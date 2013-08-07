Samsung endüstrinin ilk 3D NAND flash belleklerinin üretimine başlıyor





3 boyutlu yonga kavramını ilk kez Intel'in Ivy Bridge işlemcileri ile birlikte sunduğu Tri-Gate transistörleri ile duymuştuk. Transistörlerin yanyana değil üstüste eklenmesiyle elde edilen 3D yongalar böylece daha az yer kaplayıp daha az enerji harcamaktaydı. Samsung aynı konsepti endüstride ilk kez flash bellek alanına taşıyor.





NAND flash bellek segmentinde lider olan Samsung, 3D V-NAND adını verdiği dikey yığınlanmış NAND flash bellekleri ile hem performans anlamında kazanım yaşıyor hem de kapladığı yerden tasarruf sağlıyor. Bellekler 10nm fabrikasyon sürecine göre üretiliyor.





Samsung'un yeni V-NAND bellekleri tek bir yongada 128Gb yoğunluk sunabiliyor. 16GB kapasitesine denk gelen bu yonga içerisindeki hücre dizileri üst üste istiflendiğinde 1TB kapasiteye kadar değişen depolama alanları sunabiliyor. Samsung kesin olarak ne kadar kapasite sunabileceği veya yaygın olarak hangi kapasitelere yer vereceği konularını biraz karanlıkta bırakmış.





Hücre dizileri istiflendiğinde etkileşimi önlemek için Samsung elektrik şoklamasına dayanan 3D CTF metodunu kullanıyor. Standart NAND belleklerde kullanılan kayar kapı transitörü teknolojisine göre bu metot 2-10 kat daha fazla ömür ve 10 kata kadar yazma performansı artışı sağlıyor.





Hücreler arası bağlantıyı ise dikey bağlantı süreci teknolojisi ile sağlayan Samsung, böylece 24 hücre dizilimi yapabiliyor. Özel birleştirme teknolojisi en üstten en alta kadar hücreler arasında boşluk bırakmıyor ve daha yoğun NAND flash bellek ürünleri elde edilebiliyor.





Samsung 10 yıldır 3D bellek yongaları üzerinde çalışıyor ve bu alanda 300'den fazla patentin de sahibi durumunda.





Uzmanlar bu sayede ilerleyen yıllarda 128GB kapasiteli mobil cihazlar veya 2TB kapasiteli NAND flash bellek taşıyan SSD ürünlerinin mümkün olabileceğini tahmin ediyor. Samsung, SSD birimlerine yönelik olarak V-NAND bellek yongası üretimine yıl sonunda başlarken, mobil cihazlara yönelik olarak V-NAND bellek üretimine ise gelecek yıl ortalarında başlayacak.

http://www.phonearena.com/news/Samsung-first-with-stacked-V-NAND-memory-2014-flagships-could-start-off-with-128-GB-of-storage_id46102