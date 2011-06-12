Samsung esnek AMOLED ekranları 2012 sonunda seri üretime geçiyor

Samsung'un esnek AMOLED ekranları CES fuarında görücüye çıkmıştı. Firma uzun süredir üzerinde çalıştığı projeyi artık tüketime sunmaya hazırlanıyor. Samsung'un internet sitesinde esnek panellerin 2012 ikinci çeyrekte seri üretime geçeceği belirtiliyor.

Samsung geçen ay ekranların plastik alt tabakasını üreten Ube firması ile ortak olarak bir esnek AMOLED fabrikasını hizmete sokmuştu. Belirtilen tarihten sonra artık saat ve telefonlarda esnek ekranları görebileceğiz.