Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonu Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Samsung dünyanın ilk mobil 8Gb (1GB) LPDDR4 mobil belleklerini lanse etti

5 yıl
3,3b
1
30
Cep Telefonu Diğer
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Samsung dünyanın ilk mobil 8Gb (1GB) LPDDR4 mobil belleklerini lanse etti

Mobil cihaz ve televizyon sistemleri yanında yongaseti pazarında da önemli yenilikler geliştiren Samsung pek çok ilke de imza atmıştı. Firma son olarak dünyanın ilk 8Gb kapasiteli LPDDR4 mobil RAM belleklerini lanse etti.

20nm fabrikasyon sürecine sahip olan yeni LPDDR4 bellekler tek bir zarda 8Gb yani 1GB kapasite sunabiliyor. 4 zar üstüste eklenerek 4GB LPDDR4 RAM bellekler elde edilebiliyor. 64-bit mobil yongasetlerinin 4GB ve üzeri belleklere imkan tanıdığı hatırlandığında Samsung’un 64-bitlik Exynos yongasetlerini 4GB RAM ile desteklemesi çok yakın bir gelecekte olabilir. 

Samsung, yeni LPDDR4 belleklerinde JEDEC standart belirleme kurumuna sunmuş olduğu ve Düşük Voltaj Salınım Giderme Mantığı (LVSTL) adını verdiği bir girdi-çıktı arabirimi kullanıyor. Bu arabirim sayesinde yeni bellekler pin başına 3200Mbps veri transferine imkan tanıyor. Bu miktar, hali hazırda hacimli üretimde oldan 20nm fabrikasyon sürecine sahip LPDDR3 DRAM belleklerin iki katı.

Yeni LPDDR4 arabirimi en hızlı LPDDR3 veya DDR3 belleklere göre yüzde 50 daha fazla performans sunarken, enerji tüketimini de yüzde 40 azaltarak 1.1 volta düşürüyor. Samsung sektördeki en yüksek performans ve enerji tasarrufu seviyesini sunduğunu belirtiyor. 
Yeni LPDDR4 RAM belleklerle birlikte mobil uygulamalar için yüksek performans ve düşük enerji tüketimi mümkün olacak. Kullanıcılar daha hızlı tepki veren uygulamaları, daha gelişmiş özellikleri ve daha yüksek ekran çözünürlüklerini tecrübe ederken, daha az enerji tüketecekler. 

Samsung hali hazırda 4Gb ve 6Gb kapasiteli LPDDR3 mobil bellek segmentlerinde lider durumda. 8Gb kapasiteli LPDDR4 mobil bellekler ise gelecek yıl itibariyle pazara sunulacak. Mobil DRAM bellek sektöründe yaşanan yeni gelişmelerle, gelecek yıl sektörün genel DRAM pazarında daha büyük bir pay elde edeceği tahmin ediliyor. 

http://global.samsungtomorrow.com/?p=31752 Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Sucuklu Pizza 5 yıl en beğenilen
Heh şimdi 8 Gigabit'in 1 Gigabyte olduğunu bilmeyenler için kağıt üzerinde savaş başlayacak desenize.
"Senin RAM kaç kanka? -8CİGOLAYT kanka. Ooo süpermiş. Her oyunu açar bu."
Heh şimdi 8 Gigabit'in 1 Gigabyte olduğunu bilmeyenler için kağıt üzerinde savaş başlayacak desenize."Senin RAM kaç kanka? -8CİGOLAYT kanka. Ooo süpermiş. ...
Devamını Gör
2 Yanıt Yanıtla +44
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
adilazimdegilx 5 yıl
Bazı arkadaşlar pazarlama hilesi gibi düşünmüş ama RAM üreticileri yıllardı RAM modül boyutlarını bi cinsinden veriyor. Daha gerçekçi bir rakam olduğu için bit kullanılıyor. Her bir bit 0/1'e denk geliyor sonuçta. Bayt olarak söylemenin RAM üreticileri adına bir yararı yok.
Bununla beraber Samsung'da dahil olmak hiçbir üretici telefon gibi donanımlarda RAM boyutunu bit ile ifade etmedi bugüne kadar, etmez de. Bu telefon haberi değil, RAM haberi
Bazı arkadaşlar pazarlama hilesi gibi düşünmüş ama RAM üreticileri yıllardı RAM modül boyutlarını bi cinsinden veriyor. Daha gerçekçi bir rakam olduğu için bit...
Devamını Gör
1 Yanıt Yanıtla +14
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Hi Guy 5 yıl
Teknoloji yenilik düşmanları damlamış hemen

Yanıtla +7
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Beğenilen Yorum
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
eulogy 5 yıl

Volt nedir allasen :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DaRKFoRCeS 5 yıl
otomasyona devam
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
OverClocK1ng 5 yıl
5.2 inç IPS+ ekranlı,
Çok ince kenarları sayesinde 5 inçlerle hemen hemen aynı boyutta,
4GB çok az güç tüketen LPDDR4 RAM'li,
Snapdragon 805 gibi güçlü bir platforma sahip,
Gece de güzel fotoğraf çekebilen,
Mümkünse 4000 mAh pili olup tam 2 gün falan şarjı gidebilen,
Stereo hoparlörü sayesinde hem yüksek hem de kaliteli ses çıkartabilen,
Hafıza kartı yuvası olan,
FullHD den daha yüksek çözünürlük olmayan ve istemediğimiz,
Gorilla Glass 3 gibi güçlü bir korumalı ekranı olan,
Tüfek gibi, bomba gibi bir LG G3 isterüüüük...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
lewent20 5 yıl
Elin oğlu zamanı vaktinde oda büyüklüğündeki işlemcileri pc leri milletin g.t cebine sokuyor,bizim sarı çizmeli memet agalarda burda ahkam kesiyor.değişik bi milletiz harbiden

Yanıtla +6
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
EagleTibet 5 yıl
Bu durumda S5'teki muhtemel özellikler
Göz Taraması
5.25 QHD Ekran
4 Gb Ram
64 Bit Exynos işlemci
En aşşa 3200 mAh batarya
Yeni TouchWiz
16 Mp OİS'li Kamera
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Volkanbaba 5 yıl
Samsung çalışıyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
darkdiva 5 yıl
Bu sitede Samsung'un yaptıklarına dair yapılan yorumlar gerçekten sıkmaya başladı. "Gereksiz", "milleti böyle kandıracaklar", "sen önce bilmem neyi yap"... Bu söylediklerinizi yapmayan bir firma gösterin de millet gitsin onu alsın. Sanki diğer firmalar babalarının hayrına yapıyorlar. Samsung gibi firmalar en azından teknolojiye bir şeyler katıyorlar.
Yanıtla +4
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
keskin53 5 yıl
samsungdan 8 cıkar bize gelene kadar 1 kalır
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
adilazimdegilx 5 yıl
Bazı arkadaşlar pazarlama hilesi gibi düşünmüş ama RAM üreticileri yıllardı RAM modül boyutlarını bi cinsinden veriyor. Daha gerçekçi bir rakam olduğu için bit kullanılıyor. Her bir bit 0/1'e denk geliyor sonuçta. Bayt olarak söylemenin RAM üreticileri adına bir yararı yok.
Bununla beraber Samsung'da dahil olmak hiçbir üretici telefon gibi donanımlarda RAM boyutunu bit ile ifade etmedi bugüne kadar, etmez de. Bu telefon haberi değil, RAM haberi
Yanıtla +14
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
BerkhanBalta 5 yıl
s4 ün 4 gb ramle gelmesi zor gibi note 3 satmaz o zaman
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
huseyintat 5 yıl
Samsung pazarlamayı çok iyi yapıyor millet s4 ü note 3 ü sekiz çekirdekli diye alıyorlar bunu da 8 gigabayt sanıp alacaklar ;)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
poyraz_371 5 yıl
Buradan çok önemli bir sonuç çıkıyor; Para neredeyse gelişim orada....
Bakar mısınız, pc de DDR4 ramler yıllarca bekletilirken (aynı teknoloji olduğunu iddia etmiyorum, belki farklılıklar vardır.) akıllı telefon sektöründe seneye geçileceği söyleniyor....
Umarım PC, steam machine ve türevleri gibi oluşumlarla parlak günlerine geri döner ve tekrar teknolojinin kalbinin attığı mekan olur....
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
SilverBallers 5 yıl poyraz_371
Bilgisayar piyasasında üreticilerin sayısı bir elin parmak sayısını geçmezken.Telefon üreticileri zebil gibi.Hepsi yenilik yapma peşinde.Bu yüzden telefon piyasası daha hızlı ilerliyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
armanatilgan 5 yıl
Şu bit byte muhabbetini açıklayabilir mi biri
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +287 12 Angry Men +170 Informed +154 serdar_k +130 madmahmutd +116 csh +99 aca-n +93 flowerhorn +89 MS4343 +82 Chronotide +82
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
3341 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Cep Telefonu Diğer, samsung
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 5 yıl Apple iPad Air video inceleme: "Daha hızlı, daha hafif ve daha ince" 5 yıl Asus FonePad 7: Telefon özellikli melez tablet bilgisayar mercek altında 5 yıl Samsung ile fotoğraf makineleri üzerine: Yeni modeller, teknolojiler ve Türkiye faaliyetleri Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
Google Huawei'nin Android lisansını
DH Forum
AMD Radeon Navi ekran kartlarının fiyatı
DonanımHaber
2019 Opel Corsa'nın iç ve dış tasarımı
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Bahar ve polen alerjisi sezonu açıldı
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim