MintyBoost satışa çıktı.

Ayrıca Bkz. "Exynos işlemcili Galaxy S10 versiyonları daha gelişmiş anakartlara sahip olacak"

Normalde kalem pillerle veya 9V pillerle hazırlanan USB şarj üniteleri mevcut. Bazıları Kickstarter üzerinde hayat bulmuştu. Bununla birlikte MintyBoost daha verimli ve ilk açık kaynak USB şarj seti olma özelliği taşıyor.

Sette verimli bileşenler kullanıldığı için daha fazla enerji sağladığı belirtiliyor. İki adet AA pille çalışan adaptör 5V üzerinden 500mA enerji sağlayabiliyor. 6000mAh kapasiteye kadar çıkabilen adaptör uzun kullanım süreleri vadediyor. Modeli belirtilmemekle birlikte iPhone modellerini 3 veya 4 kez şarj edebilecek kapasitede olduğu vurgulanmış. Üstelik boyutları da oldukça küçük.

20 Pound şeklinde bir fiyatı olan MintyBoost seti elbette herkese göre değil. Daha çok evde devre kartları ile uğraşmayı sevenler için güzel bir hobi olacaktır.

 

https://thepihut.com/products/adafruit-mintyboost-kit-v3-0? Yorum Yaz
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OverClocK1ng 6 ay en beğenilen
500mA yı alsın da başına çalsın. 20 Pound'a gider QuickCharge 3.0 lı Xiaomi Mi Bank 3 alır, kalan parayla da gider yemek yersin.
Yanıtla +22
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darkaura 6 ay
yenilik gibi lanse edilmesi komik olmus. diy olarak gercek power bank yapmak isteyen varsa eski laptoplarin bataryasini kirsin. eski modellerin hemen hepsinden standart 18650 lipo bataryalar cikar. urun.n11.com/... su ufak sarj devresini bagladiginizda buyrun power bankiniz hazir. acikcasi benim kendi tercigim en guclu 18650 lipo batarya panasonic 3400mah modelinden 1 adet alip 12tl lik ufak power bank kutusuna koymak. devre kayiplariyla buyuk telefonlari full dolduramaz ama cok ufak. telefonla beraber rahatsiz etmeden pantalon cebine sigiyor. yolda yuk olmuyor. %80e yakin sarj yapip her durumda gunu kurtarmaya yetiyor.
yenilik gibi lanse edilmesi komik olmus. diy olarak gercek power bank yapmak isteyen varsa eski laptoplarin bataryasini kirsin. eski modellerin hemen hepsinden ...
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Yanıtla +8
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crazywinner3 6 ay
İyi güzel de normal aa piller 1500 mah bir işe yaramaz. Şarjlı olanlar da taş çatlasa 2500 mah. Nasıl 6000 mah'a çıkabiliyormuş merak ettim. Bunun yerine powerbank alırım. Useless
İyi güzel de normal aa piller 1500 mah bir işe yaramaz. Şarjlı olanlar da taş çatlasa 2500 mah. Nasıl 6000 mah'a çıkabiliyormuş merak ettim. Bunun yerine powerb...
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1 Yanıt Yanıtla +7
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Ekrem71.5 6 ay
10 senelik haberi alıp buraya yapıştırmak nedir ya.
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ouzqan 6 ay
20 Pound a bunu yapacağıma gider powerbank alırım daha iyi. Yemişim açık kaynağını.
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aozgec 6 ay
neden iphone 4? iphone xs max'ı bağlamaya yürekleri yetmemiş sanırım :D
Yanıtla +1
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baryen 6 ay
Mağara
Bu konu en az 4 yıllık (yorumlardan) instructables.com/...
Bu konu 9 yıllık instructables.com/...
bu konu 9 yıllık instructables.com/...
2 Yanıt Yanıtla +5
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baryen 6 ay baryen
sonuncu link 8 yıllık pardon
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Soul741 6 ay baryen
3. versiyon çıktı diye haberi yapılmış. 2010'da ilk versiyonu üretilmiş gördüğüm kadarıyla. Ama 3.versiyonun 2015'te incelemesi var. Kaldı ki kaynak linkte bile adamlar Iphone 5'e uyumlu artık demişler.
Bu haber hangi akla hizmet siteye konmuş anlayamıyorum. Sitenin açık ara en kötü yazarı Ekrem71. Kendisiyle tanışıp, özel olarak tenkit etmek istiyorum.
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Fenomenon 6 ay
biraz saçma olmuş gibi. anladığım kadarıyla devreye pil takıp şeker kutusunun içine koyacaksın hepsi bu. ee o zamn bu ilkokul öğrencileri için satılan hazır devre zımbırtısı gibi bişey. bunu alacağıma gider powerbank alırım daha iyi. DIY dediğin şeyde gerçekten kendin bişeyler yapman lazım. hazır alıp yaptıktan sonra anlamı kalmıyor ki.
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darkaura 6 ay
yenilik gibi lanse edilmesi komik olmus. diy olarak gercek power bank yapmak isteyen varsa eski laptoplarin bataryasini kirsin. eski modellerin hemen hepsinden standart 18650 lipo bataryalar cikar. urun.n11.com/... su ufak sarj devresini bagladiginizda buyrun power bankiniz hazir. acikcasi benim kendi tercigim en guclu 18650 lipo batarya panasonic 3400mah modelinden 1 adet alip 12tl lik ufak power bank kutusuna koymak. devre kayiplariyla buyuk telefonlari full dolduramaz ama cok ufak. telefonla beraber rahatsiz etmeden pantalon cebine sigiyor. yolda yuk olmuyor. %80e yakin sarj yapip her durumda gunu kurtarmaya yetiyor.
Yanıtla +8
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OverClocK1ng 6 ay en beğenilen
500mA yı alsın da başına çalsın. 20 Pound'a gider QuickCharge 3.0 lı Xiaomi Mi Bank 3 alır, kalan parayla da gider yemek yersin.
Yanıtla +22
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crazywinner3 6 ay
İyi güzel de normal aa piller 1500 mah bir işe yaramaz. Şarjlı olanlar da taş çatlasa 2500 mah. Nasıl 6000 mah'a çıkabiliyormuş merak ettim. Bunun yerine powerbank alırım. Useless
1 Yanıt Yanıtla +7
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darkaura 6 ay crazywinner3
yanlis bilgi degil. duracell aa piller 2850mah civari. iki adeti 6000mah a yaklasiyor. ama burda soyle bir oyun var, 1.5volt 6000mah. telefon bataryalari 3.7volt lipo batarya. yani o gucu 3.7volt olcegine cevirirsek ancak 2400mah ediyor. 5volta ceviren devredeki kayiplari ekledigimizde modern bir akilli telefonun yarisini dolduramaz.
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