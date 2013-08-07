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Samsung endüstrinin ilk 3D NAND flash belleklerinin üretimine başlıyor

5 yıl
731
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18
Çevre Birimleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Samsung endüstrinin ilk 3D NAND flash belleklerinin üretimine başlıyor

3 boyutlu yonga kavramını ilk kez Intel'in Ivy Bridge işlemcileri ile birlikte sunduğu Tri-Gate transistörleri ile duymuştuk. Transistörlerin yanyana değil üstüste eklenmesiyle elde edilen 3D yongalar böylece daha az yer kaplayıp daha az enerji harcamaktaydı. Samsung aynı konsepti endüstride ilk kez flash bellek alanına taşıyor.

NAND flash bellek segmentinde lider olan Samsung, 3D V-NAND adını verdiği dikey yığınlanmış NAND flash bellekleri ile hem performans anlamında kazanım yaşıyor hem de kapladığı yerden tasarruf sağlıyor. Bellekler 10nm fabrikasyon sürecine göre üretiliyor.

Samsung'un yeni V-NAND bellekleri tek bir yongada 128Gb yoğunluk sunabiliyor. 16GB kapasitesine denk gelen bu yonga içerisindeki hücre dizileri üst üste istiflendiğinde 1TB kapasiteye kadar değişen depolama alanları sunabiliyor. Samsung kesin olarak ne kadar kapasite sunabileceği veya yaygın olarak hangi kapasitelere yer vereceği konularını biraz karanlıkta bırakmış.

Hücre dizileri istiflendiğinde etkileşimi önlemek için Samsung elektrik şoklamasına dayanan 3D CTF metodunu kullanıyor. Standart NAND belleklerde kullanılan kayar kapı transitörü teknolojisine göre bu metot 2-10 kat daha fazla ömür ve 10 kata kadar yazma performansı artışı sağlıyor. 

Hücreler arası bağlantıyı ise dikey bağlantı süreci teknolojisi ile sağlayan Samsung, böylece 24 hücre dizilimi yapabiliyor. Özel birleştirme teknolojisi en üstten en alta kadar hücreler arasında boşluk bırakmıyor ve daha yoğun NAND flash bellek ürünleri elde edilebiliyor.

Samsung 10 yıldır 3D bellek yongaları üzerinde çalışıyor ve bu alanda 300'den fazla patentin de sahibi durumunda. 

Uzmanlar bu sayede ilerleyen yıllarda 128GB kapasiteli mobil cihazlar veya 2TB kapasiteli NAND flash bellek taşıyan SSD ürünlerinin mümkün olabileceğini tahmin ediyor. Samsung, SSD birimlerine yönelik olarak V-NAND bellek yongası üretimine yıl sonunda başlarken, mobil cihazlara yönelik olarak V-NAND bellek üretimine ise gelecek yıl ortalarında başlayacak. 

http://www.phonearena.com/news/Samsung-first-with-stacked-V-NAND-memory-2014-flagships-could-start-off-with-128-GB-of-storage_id46102 Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
DraGonS 5 yıl en beğenilen
Adamlar bildiğin deniz kumunu işleyip sana satıyor. Bunun adı bilgi satmaktır. Bizde bilgi satabiliriz. Ancak bilgiye yatırım yaptığımız zaman. Umarım birgün bizlerde bilgimizi ihrac edecek konuma geliriz. Ülke dediğin ticaret mantığı ile büyümez. Hele'ki bilgi çağında.
Adamlar bildiğin deniz kumunu işleyip sana satıyor. Bunun adı bilgi satmaktır. Bizde bilgi satabiliriz. Ancak bilgiye yatırım yaptığımız zaman. Umarım birgün b...
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KanKoKan 5 yıl
DH | equ*

Adamlar 10 yıldır bunun üzerinde çalışıyormuş.Türkler 10 yılda ne yaptı ? -Kürt sorunu -Açılım -Futbolda şike -Özelleştirmeler -Hortumlamalar

Onlar gelişmeyecekte biz mi gelişicez



Bizimkiler oy peşinde, Çamlıca tepesinde şöyle boş bir arazi vardı orayada cami yapıyorlar, yakında hastane ve okul binalarınıda yıkıp yerlerine cami yaparlar, eğitim, öğretim, hatta sanayide yakında camilere taşınır, buyrun kaynaklar nerelere gidiyor;

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI: 2.788.337.000 TL

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI: 1.486.020.000 TL

BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI: 2.326.080.000 TL

KALKINMA BAKANLIĞI: 1.073.334.000 TL

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI: 1.001.459.000 TL

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI: 1.783.856.000 TL

ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI: 645.854.000 TL

AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI: 158.492.000 TL

EKONOMİ BAKANLIĞI: 1.348.787.000 TL

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI: 415.776.000 TL

KALKINMA BAKANLIĞI: 1.073.334.000 TL

Diyanet işlerinin bütçesi 2013 yılı için 4.183.607.000, 2014 yılı için ise 4.518.871.000 TL
DH | equ*Adamlar 10 yıldır bunun üzerinde çalışıyormuş.Türkler 10 yılda ne yaptı ? -Kürt sorunu -Açılım -Futbolda şike -Özelleştirmeler...
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sertacarslan 5 yıl
@KanKoKan kardeşim her şeyi özetlemiş.
Memleketin borcunu IMF'ye olan borç sanan, yıllık ortalama 35 bin dolar kazanıp başkasının parasıyla onyıllarca zevk-sefa içinde yaşayan ihtiyar Avrupalının bugünkü durumunu yıllık ortalama 2500 dolar kazanıp onyıllardır yoksulluk sınırında sürünen genç Türkiye ile kiyaslayıp biz daha başarılı yönetiliyoruz zanneden, kendi gözleri ile bakmayan, kendi kulakları ile duymayan, kendi sözlerini söylemeyen, kendi beyinlerini kullanmayan cahiller topluluğunun dinini istismar için ve Allah bilir daha ne karanlık kaynaklara devletin kaynaklarını çarçur eden bir hükümet 10 yıldır açık ara iktidar... Ne beklersin?
Benimle birlikte bu güruh da camiye gelip namaz kılıyor, her hafta imam şu veya bu mahallede cami yapımına yardım için para dilenirken aklına "ulan diyanet bu kaynakları ve makbuzsuz toplanan ve kaydı olmayan bunca yardımları nereye harcıyor?" sorusu takılmıyor.
Millet kendi beynini kullanmadan bizden bir cacık olmaz ki felaketimiz de yakın ayrıca...
@KanKoKan kardeşim her şeyi özetlemiş.Memleketin borcunu IMF'ye olan borç sanan, yıllık ortalama 35 bin dolar kazanıp başkasının parasıyla onyıllarca zevk-s...
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1 Yanıt Yanıtla +6
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DownClock01 5 yıl
Onlar yapar biz satin aliriz, onlar üretir biz tuketiriz...
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feerrroooo 5 yıl
Deniz kumunu yani Silikonu işliyor diyerek olayı basite indirgemeye gerek yok.Nazar etme nolur çalış seninde olur..
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JoeyBane 5 yıl
Adamlar 10nm'ye geçti.
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janparey 5 yıl
DraGonS
Adamlar bildiğin deniz kumunu işleyip sana satıyor. Bunun adı bilgi satmaktır. Bizde bilgi satabiliriz. Ancak bilgiye yatırım yaptığımız zaman. Umarım birgün bizlerde bilgimizi ihrac edecek konuma geliriz. Ülke dediğin ticaret mantığı ile büyümez. Heleki bilgi çağında.

Bu ülke Müslüman bir ülke. Yüzde 99’u Müslüman. Tarihten gelen bir yapısı var. Türkiye’nin bulunduğu coğrafya çok zor bir bölge ve Türkiye onun merkezinde bulunuyor. Şimdi Türkiye’nin konumu itibariyle biz icat yapamıyoruz, buluş yapamıyoruz. Tarım ülkesiyiz biz. Ne yapacağız biz? Ara teknik eleman ülkesiyiz biz
Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar
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netstat 5 yıl
bu konuyu nasıl siyasete çektiniz anlamadım ama oyları muhalefete verinde iki yol hastane yapsınlar. kalkındırsınlar türkiyeyi çok zekiler sizi
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sertacarslan 5 yıl
@KanKoKan kardeşim her şeyi özetlemiş.
Memleketin borcunu IMF'ye olan borç sanan, yıllık ortalama 35 bin dolar kazanıp başkasının parasıyla onyıllarca zevk-sefa içinde yaşayan ihtiyar Avrupalının bugünkü durumunu yıllık ortalama 2500 dolar kazanıp onyıllardır yoksulluk sınırında sürünen genç Türkiye ile kiyaslayıp biz daha başarılı yönetiliyoruz zanneden, kendi gözleri ile bakmayan, kendi kulakları ile duymayan, kendi sözlerini söylemeyen, kendi beyinlerini kullanmayan cahiller topluluğunun dinini istismar için ve Allah bilir daha ne karanlık kaynaklara devletin kaynaklarını çarçur eden bir hükümet 10 yıldır açık ara iktidar... Ne beklersin?
Benimle birlikte bu güruh da camiye gelip namaz kılıyor, her hafta imam şu veya bu mahallede cami yapımına yardım için para dilenirken aklına "ulan diyanet bu kaynakları ve makbuzsuz toplanan ve kaydı olmayan bunca yardımları nereye harcıyor?" sorusu takılmıyor.
Millet kendi beynini kullanmadan bizden bir cacık olmaz ki felaketimiz de yakın ayrıca...
1 Yanıt Yanıtla +6
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DownClock01 5 yıl sertacarslan
sertacarslan

@KanKoKan kardeşim her şeyi özetlemiş.
Memleketin borcunu IMF'ye olan borç sanan, yıllık ortalama 35 bin dolar kazanıp başkasının parasıyla onyıllarca zevk-sefa içinde yaşayan ihtiyar Avrupalının bugünkü durumunu yıllık ortalama 2500 dolar kazanıp onyıllardır yoksulluk sınırında sürünen genç Türkiye ile kiyaslayıp biz daha başarılı yönetiliyoruz zanneden, kendi gözleri ile bakmayan, kendi kulakları ile duymayan, kendi sözlerini söylemeyen, kendi beyinlerini kullanmayan cahiller topluluğunun dinini istismar için ve Allah bilir daha ne karanlık kaynaklara devletin kaynaklarını çarçur eden bir hükümet 10 yıldır açık ara iktidar... Ne beklersin?
Benimle birlikte bu güruh da camiye gelip namaz kılıyor, her hafta imam şu veya bu mahallede cami yapımına yardım için para dilenirken aklına "ulan diyanet bu kaynakları ve makbuzsuz toplanan ve kaydı olmayan bunca yardımları nereye harcıyor?" sorusu takılmıyor.
Millet kendi beynini kullanmadan bizden bir cacık olmaz ki felaketimiz de yakın ayrıca...

Benim gibi dusunen bir arkadasin daha olmasi cok mutlu etti beni. Olayı öyle güzel yorumlamissinki kardes eline agzina saglik. Malesef o partiye oy verince sevaba girdiklerini zanneden acayip insanlarla dolu bir toplumdayiz. Bu ulkeye ve tum müslümanlara Allah-u Teâlâ yardimlarini esirgemesin, o acayiplere hidayet, akıl fikir versin İNŞALLAH...
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FreeRun 5 yıl
vaybe müthiş birşey bu
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KanKoKan 5 yıl
DH | equ*

Adamlar 10 yıldır bunun üzerinde çalışıyormuş.Türkler 10 yılda ne yaptı ? -Kürt sorunu -Açılım -Futbolda şike -Özelleştirmeler -Hortumlamalar

Onlar gelişmeyecekte biz mi gelişicez



Bizimkiler oy peşinde, Çamlıca tepesinde şöyle boş bir arazi vardı orayada cami yapıyorlar, yakında hastane ve okul binalarınıda yıkıp yerlerine cami yaparlar, eğitim, öğretim, hatta sanayide yakında camilere taşınır, buyrun kaynaklar nerelere gidiyor;

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI: 2.788.337.000 TL

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI: 1.486.020.000 TL

BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI: 2.326.080.000 TL

KALKINMA BAKANLIĞI: 1.073.334.000 TL

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI: 1.001.459.000 TL

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI: 1.783.856.000 TL

ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI: 645.854.000 TL

AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI: 158.492.000 TL

EKONOMİ BAKANLIĞI: 1.348.787.000 TL

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI: 415.776.000 TL

KALKINMA BAKANLIĞI: 1.073.334.000 TL

Diyanet işlerinin bütçesi 2013 yılı için 4.183.607.000, 2014 yılı için ise 4.518.871.000 TL
Yanıtla +15
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Armin van Buuren* 5 yıl
DH | equ*
Adamlar 10 yıldır bunun üzerinde çalışıyormuş.Türkler 10 yılda ne yaptı ? -Kürt sorunu -Açılım -Futbolda şike -Özelleştirmeler -Hortumlamalar Onlar gelişmeyecekte biz mi gelişicez

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umut_baris 5 yıl Armin van Buuren*
Armin van Buuren*

DH | equ*

Adamlar 10 yıldır bunun üzerinde çalışıyormuş.Türkler 10 yılda ne yaptı ? -Kürt sorunu -Açılım -Futbolda şike -Özelleştirmeler -Hortumlamalar Onlar gelişmeyecekte biz mi gelişicez


Sen ne yaptın?

Fikir sunmana rağmen kaç kişi sana maddi destek olabilir? Bir ürünün üretim maliyeti ar-ge maliyetinden daha düşüktür.
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DaRKFoRCeS 5 yıl
seri üretime bir son verseler güzel olur.fakat teknolojiyede ciddi katkıları var.nerden nereye geldiler.
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Public_Enemy 5 yıl
adamlar bunları yapsın, bizde toptancı kafası ile yönetilmeye devam edelim
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DH | equ* 5 yıl
Adamlar 10 yıldır bunun üzerinde çalışıyormuş.Türkler 10 yılda ne yaptı ? -Kürt sorunu -Açılım -Futbolda şike -Özelleştirmeler -Hortumlamalar

Onlar gelişmeyecekte biz mi gelişicez
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