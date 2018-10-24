Dünyanın ilk açık kaynak şarj adaptörü MintyBoost ile tanışın

DIY olarak da tabir edilen ve teknoloji marketlerde satılan pek çok sistem veya aksesuarı evinizde yapmanızı sağlayan setler son dönemde çok yaygınlaştı. Raspberry Pi gibi platformların da desteğiyle kendi kitlesini oluşturan DIY sistemler içerisinde dikkat çekenler de mevcut.

MintyBoost özellikleri ve fiyatı

MintyBoost adıyla geliştirilen bir DIY seti bir nane şekeri kutusuna yerleştireceğiniz bileşenlerle verimli bir USB şarj adaptörü hazırlamanızı sağlıyor. Üçüncü versiyona terfi eden MintyBoost satışa çıktı.

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Normalde kalem pillerle veya 9V pillerle hazırlanan USB şarj üniteleri mevcut. Bazıları Kickstarter üzerinde hayat bulmuştu. Bununla birlikte MintyBoost daha verimli ve ilk açık kaynak USB şarj seti olma özelliği taşıyor.

Sette verimli bileşenler kullanıldığı için daha fazla enerji sağladığı belirtiliyor. İki adet AA pille çalışan adaptör 5V üzerinden 500mA enerji sağlayabiliyor. 6000mAh kapasiteye kadar çıkabilen adaptör uzun kullanım süreleri vadediyor. Modeli belirtilmemekle birlikte iPhone modellerini 3 veya 4 kez şarj edebilecek kapasitede olduğu vurgulanmış. Üstelik boyutları da oldukça küçük.

20 Pound şeklinde bir fiyatı olan MintyBoost seti elbette herkese göre değil. Daha çok evde devre kartları ile uğraşmayı sevenler için güzel bir hobi olacaktır.