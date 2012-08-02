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Cep Telefonu Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Samsung, endüstrinin en hızlı eMMC belleğinin seri üretimine başladı

6 yıl
11,7b
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Cep Telefonu Diğer
knight
Haber Editörü
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Samsung Electronics, akıllı telefon, tablet ve diğer mobil cihazlar için hazırladığı, endüstrinin en  hızlı eMMC (Embedded Multimedia Card) belleği olarak nitelendirilen eMMC Pro Class 1500'ün seri üretimine başladığını duyurdu.

16 GB, 32 GB ve 64 GB olmak üzere üç farklı kapasite seçeneğine sahip eMMC Pro Class 1500, 64-gigabit (Gb) NAND flash bellek yongasını ve DDR 2.0 arayüzünü bünyesinde barındırıyor. 20 nm fabrikasyon süreciyle geliştirilen eMMC bellek, saniyede 140 MB'a varan okuma hızı ve saniyede 50 MB'a varan yazma hızı sunuyor. eMMC belleğin rastgele okuma performansı 3500 IOPS, rastgele yazma performansı 1500 IOPS. IOPS değerlerinin şu anda kullanımda olan eMMC çözümlerine kıyasla 4 kata kadar daha yüksek olduğu dile getiriliyor.
16.000 adede kadar MP3 dosyasını saklayabilen 64 GB'lık eMMC Pro Class 1500'ün ağırlığı 0.6 gram, kalınlığı ise 1.2 mm olarak açıklandı.

http://www.koreaittimes.com/story/22780/samsung-announces-production-worlds-fastest-memory-storage Yorum Yaz
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berkerden 6 yıl en beğenilen
DH Misafiri
Arkadaşlar 1500 IOPS kaç Megabyte`a karşılık geliyor?

IOPS girdi çıktı işlemlerinin ölçüsüdür. Bu işlemler en küçük dosya boyutu ile de yapılabilir biraz büyükleri ile de. O yüzden Mb/s karşılığı yoktur. Ancak ne kadar yüksek ise kıl tüy işlerde cihazın tepki verme süresi ve performansı o kadar fazla olur. Yani IOPS ayrı kulvar, MB/s ayrı kulvar. İkisi de yüksek olmalı :D
DH MisafiriArkadaşlar 1500 IOPS kaç Megabyte`a karşılık geliyor?IOPS girdi çıktı işlemlerinin ölçüsüdür. Bu işlemler en küçük dosya b...
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interwap 6 yıl
Bu ürünü cihaz üreticilerle karıştırmayın. Bu tür ürünlerde Samsung ve Toshiba en büyük üreticilerden. Apple dahil bir çok büyük telefon markası bunlardan tedarik ediyor. Gelgelelim Toshiba'nın adam gibi telefonu yok.
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teknisyen37 6 yıl
sony de duyurmuşdu 168 mb oku hızında hafıza kartları
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berkerden 6 yıl en beğenilen
DH Misafiri
Arkadaşlar 1500 IOPS kaç Megabyte`a karşılık geliyor?

IOPS girdi çıktı işlemlerinin ölçüsüdür. Bu işlemler en küçük dosya boyutu ile de yapılabilir biraz büyükleri ile de. O yüzden Mb/s karşılığı yoktur. Ancak ne kadar yüksek ise kıl tüy işlerde cihazın tepki verme süresi ve performansı o kadar fazla olur. Yani IOPS ayrı kulvar, MB/s ayrı kulvar. İkisi de yüksek olmalı :D
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JoeyBane 6 yıl
25nm'den 20 nm'ye düşmesi iyi olmuş. Hem daha hızlı hem daha yeni hem de daha az ısınan.
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DH Misafiri 6 yıl
Arkadaşlar 1500 IOPS kaç Megabyte`a karşılık geliyor?
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alibotan 6 yıl
@oledudi, bu bildigin hafiza karti degil cihazlarin kendi hafizasi denilen bellekler.
Umarim yeni nexusta bu kullanilir..
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matrix22 6 yıl alibotan
alibotan

@oledudi, bu bildigin hafiza karti degil cihazlarin kendi hafizasi denilen bellekler.



Umarim yeni nexusta bu kullanilir..

+++ ama yeni nexsusu samsung yapmayacak sanırım.. malum motorola googlenin artık..
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oledudi 6 yıl
Fiyatlarda uygun olursa tadindan yenmez valla
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