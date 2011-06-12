Samsung esnek AMOLED ekranları 2012 sonunda seri üretime geçiyor

Haber Editörü
Samsung'un esnek AMOLED ekranları CES fuarında görücüye çıkmıştı. Firma uzun süredir üzerinde çalıştığı projeyi artık tüketime sunmaya hazırlanıyor. Samsung'un internet sitesinde esnek panellerin 2012 ikinci çeyrekte seri üretime geçeceği belirtiliyor.
Samsung geçen ay ekranların plastik alt tabakasını üreten Ube firması ile ortak olarak bir esnek AMOLED fabrikasını hizmete sokmuştu. Belirtilen tarihten sonra artık saat ve telefonlarda esnek ekranları görebileceğiz.
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rşeyse..
Çok Güzel Bir Haber
Düz ekrana çekiçle vursan neee bükülsede vursan ne. Diyelim telefonun ekranı düz ve bükülmemiş. Zaten Gorilla Glass kırılmıyor.
Bu ekran ise bükülüyor. Hadi büküldü. Düşünce bu da kırılmayacak. Ne anladım bükülebilir olmasından.
Çocuğun teki eline bükük bir PSP tarzı bir şey almış oyun oynuyor. İyi de ekran niye bükük. Düz ekran olsa farkeder mi. İnsanların gözleri derinliği algılar ama ekran iki yana bükük ya da öyle biraz eğimli olunca derinlik farkı olmasının hiçbir getirisi yok. Hadi ekran epey uzakta ve çok büyük ekran olsa, kenarları insan gözüne derinlik katsın diye iç bükey yapılabilir. Onun haricinde bu da gereksiz.
Bazı kişiler de elektronik devreler lafıma takılmış. Ben de zaten elektrik mezunuyum ve elektronik sektöründe de yıllarca çalıştım. Orada veri yollarından değil transistörlerden falan bahsediyorum. Ha telefon çift ekranlı olur yani kapaklı gibi ama kapak koymazlar ve ekran katlanır o belki işe yarayabilir. Onun haricinde ekranın katlanmasından daha önemli yapılabilecek şeyler var.
Ekran kalitesini arttırsınlar okey. Renk kalitesini ve kontrastı arttırsınlar amenna. Pil ömürleri üzerinde çalışmalar yapsınlar. Ama şu katlanan ekran bana pek bir gereksiz geldi.
Hele bir videoda kola takılmış bir ekran vardı ki dokunmatik i bırak Beklematik falan diyesim geldi. Ekrana dokunup bekliyorsun ki alsın.
youtube.com/...
videodaki calismalarin en gec 5 yil icinde neler sunacagindan bi fikir edinin muhafazakar forumdashlar.
kol saati katlanabilir tablet pc'ye,4G tv'ye ve surekli web baglantili telefon halden hale girerken bunlara ne kadar mesafeli kalcaksiniz.
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