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Samsung esnek AMOLED ekranları 2012 sonunda seri üretime geçiyor

7 yıl
6,7b
1
43
Cep Telefonu Diğer
Ekrem71
Haber Editörü
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Samsung'un esnek AMOLED ekranları CES fuarında görücüye çıkmıştı. Firma uzun süredir üzerinde çalıştığı projeyi artık tüketime sunmaya hazırlanıyor. Samsung'un internet sitesinde esnek panellerin 2012 ikinci çeyrekte seri üretime geçeceği belirtiliyor.
Samsung geçen ay ekranların plastik alt tabakasını üreten Ube firması ile ortak olarak bir esnek AMOLED fabrikasını hizmete sokmuştu. Belirtilen tarihten sonra artık saat ve telefonlarda esnek ekranları görebileceğiz.

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damn2u 7 yıl en beğenilen
Böyle bir malzeme ile daha ucuz üretim yapılabilecek, tabi maddenin esnekliği bir yana inceliği yüzünden kullanılan teknolojik aletlerdede incelme söz konusu olacaktır, tabi ince olduğu kadar dayanıklı olduğu söyleniyor, amoled için yapılan testlerde zaten sağlamlığını görmüştük, esnek amoled ekranlarda bu konuda daha farklı gelişmeler söz konusu mu acaba merak ediyorum.
Böyle bir malzeme ile daha ucuz üretim yapılabilecek, tabi maddenin esnekliği bir yana inceliği yüzünden kullanılan teknolojik aletlerdede incelme söz konus...
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fatihcanery 7 yıl
burda şaka gibi arkadaşlar var ,görünce şoklara giriyorum.ya işe yarayacak alanı yokmuş ,beynim almıyo yazdıklarınızı.bunun o kadar kullanım yeri olur ki şaşırır kalırsınız.simdi kendim düşündüm mesela telefonun içinde kızak olur ,kızaga da bu ekranı yerleştirirler çok ince bir sekilde.film video izleyeceğimizde o kızaktan çıkarır devasa ekrana dönüştürürz.bu bir örnek aklıma gelen,bence devrimsel bir buluş bu
burda şaka gibi arkadaşlar var ,görünce şoklara giriyorum.ya işe yarayacak alanı yokmuş ,beynim almıyo yazdıklarınızı.bunun o kadar kullanım yeri olur ki şaşırı...
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veteriner69 7 yıl
Bir işe yaramaz diyenlerde sıfır ileri görüş var.
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cssbaycelebi 7 yıl
teknolojide dışa bağımlı olmamızın sebebi belli. ezberci olan, gelişime ve özgünlüğe karşı eğitim sistemi.
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vidoko 7 yıl
gecen bir videoda izledim bu yeni nesil ekranı adam çekiçle kıramadı nasıl bi
rşeyse..
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halog 7 yıl
çok çılgın.ama yaygın olarak kullanılacağını düşünmüyorum
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ekrem71 7 yıl
Esnek ekranların en büyük müşterisi DARPA ve ABD Ordusu durumunda.
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Kodperest 7 yıl
böyle bir teknoloji geliştiyse bunu bence sırf telefon olarak düşünmek yanlış olur, yukarıda bir arkadaş demiş videolu tişörtler diye bence çok güzel değişik bir örnek. İleride günlük hayatımızda birçok yerde görebilecez sanırım artık bu teknolojiyi
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alpa07 7 yıl
özellikle telefonlarda çok işe yarar.çünkü dünyada en çok ekran kırılması sorunu var.3 yıl önce 6233 tlf aldım 1 hafta sonra ekran kırıldı.arka cebimdeyken üzerine oturmusum.50 tl para vermsıtım değiştirmeye.
Çok Güzel Bir Haber
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OverClocK1ng 7 yıl
Ya Allah Aşkına. Hâlâ saçma sapan konuşanlar var. Videoların hepsini izledim.

Düz ekrana çekiçle vursan neee bükülsede vursan ne. Diyelim telefonun ekranı düz ve bükülmemiş. Zaten Gorilla Glass kırılmıyor.
Bu ekran ise bükülüyor. Hadi büküldü. Düşünce bu da kırılmayacak. Ne anladım bükülebilir olmasından.

Çocuğun teki eline bükük bir PSP tarzı bir şey almış oyun oynuyor. İyi de ekran niye bükük. Düz ekran olsa farkeder mi. İnsanların gözleri derinliği algılar ama ekran iki yana bükük ya da öyle biraz eğimli olunca derinlik farkı olmasının hiçbir getirisi yok. Hadi ekran epey uzakta ve çok büyük ekran olsa, kenarları insan gözüne derinlik katsın diye iç bükey yapılabilir. Onun haricinde bu da gereksiz.

Bazı kişiler de elektronik devreler lafıma takılmış. Ben de zaten elektrik mezunuyum ve elektronik sektöründe de yıllarca çalıştım. Orada veri yollarından değil transistörlerden falan bahsediyorum. Ha telefon çift ekranlı olur yani kapaklı gibi ama kapak koymazlar ve ekran katlanır o belki işe yarayabilir. Onun haricinde ekranın katlanmasından daha önemli yapılabilecek şeyler var.

Ekran kalitesini arttırsınlar okey. Renk kalitesini ve kontrastı arttırsınlar amenna. Pil ömürleri üzerinde çalışmalar yapsınlar. Ama şu katlanan ekran bana pek bir gereksiz geldi.

Hele bir videoda kola takılmış bir ekran vardı ki dokunmatik i bırak Beklematik falan diyesim geldi. Ekrana dokunup bekliyorsun ki alsın.
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andaluz 7 yıl
Ne işe yarayacak diyenler, '60'larda falan "artık icat edilecek bir şey kalmadı" diyenlere benziyor. Birkaç yıl sonra ne işe yaradığını anlarsınız.
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arel.gr 7 yıl
eeevrim
artık elleme kıracaksın demeye son :D...

youtube.com/...
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Ho0k 7 yıl
sarkıda aaaa amoled mi diyor

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arel.gr 7 yıl
eeevrim
artık elleme kıracaksın demeye son :D...

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arel.gr 7 yıl
youtube.com/... youtube.com/...
videodaki calismalarin en gec 5 yil icinde neler sunacagindan bi fikir edinin muhafazakar forumdashlar.
kol saati katlanabilir tablet pc'ye,4G tv'ye ve surekli web baglantili telefon halden hale girerken bunlara ne kadar mesafeli kalcaksiniz.
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peters 7 yıl
Esnek tv ler monitörler süper bir teklonoji.
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4Crumby 7 yıl
O ekran sayesinde baskili tshirtler yerine videolu tshirtler giyebiliriz mesela gayette guzel durur ;)
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BahtsizWampir 7 yıl
ne işe yarayacak telefonlarda diyenler var hala :D
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