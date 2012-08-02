Samsung, endüstrinin en hızlı eMMC belleğinin seri üretimine başladı

Samsung Electronics, akıllı telefon, tablet ve diğer mobil cihazlar için hazırladığı, endüstrinin en hızlı eMMC (Embedded Multimedia Card) belleği olarak nitelendirilen eMMC Pro Class 1500'ün seri üretimine başladığını duyurdu.





16 GB, 32 GB ve 64 GB olmak üzere üç farklı kapasite seçeneğine sahip eMMC Pro Class 1500, 64-gigabit (Gb) NAND flash bellek yongasını ve DDR 2.0 arayüzünü bünyesinde barındırıyor. 20 nm fabrikasyon süreciyle geliştirilen eMMC bellek, saniyede 140 MB'a varan okuma hızı ve saniyede 50 MB'a varan yazma hızı sunuyor. eMMC belleğin rastgele okuma performansı 3500 IOPS, rastgele yazma performansı 1500 IOPS. IOPS değerlerinin şu anda kullanımda olan eMMC çözümlerine kıyasla 4 kata kadar daha yüksek olduğu dile getiriliyor.



16.000 adede kadar MP3 dosyasını saklayabilen 64 GB'lık eMMC Pro Class 1500'ün ağırlığı 0.6 gram, kalınlığı ise 1.2 mm olarak açıklandı.



http://www.koreaittimes.com/story/22780/samsung-announces-production-worlds-fastest-memory-storage