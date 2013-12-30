Samsung dünyanın ilk mobil 8Gb (1GB) LPDDR4 mobil belleklerini lanse etti





Mobil cihaz ve televizyon sistemleri yanında yongaseti pazarında da önemli yenilikler geliştiren Samsung pek çok ilke de imza atmıştı. Firma son olarak dünyanın ilk 8Gb kapasiteli LPDDR4 mobil RAM belleklerini lanse etti.





20nm fabrikasyon sürecine sahip olan yeni LPDDR4 bellekler tek bir zarda 8Gb yani 1GB kapasite sunabiliyor. 4 zar üstüste eklenerek 4GB LPDDR4 RAM bellekler elde edilebiliyor. 64-bit mobil yongasetlerinin 4GB ve üzeri belleklere imkan tanıdığı hatırlandığında Samsung’un 64-bitlik Exynos yongasetlerini 4GB RAM ile desteklemesi çok yakın bir gelecekte olabilir.





Samsung, yeni LPDDR4 belleklerinde JEDEC standart belirleme kurumuna sunmuş olduğu ve Düşük Voltaj Salınım Giderme Mantığı (LVSTL) adını verdiği bir girdi-çıktı arabirimi kullanıyor. Bu arabirim sayesinde yeni bellekler pin başına 3200Mbps veri transferine imkan tanıyor. Bu miktar, hali hazırda hacimli üretimde oldan 20nm fabrikasyon sürecine sahip LPDDR3 DRAM belleklerin iki katı.





Yeni LPDDR4 arabirimi en hızlı LPDDR3 veya DDR3 belleklere göre yüzde 50 daha fazla performans sunarken, enerji tüketimini de yüzde 40 azaltarak 1.1 volta düşürüyor. Samsung sektördeki en yüksek performans ve enerji tasarrufu seviyesini sunduğunu belirtiyor.

Yeni LPDDR4 RAM belleklerle birlikte mobil uygulamalar için yüksek performans ve düşük enerji tüketimi mümkün olacak. Kullanıcılar daha hızlı tepki veren uygulamaları, daha gelişmiş özellikleri ve daha yüksek ekran çözünürlüklerini tecrübe ederken, daha az enerji tüketecekler.





Samsung hali hazırda 4Gb ve 6Gb kapasiteli LPDDR3 mobil bellek segmentlerinde lider durumda. 8Gb kapasiteli LPDDR4 mobil bellekler ise gelecek yıl itibariyle pazara sunulacak. Mobil DRAM bellek sektöründe yaşanan yeni gelişmelerle, gelecek yıl sektörün genel DRAM pazarında daha büyük bir pay elde edeceği tahmin ediliyor.

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